अब Google बनेगा आपका नया 'टीचर', पेश किया नया AI लर्निंग टूल

Google का नया फीचर Learn About ( फोटो - Google )

By ETV Bharat Tech Team

ChatGPT और Gemini जैसे AI चैटबॉट से अलग, गूगल का नया Learn About फीचर डेटा को आकर्षक तरीके से व्यवस्थित करता है, जिसमें इंटरेक्टिव लिस्ट, क्विज़ और अतिरिक्त सूचना बॉक्स का उपयोग किया जाता है जो परिभाषाएं और संदर्भ प्रदान करते हैं. खास बात यह है कि Learn About प्रत्येक विषय की अधिक व्यापक समझ प्रदान करने के लिए संबंधित लेख और वीडियो भी सुझाता है.

हैदराबाद: टेक दिग्गज Google ने 'Learn About' नाम के नए AI-पावर्ड फीचर पेश किया है, जो एक प्रायोगिक AI लर्निंग टूल है. जानकारी के अनुसार यह फीचर Google के LearnLM AI मॉडल द्वारा संचालित है. इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह नया चैटबॉट यूजर्स के विशिष्ट शिक्षण लक्ष्यों का समर्थन करते हुए एक अनुकूली शैक्षिक सहायता के रूप में काम करें.

Google के Learn About फीचर को मुख्य रूप से शैक्षिक अनुसंधान पर लक्षित रह कर बनाया गया है, और यह केवल विश्वसनीय शैक्षिक प्लेटफ़ॉर्म से जानकारी प्राप्त करता है. उदाहरण के लिए, जबकि Google Gemini सामान्य प्रश्नों के लिए विकिपीडिया से डेटा एकत्र करता है. The Verge की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मांड के आकार के बारे में पूछे जाने पर Learn About ने एक शैक्षणिक साइट, भौतिकी मंचों का हवाला दिया.

Google का Learn About चैटबॉट वेब पर एक प्रायोगिक फीचर के रूप में उपलब्ध है, जो मौजूदा समय में चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अभी भारत में उपलब्ध नहीं है, लेकिन परीक्षण चरण के बाद इसे व्यापक रूप से पेश किया जा सकता है. हाल ही में जानकारी आई थी कि Google कथित तौर पर Gemini Live प्लेटफ़ॉर्म के लिए दस्तावेज़ समझने की क्षमताएं विकसित करने पर काम कर रहा है.