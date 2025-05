ETV Bharat / technology

Google Photos के 10 साल, AI Tools और स्मार्ट एडिटिंग फीचर्स समेत शेयर किए 10 स्पेशल टिप्स - GOOGLE PHOTOS 10TH ANNIVERSARY

Published : May 30, 2025 at 6:41 PM IST

By ETV Bharat Tech Team

हाइलाइट वीडियो - गूगल फोटोज़ में अब आपको “+” का एक नया बटन दिखाई देगा. उस बटन से आप अपनी फोटोज़ और वीजियोज़ से म्यूज़िक के साथ एक छोटी वीडियो बना सकते हैं. इससे आप अपनी मेमोरीज़ को थोड़ी मजेदार बना सकते हैं. इसे आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं.

शेयरिंग एल्बम - आप अपने पसंदीदा लोगों या पेट्स की क्लिक की गई नई फोटोज़ को ऑटोमैटिकली शेयरिंग एल्बम में डाल सकते हैं, जो दूर रहने वालों किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ जुड़े होने पर, उसे भी आसानी से दिख जाएगी.

ग्रिड को पर्सनलाइज़्ड करें - अक्सर ऐसा होता है कि कुछ फोटोज़, स्क्रीनशॉट्स या ज़ीफ आपको फोटो फीड को अव्यवस्थित करते हैं. ऐसे में आप मेन गैलरी के ऊपर तीन-डॉट आइकन पर टैप करके ग्रिड कंट्रोल्स का यूज़ कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, आप एक साथ ली गई समान पिक्चर्स को स्टैक भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट, GIF और मीम्स को छिपा भी सकते हैं.

मेमोरीज़ को कस्टमाइज़ करें - आप गूगल फोटोज़ में मौजूद अपनी पुरानी फोटो और वीडियो से बनने वाली मेमोरीज़ को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको सेटिंग्स > प्रीफरेंसेज > मेमोरीज़ में जाकर टाइम-बेस्ड या थीम्ड बेस्ड मेमोरीज़ चुननी होगी.

अपने डिवाइस में स्टोरेज खाली करें - अगर आपके फोन में स्टोरेज कम हो रही है, तो अब गूगल फोटोज़ आपकी मदद कर सकता है. इसके लिए आपको सिर्फ अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना होगा और फिर “Free up space on this device” (इस डिवाइस में जगह खाली करें) का विकल्प चुनना होगा. उसके बाद गूगल फोटोज़ उन चीजों को आपके डिवाइस से हटाएगा, जो पहले से ही गूगल फोटोज़ अकाउंट में सेव बैकअप हो चुकी हैं. आप उन्हें गूगल फोटोज़ में कभी भी देख सकते हैं और अपने फोन में नई चीजों के लिए जगह बना सकते हैं.

इन दस नए फीचर्स और टिप्स को शेयर करने के साथ-साथ गूगल ने अपने दस साल पूरे होने पर यूज़र्स से वादा किया है कि वो आने वाले वक्त में एआई से जुड़े और भी कई फीचर्स को गूगल फोटोज़ में शामिल करने पर काम कर रहा है. अब देखना होगा कि भविष्य में गूगल फोटोज़ के एआई फीचर्स यूज़र्स को किस तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Google डिवाइस बेचने के लिए गूगल का ऑनलाइन स्टोर लॉन्च, यूज़र्स को मिलेंगे कई कैशबैक ऑफर और डिस्काउंट