ETV Bharat / technology

Google NotebookLM अब हिंदी समेत 50 से भी ज्यादा भाषाओं में क्रिएट कर पाएगा AI podcasts, स्टेप-वाइज जानें पूरा प्रोसेस - NOTEBOOKLM

भाषा कैसे बदलें (How to Switch Language)

ध्यान रखें कि डिफ़ॉल्ट रूप से, आउटपुट लैंग्वेज वही होगी जो आपके Google अकाउंट की भाषा है.

Google NotebookLM में जोड़ी गई भाषाएं

अफ्रीकान्स (Afrikaans)

अल्बेनियन (Albanian)

अरबी (Arabic)

आर्मीनियन (Armenian)

अज़रबैजानी (Azerbaijani)

बास्क (Basque)

बांग्ला (Bengali)

बुल्गारियन (Bulgarian)

बर्मी / म्यांमार (Burmese - Myanmar)

कैटलान (Catalan)

सेबुआनो (Cebuano)

चीनी (सरलीकृत) (Chinese - Simplified)

चीनी (पारंपरिक) (Chinese - Traditional)

क्रोएशियन (Croatian)

चेक (Czech)

डैनिश (Danish)

डच (Dutch)

अंग्रेज़ी (English)

एस्टोनियन (Estonian)

फिलिपीनो (Filipino)

फिनिश (Finnish)

फ्रेंच (कनाडा) (French - Canada)

फ्रेंच (यूरोपीय) (French - European)

गैलिएशियन (Galician)

जॉर्जियन (Georgian)

जर्मन (German)

ग्रीक (Greek)

गुजराती (Gujarati)

हैतियन क्रियोल (Haitian Creole)

हिब्रू (Hebrew)

हिंदी (Hindi)

हंगेरियन (Hungarian)

आइसलैंडिक (Icelandic)

इंडोनेशियन (Indonesian)

इटालियन (Italian)

जापानी (Japanese)

जावानीस (Javanese)

कन्नड़ (Kannada)

कोंकणी (Konkani)

कोरियन (Korean)

लैटिन (Latin)

लातवियन (Latvian)

लिथुआनियन (Lithuanian)

मैसेडोनियन (Macedonian)

मैथिली (Maithili)

मलय (Malay)

मलयालम (Malayalam)

मराठी (Marathi)

नेपाली (Nepali)

नॉर्वेजियन (बोकमाल) (Norwegian - Bokmål)

नॉर्वेजियन (नाइनोर्स्क) (Norwegian - Nynorsk)

ओड़िया (Oriya)

पश्तो (Pashto)

फारसी (Persian)

पोलिश (Polish)

पुर्तगाली (ब्राज़ील) (Portuguese - Brazil)

पुर्तगाली (पुर्तगाल) (Portuguese - Portugal)

पंजाबी (Punjabi)

रोमानियन (Romanian)

रूसी (Russian)

सर्बियन (सिरिलिक) (Serbian - Cyrillic)

सिंधी (Sindhi)

सिंहला (Sinhala)

स्लोवाक (Slovak)

स्लोवेनियन (Slovenian)

स्पैनिश (यूरोपीय) (Spanish - European)

स्पैनिश (लैटिन अमेरिका) (Spanish - Latin America)

स्पैनिश (मेक्सिको) (Spanish - Mexico)

स्वाहिली (Swahili)

स्वीडिश (Swedish)

तमिल (Tamil)

तेलुगू (Telugu)

थाई (Thai)

तुर्की (Turkish)

यूक्रेनियन (Ukrainian)

उर्दू (Urdu)

वियतनामी (Vietnamese)

Google NotebookLM में Audio Overview कैसे जनरेट करें?

स्टेप 1: इसके लिए आपको सबसे पहले NotebookLM खोलना होगा. उसके बाद आपको कोई मौजूदा नोटबुक खोलना या बनाना होगा.

स्टेप 2: अब आपको NotebookLM में कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसे आप एआई की मदद से ऑडियो में बदलना चाहते हैं.

स्टेप 3: अब आपको नोटबुक की दाईं ओर दिए गए ‘Studio’ पैनल में जाना होगा.

स्टेप 4: अब वहां पर आपको ‘Audio Overview’ सेक्शन दिखाई देगा, उसमें आपको ‘Generate’ बटन दिखाई देगा, जिसे आपको क्लिक करना होगा.

स्टेप 5: अगर आप चाहते हैं कि ऑडियो किसी खास टॉपिक पर बेस्ड हो तो आपको ‘Customise’ बटन पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 6: अब आपको अपना प्रॉम्प्ट लिखना होगा. उदाहरण के तौर पर आप “Explain this article like a news anchor” या “Summarize this in 2 minutes.” जैसा कुछ लिख सकते हैं.

स्टेप 7: अब आपने NotebookLM में जो टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसे एआई एक पॉडकास्ट जैसे ऑडियो में बना देगा. उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. आप उसे पॉडकास्ट के रूप में सुन कर समझ पाएंगे.

यह भी पढ़ें: Meta AI App हुआ लॉन्च: अब बातचीत होगी नेचुरल, पर्सनल और इंटेलिजेंट, जानें सभी खास फीचर्स