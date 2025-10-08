ETV Bharat / technology

Google ने दिया ₹26 लाख कमाने का शानदार मौका, AI सिस्टम की कमियां खोजने वाले को मिलेगा इनाम

गूगल ने AI सिस्टम की सुरक्षा में कमियों को खोजने वाले रिसर्चर्स के लिए नया रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू किया है. ( फोटो क्रेडिट: Google )

हैदराबाद: गूगल सिर्फ कंटेंट सर्च करने का ही नहीं बल्कि टेक एक्सपर्ट्स के लिए कमाने का भी जरिया होता है. गूगल समय-समय पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स का आयोजन करता रहता है, जिससे टेक एक्सपर्ट्स की अच्छी-खासी कमाई हो जाती है. इस बार भी गूगल ने एक नया AI Vulnerability Reward Program (AI VRP) लॉन्च किया है, जिसके जरिए रिसर्चर्स को $30,000 (लगभग ₹26.6 लाख) तक का इनाम मिल सकता है. आइए हम आपको इस ख़बर की डिटेल्स बताते हैं.

गूगल के इस प्रोग्राम के तहत अगर कोई भी इंसान गूगल के एआई सिस्टम में सिक्योरिटी की कमजोरियों को खोजकर रिपोर्ट करेगा तो उसे $30,000 (लगभग ₹26.6 लाख) तक का एक बड़ा इनाम मिल सकता है. इस प्रोग्राम की बेस रिवॉर्ड का अमाउंट $20,000 (लगभग ₹17.75 लाख) है. इसके अलावा अगर वो रिपोर्ट पूरी तरह से नई या कुछ यूनिक होगी तो उन्हें $20,000 (लगभग ₹17.75 लाख) के साथ बोनस के रूप में अतिरिक्त $10,000 (लगभग ₹8.9 लाख) मिल सकते हैं.

रिवॉर्ड्स की डिटेल्स

कैटेगरी / VRP प्रोडक्ट टियर फ्लैगशिप (Flagship) स्टैंडर्ड (Standard) अन्य (Other) S1: गलत काम (Rogue Actions) $20,000 $15,000 $10,000 S2: संवेदनशील डेटा चोरी (Sensitive Data Exfiltration) $15,000 $15,000 $10,000 A1: फ़िशिंग सक्षम बनाना (Phishing Enablement) $5,000 $500 क्रेडिट A2: मॉडल चोरी (Model Theft) $5,000 $500 क्रेडिट A3: संदर्भ हेरफेर (Context Manipulation) $5,000 $500 क्रेडिट A4: एक्सेस कंट्रोल बाईपास (Access Control Bypass) $2,500 $250 क्रेडिट A5: बिना अनुमति प्रोडक्ट का उपयोग (Unauthorized Product Usage) $1,000 $100 क्रेडिट A6: क्रॉस-यूज़र डिनायल ऑफ़ सर्विस (Cross-user Denial of Service) $500 $100 क्रेडिट

यह प्रोग्राम गूगल की कोर AI‑इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स जैसे Gemini, Google Search, Gmail और Drive को कवर करता है. इसके बारे में गूगल ने कहा कि आप अपने द्वारा गूगल के एआई सिस्टम की सिक्योरिटी में खोजी गई कमियों की रिपोर्ट Bug Hunters की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं. हालांकि, ध्यान रहे कि अगर आप भ्रमित कराने या अनचाहे कंटेंट जनरेट कराते हैं तो वो इनाम के दायरे में नहीं आएगा. गूगल के सिक्योरिटी इंजीनियर्स मैनेजर्स Jason Parsons और Zak Bennett ने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है, "साफ़ तौर पर कहें तो, हम नहीं मानते कि कंटेंट-संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम उपयुक्त तरीका है."