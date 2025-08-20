हैदराबाद: गूगल अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स को हकीकत में बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है और अब उसने अपनी इस कोशिश एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है. गूगल ने अमेरिका की सार्वजनिक बिजली सर्विस प्रोवाइडर Tennessee Valley Authority (TVA) के साथ पार्टनरशिप कर ली है. इस पार्टनरशिप के तहत वह अगली पीढ़ी के न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बिजली खरीदेगा. गूगल ने बताया कि, यह अमेरिका में किसी भी यूटिलिटी के द्वारा इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए किया गया पहला पावर परचेज़ एग्रीमेंट है.

गूगल ने इस न्यूज़ की जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक, Kairos Power नाम की इंजीनियरिंग कंपनी Tennessee में स्थित Oak Ridge में बिजली बना रही है. TVA इसी रिएक्टर से बिजली खरीदेगी. ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि यह रिएक्टर 2030 तक चालू हो सकता है और तब यह गूगल के Tennessee और Alabama स्थित डेटा सेंटर्स को बिजली सप्लाई करेगा.

गूगल न्यूक्लियर एनर्जी का फ्यूचर प्लान

अगर गूगल का यह मास्टर प्लान सक्सेसफुल होता है तो यह अमेरिका में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एक नए युग की शुरुआत भी हो सकती है. वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी अमेरिका के न्यूक्लियर रिएक्टर्स दशकों पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, जो गैस, सोलर और विंड एनर्जी की सस्ती बिजली से कंप्टीशन करने में काफी पीछे छूट गए हैं.

Kairos Power के इस नए रिएक्टर की बात करें तो यह उन शुरुआती कोशिशों में से एक है, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी को अमेरिका और दुनिया में फिर से पॉपुलर बनाने और AI समेत बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए जरूरत पड़ने वाली ज्यादा मात्रा की बिजली मांग को पूरा की उम्मीद की जा रही है.

अमेरिका के Tennessee में स्थित Oak Ridge पर अब Hermes 2 बनाया जा रहा है. इसी जगह पर एक वक्त में Manhattan Project का मुख्यालय हुआ करता था, जहां परमाणु बमों के लिए यूरेनियम तैयार किए जाते थे. अब उसी जगह को न्यूक्लियर रिसर्च और प्रोजेक्ट्स का केंद्र बना दिया गया है.

Google का लक्ष्य है कि वह Kairos की मदद से 2035 तक अमेरिका में 500MW की न्यूक्लियर कैपेसिटी स्थापित करें. आपको बता दें कि 2024 में अमेरिका के 94 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कुल क्षमता 97,000MW थी, जो देश की कुल बिजली का लगभग 20% हिस्सा ही थी. वहीं, Hermes 2 की क्षमता 50MW तक पहुंचने की उम्मीद है.