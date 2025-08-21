हैदराबाद: गूगल ने आज अपना एक एनुअल इवेंट आयोजित किया था, जिसका नाम Made By Google था. इस इवेंट में कंपनी ने Pixel 10 Series के साथ कई नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. इन प्रोडक्ट्स के साथ गूगल ने अपने गूगल फोटोज़ (Google Photos) सर्विस में एक नए फीचर की शुरुआत की है. इस फीचर के जरिए यूज़र्स सिर्फ बोलकर भी अपनी पिक्चर्स में एआई एडिटिंग (AI Editing) कर सकते हैं. इस फीचर को सबसे पहले Pixel 10 सीरीज के फोन्स के साथ लॉन्च किया गया है.

वॉयस कमांड से फोटो एडिटिंग

गूगल के ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, गूगल फोटोज़ में अब यूज़र्स को अपनी किसी भी फोटो को एडिट करने के लिए अब किसी एडिटिंग टूल्स या स्लाइडर्स को एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी. अब गूगल फोटोज़ में Gemini AI असिस्टेंट का सपोर्ट मिल गया है. इस सपोर्ट के जरिए यूज़र्स सिर्फ बोलकर भी अपनी फोटोज़ को एडिट कर सकते हैं-

उदाहरण के तौर पर आप बोलेंगे- "मेरी पिक्चर के बैकग्राउंड में मौजूद घर का सामान हटा दो." उसके बाद ऐप खुद ही आपके कमांड को ठीक तरीके समझ लेगा और फिर खुद ही उस एडिटिंग के लिए टूल को चुनकर आपकी फोटो को एडिट कर देगा.

कैसे करेंगे एडिट?

इस फीचर में आप अपनी फोटो एडिट करने के लिए एक साथ कई रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं. उदाहरण के तौर पर आप कमांड दे सकते हैं- बैकग्राउंड के सामान को हटाकर कुछ अच्छा बैकग्राउंड डाल दो और लाइटिंग को भी बेहतर कर दो. ऐसे कमांड को सुनने के बाद गूगल फोटोज़ का एआई फीचर आपकी फोटो को एडिट कर देगा. एआई एडिटिंग के बाद आए पहले ड्राफ्ट के बाद आप वॉइस कमांड से और fine-tune भी कर सकते हैं.

सिर्फ एडिट ही नहीं, अब आप फोटो में sunglasses, पार्टी हैट्स जैसे आइटम्स भी जोड़ सकते हैं या पूरा बैकग्राउंड बदल सकते हैं. ये फीचर फिलहाल Pixel 10 सीरीज़ के साथ शुरू हो रहा है और धीरे-धीरे बाकी Android और iOS डिवाइसेज़ पर भी आएगा.