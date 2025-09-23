Google TV पर आया Gemini, अब टीवी बनेगी आपकी AI असिस्टेंट
Google ने अब स्मार्ट टीवी में Gemini सपोर्ट भी एड कर दिया है. आइए जानते हैं कि इससे टीवी में क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे.
Published : September 23, 2025 at 2:18 PM IST
हैदराबाद: टेक्नोलॉजी दिन-प्रतिदन काफी एडवांस होती जा रही है. अब गूगल ने अपने एआई मॉडल Gemini को Google TV पर भी लॉन्च कर दिया है. इसकी वजह से अब टीवी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि घर की दीवार पर अटका आपका पर्सनल एआई असिस्टेंट भी बन चुका है. गूगल टीवी में जेमिनी के आने से टीवी यूज़र्स के लिए ज्यादा इंटरएक्टिव हो गया है.
अभी तक आप स्मार्ट टीवी में गूगल असिस्टेंट की मदद से वॉयस कमांड दिया करते थे, लेकिन अब जेमिनी के जरिए आप ना सिर्फ टीवी को वॉयस कमांड दे पाएंगे बल्कि उससे खुलकर बातचीत भी कर सकेंगे. यह आपको आपके मूड के हिसाब से टीवी शो ढूंढने में मदद कर सकता है, फैमिली ट्रिप की प्लानिंग करने में आइडिया दे सकता है और बच्चों के होमवर्क के मुश्किल सवालों के जवाब बातचीत करने के अंदाज में भी दे सकता है.
गूगल ने अपने ब्लॉग के जरिए उदाहरण देते हुए बताया कि, मान लीजिए कि आपका मूड खराब है या आपके घर में सबकी पसंद अलग-अलग है तो आपको बस इतना कहना है कि मेरे और मेरी पत्नी के लिए किसी शो की सजेशन दो, मुझे ड्रामा पसंद है और उन्हें कॉमेडी. इतना कहने के बाद आपका स्मार्ट टीवी का जेमिनी फीचर तुरंत आपको ढेर सारे ऑप्शन्स देने लगेगा.
गूगल जेमिनी टीवी पर पढ़ाई होगी आसान
इसके अलावा अगर आपको कोई खास शो देखने का मन कर रहा है, लेकिन आपको उस शो का नाम याद नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं. आप सिर्फ उस शो की कुछ डिटेल्स (जो आपको याद हो) बताएं, जैसे - "वो हॉस्पिटल वाला नया शो कौन सा है?" इतना पूछने के बाद यह एआई असिस्टेंट न सिर्फ आपको उस शो का नाम और जानकारी देगा बल्कि उसका रिव्यू भी बता देगा.
गूगल ने टीवी में जेमिनी को जोड़कर बच्चों को घर में पढ़ाने वाला एक ट्यूटर भी दे दिया है. कई बार बच्चे किसी मुश्किल सवालों में फंस जाते हैं या वो स्कूल के किसी मुश्किल प्रोजेक्ट करने में किसी की मदद लेना चाहते हैं तो अब घर में मौजूद टीवी ही बच्चों की मदद कर सकता है. उन्हें सिर्फ टीवी में मौजूद जेमिनी फीचर से अपने सवाल पूछने हैं और फिर जेमिनी बोलकर, बातचीत के अंदाज में स्क्रीन पर सॉल्यूशन दिखाते हुए बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी समस्या का समाधान कर देगा.
किन टीवी पर मिलेगा जेमिनी?
बच्चों के अलावा बड़े लोग भी टीवी वाले जेमिनी से काफी कुछ सीख सकते हैं. उदाहरण के तौर पर आप टीवी पर जेमिनी से पूछ सकते हैं कि "ज्वालामुखी कैसे फटते हैं?" या "गिटार सीखने की शुरुआत कैसे करें? उसके बाद जेमिनी आपको यूट्यूब वीडियो के साथ इन सवालों के जवाब देगा.
गूगल ने फिलहाल इस नए फीचर को TCL QM9K सीरीज़ में उपलब्ध कराया है, लेकिन जल्द ही इसे Google TV Streamer, Walmart Onn. 4K Pro, और Hisense तथा TCL के आने वाले मॉडल्स में भी उपलब्ध कराया जाएगा.