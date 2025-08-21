ETV Bharat / technology

Google Photos: अब बोलकर भी कर पाएंगे AI Editing, सबसे पहले इस फोन में मिला फीचर - GOOGLE PHOTOS AI EDITING

गूगल फोटोज़ में अब आप अपनी फोटो को सिर्फ बोलकर भी एआई बेस्ड एडिटिंग कर पाएंगे. आइए इस फीचर के बारे में जानते हैं.

Google Photos Feature
गूगल फोटोज़ में आया एआई फीचर (फोटो क्रेडिट: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: गूगल ने आज अपना एक एनुअल इवेंट आयोजित किया था, जिसका नाम Made By Google था. इस इवेंट में कंपनी ने Pixel 10 Series के साथ कई नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. इन प्रोडक्ट्स के साथ गूगल ने अपने गूगल फोटोज़ (Google Photos) सर्विस में एक नए फीचर की शुरुआत की है. इस फीचर के जरिए यूज़र्स सिर्फ बोलकर भी अपनी पिक्चर्स में एआई एडिटिंग (AI Editing) कर सकते हैं. इस फीचर को सबसे पहले Pixel 10 सीरीज के फोन्स के साथ लॉन्च किया गया है.

वॉयस कमांड से फोटो एडिटिंग

गूगल के ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, गूगल फोटोज़ में अब यूज़र्स को अपनी किसी भी फोटो को एडिट करने के लिए अब किसी एडिटिंग टूल्स या स्लाइडर्स को एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी. अब गूगल फोटोज़ में Gemini AI असिस्टेंट का सपोर्ट मिल गया है. इस सपोर्ट के जरिए यूज़र्स सिर्फ बोलकर भी अपनी फोटोज़ को एडिट कर सकते हैं-

उदाहरण के तौर पर आप बोलेंगे- "मेरी पिक्चर के बैकग्राउंड में मौजूद घर का सामान हटा दो." उसके बाद ऐप खुद ही आपके कमांड को ठीक तरीके समझ लेगा और फिर खुद ही उस एडिटिंग के लिए टूल को चुनकर आपकी फोटो को एडिट कर देगा.

कैसे करेंगे एडिट?

इस फीचर में आप अपनी फोटो एडिट करने के लिए एक साथ कई रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं. उदाहरण के तौर पर आप कमांड दे सकते हैं- बैकग्राउंड के सामान को हटाकर कुछ अच्छा बैकग्राउंड डाल दो और लाइटिंग को भी बेहतर कर दो. ऐसे कमांड को सुनने के बाद गूगल फोटोज़ का एआई फीचर आपकी फोटो को एडिट कर देगा. एआई एडिटिंग के बाद आए पहले ड्राफ्ट के बाद आप वॉइस कमांड से और fine-tune भी कर सकते हैं.

सिर्फ एडिट ही नहीं, अब आप फोटो में sunglasses, पार्टी हैट्स जैसे आइटम्स भी जोड़ सकते हैं या पूरा बैकग्राउंड बदल सकते हैं. ये फीचर फिलहाल Pixel 10 सीरीज़ के साथ शुरू हो रहा है और धीरे-धीरे बाकी Android और iOS डिवाइसेज़ पर भी आएगा.

यह भी पढ़ें: Google Pixel 10 Pro Fold हुआ लॉन्च, जानें मुड़ने वाले इस गूगल पिक्सल फोन की 5 सबसे खास बातें

हैदराबाद: गूगल ने आज अपना एक एनुअल इवेंट आयोजित किया था, जिसका नाम Made By Google था. इस इवेंट में कंपनी ने Pixel 10 Series के साथ कई नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. इन प्रोडक्ट्स के साथ गूगल ने अपने गूगल फोटोज़ (Google Photos) सर्विस में एक नए फीचर की शुरुआत की है. इस फीचर के जरिए यूज़र्स सिर्फ बोलकर भी अपनी पिक्चर्स में एआई एडिटिंग (AI Editing) कर सकते हैं. इस फीचर को सबसे पहले Pixel 10 सीरीज के फोन्स के साथ लॉन्च किया गया है.

वॉयस कमांड से फोटो एडिटिंग

गूगल के ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, गूगल फोटोज़ में अब यूज़र्स को अपनी किसी भी फोटो को एडिट करने के लिए अब किसी एडिटिंग टूल्स या स्लाइडर्स को एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी. अब गूगल फोटोज़ में Gemini AI असिस्टेंट का सपोर्ट मिल गया है. इस सपोर्ट के जरिए यूज़र्स सिर्फ बोलकर भी अपनी फोटोज़ को एडिट कर सकते हैं-

उदाहरण के तौर पर आप बोलेंगे- "मेरी पिक्चर के बैकग्राउंड में मौजूद घर का सामान हटा दो." उसके बाद ऐप खुद ही आपके कमांड को ठीक तरीके समझ लेगा और फिर खुद ही उस एडिटिंग के लिए टूल को चुनकर आपकी फोटो को एडिट कर देगा.

कैसे करेंगे एडिट?

इस फीचर में आप अपनी फोटो एडिट करने के लिए एक साथ कई रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं. उदाहरण के तौर पर आप कमांड दे सकते हैं- बैकग्राउंड के सामान को हटाकर कुछ अच्छा बैकग्राउंड डाल दो और लाइटिंग को भी बेहतर कर दो. ऐसे कमांड को सुनने के बाद गूगल फोटोज़ का एआई फीचर आपकी फोटो को एडिट कर देगा. एआई एडिटिंग के बाद आए पहले ड्राफ्ट के बाद आप वॉइस कमांड से और fine-tune भी कर सकते हैं.

सिर्फ एडिट ही नहीं, अब आप फोटो में sunglasses, पार्टी हैट्स जैसे आइटम्स भी जोड़ सकते हैं या पूरा बैकग्राउंड बदल सकते हैं. ये फीचर फिलहाल Pixel 10 सीरीज़ के साथ शुरू हो रहा है और धीरे-धीरे बाकी Android और iOS डिवाइसेज़ पर भी आएगा.

यह भी पढ़ें: Google Pixel 10 Pro Fold हुआ लॉन्च, जानें मुड़ने वाले इस गूगल पिक्सल फोन की 5 सबसे खास बातें

For All Latest Updates

TAGGED:

GOOGLE PHOTOSVOICE BASED PHOTO EDITINGGEMINI AI IN GOOGLE PHOTOSPIXEL 10 FEATURESGOOGLE PHOTOS AI EDITING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: बी सुदर्शन का नामांकन, बोले- चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

गाजा शहर पर हमले को लेकर इजराइल बेकरार, रिजर्व सैनिकों को बुलाया

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: पढ़ें और जानें गूगल के इन नए पिक्सल फोन्स का अंतर, कौनसा खरीदेंगे आप?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.