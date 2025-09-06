Google Photos में आया Veo3 फीचर: अब AI आपकी इमेज को 4 सेकंड की वीडियो में बदल देगा, जाने कैसे

Google Photos अब यूज़र्स को Veo 3 AI की मदद से स्टिल इमेज को छोटे वीडियो में बदलने की सुविधा देता है.
Published : September 6, 2025 at 5:11 PM IST
हैदराबाद: AI लगातार लोगों की जिंदगी को बदलता जा रहा है और कई मायनों में बेहतर एक्सपीरियंस भी देता जा रहा है. एआई फीचर की मदद से सिनेमैटिक स्टाइल वाली वीडियो बनाना काफी आसान हो गया है. गूगल ने कुछ हफ्ते पहले Veo 3 नाम का एक एडवांस्ड AI टूल लॉन्च किया था, जो Google Studio में उपलब्ध था. इस एआई टूल के जरिए यूज़र्स बेहद आसानी से सिर्फ टेक्स्ट या इमेज के साथ प्रॉम्प्ट डालकर एआई वीडियो बना सकते हैं. अब गूगल ने Veo 3 को Google Photos ऐप में भी शामिल कर दिया है. इससे यूज़र्स अपनी गूगल फोटोज़ ऐप के जरिए ही किसी भी स्टिल इमेज को एक छोटी वीडियो में बदल पाएंगे. इस फीचर के जरिए यूज़र्स अपनी किसी भी इमेज को 4 सेकंड की वीडियो में बदल पाएंगे. आइए हम आपको इस नए फीचर के बारे में बताते हैं.
Veo 3 फीचर आपको गूगल फोटोज़ ऐप के नए Create टैब में मिलेगा, जिसे जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था. इसी टैब में पहले से मौजूद एआई एडिटिंग, सिनेमैटिक टच-अप और रिमिक्स जैसे क्रिएटिल टूल्स भी मौजूद हैं.
गूगल ने फिलहाल इस नए फीचर को सिर्फ अमेरिका में ही रोलआउट किया है, लेकिन जल्द ही इसे भारत समेत अन्य देशों में भी लॉन्च किया जा सकता है. गूगल फोटोज़ के फ्री यूज़र्स को वीडियो जनरेट करने की सीमित सुविधा मिलेगी, जबकि Google AI Pro और Ultra सब्सक्राइबर्स को एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे. आइए अब हम आपको स्टेप-वाइज़ बताते हैं कि गूगल फोटो को वीडियो में कैसे बदलना है.
फोटो को वीडियो में कैसे बदलें?
स्टेप 1: सबसे पहले Google Photos ऐप को ओपन करना होगा.
स्टेप 2: नीचे दिए गए Create टैब पर टैप करना होगा (ये Collections के पास ही मिलेगा).
स्टेप 3: अब उस फोटो को सिलेक्ट करना होगा, जिसे आप AI से एडिट करना चाहते हैं.
स्टेप 4: Create टैब में जाना होगा और Photos to Video ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
स्टेप 5: यहां दो ऑप्शन मिलेंगे -
- Subtle movements: हल्का सा मूवमेंट, जैसे बाल उड़ना या कैमरा पैन होना.
- I’m feeling lucky: थोड़ा ड्रामा वाला इफेक्ट, जैसे फोटो में डांसिंग सब्जेक्ट, आदि इफेक्ट्स मिलेंगे.
आप जिस भी इफेक्ट को चुनेंगे, Google Photos उस स्टिल इमेज को एक 4 सेकंड का वीडियो बना देगा.
Create टैब में और क्या-क्या है?
Remix: इस फीचर से अपनी फोटो को Anime, Cartoon या Sketch स्टाइल में बदल सकते हैं.
Collage: इस फीचर से आप कई फोटो को एक टेम्पलेट में अरेंज कर सकते हैं, लेआउट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं.
Highlight Video: इस फीचर से आप जैसे “Birthday” या “Japan” सर्च करेंगे, तो ऐप आपकी बेस्ट फोटो और क्लिप्स को मिक्स करके एक म्यूज़िक वीडियो बना देगा.
Cinematic Photos: इस फीचर से फोटो में 3D इफेक्ट डालकर उसे मूवी जैसा बना देता है.
Photo to Video: यह फीचर आपकी फोटो को 6 सेकंड का एनिमेटेड वीडियो क्लिप बना देता है.