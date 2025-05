ETV Bharat / technology

Google डिवाइस बेचने के लिए गूगल का ऑनलाइन स्टोर लॉन्च, यूज़र्स को मिलेंगे कई कैशबैक ऑफर और डिस्काउंट

भारत में गूगल ने लॉन्च किया ऑनलाइन स्टोर ( फोटो - Google )

Published : May 29, 2025 at 7:33 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 7:40 PM IST

हैदराबाद: गूगल ने भारत में अपना ऑनलाइन स्टोर खोल दिया है. अब भारत में लोगों को गूगल के प्रोडक्ट्स जैसे पिक्सल स्मार्टफोन, ईयरबड्स आदि खरीदने के लिए किसी अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट्स का सहारा नहीं लेना पड़ेगा. इतना ही नहीं, गूगल भारत में अपना फिज़िकल ऑफलाइन स्टोर भी खोलने की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले कंपनी ने अपना ऑनलाइन स्टोर खोला है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं. गूगल ने भारत में अभी तक अपना ऑनलाइन स्टोर नहीं खोला था. इस कारण उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भारत में मौजूद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न आदि का सहारा लेना पड़ता है. अब ऐसा नहीं होगा. अब गूगल के ऑनलाइन स्टोर पर यूज़र्स उनके हार्डवेयर प्रोडक्ट्स जैसे पिक्सल स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच और ईयरबड्स को आसानी से खरीद पाएंगे. एप्पल को टक्कर देने की तैयारी में गूगल ऐसा पहली बार होगा, जब भारत में यूज़र्स को गूगल के प्रोडक्ट्स को गूगल ऑनलाइन स्टोर से खरीद पाएंगे. इस कदम के जरिए गूगल टेक इंडस्ट्री के एक अन्य दिग्गज कंपनी एप्पल को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है. एप्पल ने भारत में अपने ऑनलाइन स्टोर को काफी पहले से खोला हुआ है, जिसके जरिए यूज़र्स एप्पल के डिवाइस खरीदते हैं. गूगल इस मामले में एप्पल से पीछे था. अब गूगल ने न सिर्फ ऑनलाइन स्टोर खोला है, बल्कि अपना पहला ऑफलाइन स्टोर खोलने की तैयारी भी कर रहे हैं. यहां पर गौर करने वाली बात है कि एप्पल ने पिछले साल ही भारत में पहली बार अपना ऑफलाइन स्टोर दिल्ली और मुंबई में खोला था, जिससे एप्पल के रेवन्यू में भी काफी उछाल देखने को मिला था. इस कारण अब एप्पल भारत के अन्य इलाकों में भी कुछ और ऑफलाइन स्टोर्स को खोलने की तैयारी कर रहे हैं.

एप्पल के इस कदम को फोकस करते हुए गूगल भी अब भारत में ऑनलाइन स्टोर खोला है और ऑफलाइन स्टोर्स खोलने की प्लानिंग कर रहा है. रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल भारत में अपना पहला फिज़िकल स्टोर खोलने के प्रोसेस में अंतिम स्टेज पर है. आपको बता दें कि गूगल ने अभी तक अमेरिका के बाहर किसी भी देश में अपना एक भी फिज़िकल स्टोर नहीं खोला है. ऐसे में अगर कंपनी भारत में अपना स्टोर खोलती है तो वो अमेरिका के बाहर किसी भी देश में पहला गूगल स्टोर होगा. गूगल डिवाइस की कीमत और ऑफर्स डिवाइस एमआरपी (₹) गूगल स्टोर डिस्काउंट (₹) इंस्टेंट कैशबैक (₹) नेट इफेक्टिव कीमत (₹) NCEMI से मंथली पेमेंट (₹) एक्सचेंज बोनस (₹) अनुमानित एक्सचेंज सेविंग्स (₹) अनुमानित मंथली कीमत (₹) गूगल स्टोर क्रेडिट (₹) Pixel 9a 49,999 - 3,000 46,999 1,958 (24 माह) - 11,000 1,499 - Pixel 9 79,999 5,000 7,000 67,999 2,833 (24 माह) 6,000 15,000 1,958 5,000 Pixel 9 Pro 1,09,999 10,000 10,000 89,999 3,750 (24 माह) 12,000 15,000 2,624 10,000 Pixel 9 Pro XL 1,24,999 10,000 10,000 1,04,999 4,375 (24 माह) 12,000 15,000 3,249 10,000 Pixel 9 Pro Fold 1,72,999 10,000 10,000 1,52,999 6,375 (24 माह) 15,000 20,000 4,916 12,000 Pixel 8a 52,999 15,000 3,000 34,999 1,458 (24 माह) - 6,000 1,208 - Pixel 8 Pro 1,06,999 37,000 7,000 62,999 2,625 (24 माह) - 8,000 2,292 - Pixel Watch 3 39,900 से शुरू - - 39,900 से शुरू 3,325 (12 माह) - - 3,325 से शुरू 5,000 Pixel Buds Pro 2 22,900 - - 22,900 1,908 (12 माह) - - 1,908 3,000 भारत में पिक्सल स्मार्टफोन की कीमत लगभग 30,000 रुपये से लेकर 1.60 लाख रुपये तक के बीच में है. गूगल ने हाल ही में भारत में पिक्सल फोन्स को बनाने की शुरुआत की है, जो भारत सरकार के लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी के अनुसार किया गया है. काउंटरपॉइंट रिसर्च के डेटा के अनुसार, 2024 में 520 डॉलर से ज्यादा कीमत वाले हाई-एंड-मार्केट में एप्पल की हिस्सेदारी 55% रही थी, जबकि गूगल की हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी. इससे यह बात साफ समझ में आती है कि भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट की रेस में गूगल एप्पल से काफी पीछे है. अब शायद गूगल की रिकॉर्ड को बदलने के भारत में अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स खोलने की तैयारी कर रही है. यह भी पढ़ें: भारत में एप्पल की बड़ी प्लानिंग, चार और शहरों में खुलेंगे नए रिटेल स्टोर्स!

Last Updated : May 29, 2025 at 7:40 PM IST