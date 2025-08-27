हैदराबाद: गूगल ने एक नया एआई इमेज मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम Gemini 2.5 Flash Image है. गूगल का कहना है कि यह उनके द्वारा लॉन्च किया गया अभी तक का सबसे एडवांस एआई इमेज जनरेशन टूल है. यह टूल इमेज बनाता है, एडिट करता है और पहसे से कहीं ज्यादा तेज रिजल्ट्स देता है. आइए हम आपको गूगल के इस नए और सबसे एडवांस एआई इमेज मॉडल के बारे में बताते हैं.

गूगल ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस नए एआई इमेज मॉडल की जानकारी दी है. Gemini 2.5 Flash Image मॉडल उन लोगों के लिए खासतौर पर सबसे ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है जो लगातार एआई इमेज और वीडियो की सीरीज बनाते हैं और उसके लिए उन्हें कंसिस्टेंट कैरेक्टर (Consistent Character) की जरूरत होती है. गूगल के मुताबिक, उनका यह नया इमेज जनरेशन टूल जनरेट किए गए इमेज की स्थिरता को बनाए रखने में भी सक्षम है. इसका मतलब है कि यूज़र्स इस टूल के जरिए काफी हद तक कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स जनरेट कर सकते हैं.

इस मॉडल को यूज़ करने के लिए $30 प्रति महीने खर्च करने होंगे. (फोटो क्रेडिट: Google)

इस एआई इमेज मॉडल में दिलचस्प बात है कि इसे इसी मॉडल को Nano Banana नाम से stealth mode में टेस्ट किया जा रहा था. उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि यह गूगल का प्रोजेक्ट है, लेकिन एआई मॉडल रैंकिंग साइट LMArena पर ये इतना पॉपुलर हो गया कि इसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. अब गूगल ने खुद ही कंफर्म कर दिया है कि Nano Banana ही असल में Gemini 2.5 Flash Image है.

Gemini 2.5 Flash Image की खास बातें

एडिटिंग का नया लेवल - जेमिनी से पहले किसी फोटो को एडिट करने पर कैरेक्टर की स्थिरता पर असर पड़ता था. उदाहरण के तौर पर अगर आप जेमिनी का इस्तेमाल करते हुए किसी इंसान की टी-शर्ट का कलर या टोपी या पैंट जैसी कोई खास चीज बदलने की कोशिश करते थे, तो उस इंसान का पूरा चेहरा ही बदल जाता था. गूगल के मुताबिक उनके नए और एडवांस एआई इमेज मॉडल में ऐसा नहीं होगा. इसका मतलब है कि अब एआई को इंसान की पहचान भी समझ में आने लगी है.

इमेज ब्लेंडिंग फीचर - अब आप दो अलग-अलग फोटो को एक ही फोटो में मिक्स करके भी बना सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, जैसे- एक फोटो में समुंद्र हो और दूसरे में पहाड़ तो आप एआई से कमांड दें कि - "इन दोनों इमेज को एक ड्रीमी लैंडस्कैप में बदल दो". इस तरह से आप आप नए इमेज मॉडल में दो अलग-अलग इमेज को मिलाकर भी एक नया इमेज बना सकते हैं.

मल्टी-टर्न एडिटिंग - अगर आपने गूगल के इस इमेज जनरेशन टूल को कोई प्रॉम्प्ट दिया और इमेज वैसी नहीं आई जैसा आप चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप इसमें बार-बार बदलाव करके अपनी इमेज को वैसी बनवा सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं और एआई हर बार उसी बेस कैरेक्टर को रखते हुए एडिट करता रहेगा. यह एक जरूरी फीचर है, जिसकी जरूरत बहुत सारे यूज़र्स को अक्सर पड़ती थी.

उपलब्धता और कीमत

Gemini 2.5 Flash Image को आम यूज़र्स के लिए जेमिनी ऐप में उपलब्ध करा दिया गया है. एंटरप्राइज़ यूज़ के लिए डेवलपर्स इसका इस्तेमाल - Gemini API, Google AI Studio, और Vertex AI पर कर सकते हैं. इसका यूज़ करने के लिए यूज़र्स को $30 यानी करीब 2600 रुपये में 1 मिलियन आउटपुट टोकन मिलते हैं. वहीं, एक इमेज बनाने में 1290 टोकन खर्च होते हैं. इसका मतलब है कि आपको इस गूगल के सबसे एडवांस एआई इमेज मॉडल से एक इमेज बनवाने में करीब 3.50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे.