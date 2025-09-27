ETV Bharat / technology

Google ने मनाया 27वां बर्थडे, लेकिन जन्मदिन की असली तारीख कुछ और है- जानिए पूरा किस्सा

दरअसल, गूगल को आधिकारिक तौर पर 4 सितंबर 1998 को पहली बार एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया गया था. Larry Page और Sergey Brin नाम के दो छात्रों ने गूगल का आइडिया खोजा था. वो दोनों उस वक्त Stanford University में PhD कर रहे थे. हालांकि, गूगल की असली कहानी तो अगस्त 1998 में ही शुरू हो गई है, जब Sun Microsystems के co-founder Andy Bechtolsheim ने इन दोनों यानी Larry Page और Sergey Brin को $100,000 का cheque दिया था. इसी फंडिंग के बाद Google Inc. की नींव रखी गई है और उसके ऐतिहासिक सफर की शुरुआत हुई.

हैदराबाद: गूगल ने आज यानी 27 सितंबर 2025 को अपना 27वां जन्मदिन मना रहा है. गूगल ने अपने इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 27 साल पुराने लोगो को याद किया है. गूगल ने आज अपने डूडल में 27 साल पहले यानी 1998 वाला लोगो लगाया है. गूगल भले ही आज अपना 27वां जन्मदिन मना रहा है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गूगल का असली बर्थडे डेट 27 सितंबर नहीं है.

27 सितंबर को जन्मदिन क्यों मनाया जाता है?

अब सवाल उठता है कि जब इस कंपनी की शुरुआत अगस्त 1998 या 4 सितंबर 1998 में हुई थो फिर गूगल का जन्मदिन 27 सितंबर को क्यों मनाया जाता है. दरअसल, इस बारे में गूगल ने अभी तक भी कोई क्लियर या पक्का जवाब नहीं दिया है. गूगल अपने शुरुआती सालों में अलग-अलग तारीखों पर अपना जन्मदिन मनाया करता था. गूगल कभी 7 सितंबर, कभी 26 सितंबर और कभी 27 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाया करता था, लेकिन 2006 में कंपनी ने हर साल अपना जन्मदिन मनाने के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की. गूगल ने 27 सितंबर को ही क्यों अपना बर्थ डेट माना, इसका कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद इस तारीख को गूगल ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की होगी, इस कारण गूगल ने इसी तारीख को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए फिक्स किया.

बहरहाल, गूगल अपना जन्मदिन चाहे किसी भी दिन मनाए, लेकिन पिछले 27 सालों में गूगग न सिर्फ दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंचन बन चुका है, बल्कि अब आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई उपलब्धियों को हासिल कर चुका है. अब गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन ही नहीं बल्कि एक पूरा टेक इकोसिस्टम है, जिसमें Gmail, YouTube, Google Maps, Android, Pixel phones और अब Gemini AI platform शामिल हैं. इन सभी प्रोडक्ट्स ने गूगल की लेगेसी को आगे बढ़ाया है और उसमें चांर चांद लगाएं हैं.

आज की तारीख में गूगल Alphabet Inc.के अंतर्गत में काम करता है, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी. गूगल का आइडिया सोचने वाले Larry और Sergey के पास आज भी कंपनी का कंट्रोल है, इस वक्त भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) Google और Alphabet दोनों के CEO हैं.