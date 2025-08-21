हैदराबाद: Google ने अपने कुछ वियरेबल प्रोडक्ट्स - Pixel Buds 2a, Pixel Buds Pro 2, Pixel Watch 4 और Qi2 Pixelsnap एक्सेसरीज को पेश किया है. इन एक्सेसरीज को नए Google Pixel 10 और Pixel 10 Pro के साथ पेश किया गया है. तो चलिए जानते हैं कि इन एक्सेसरीज में क्या कुछ खास मिलता है.

Google Pixel Watch 4

Pixel Watch 4 को पूरी तरह से नया डिजाइन दिया गया है. कंपनी का कहना है कि इसकी मदद से यूजर्स एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं और अपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं. इस स्मार्ट वॉच में उद्योग जगत के कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं. इसमें अपनी तरह का पहला गुंबददार एक्टुआ 360 डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है.

Google Pixel Watch 4 (फोटो - Google)

इसके अलावा, यह पहली स्मार्टवॉच है, जो स्टैंडअलोन सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है. इतना ही नहीं, कंपनी ने पहली बार इसमें Gemini असिस्ट का सपोर्ट दिया गया है, जिससे यूजर चलते-फिरते आपकी कलाई को बस थोड़ा ऊपर उठाकर इसका फायदा उठा सकते हैं. इसके अलावा, Pixel Watch 4 एकमात्र ऐसी स्मार्टवॉच है, जो पल्स की कमी का पता लगा सकती है.

Google Pixel Buds Pro 2

पिछले साल, Pixel Buds Pro 2 को लॉन्च किया गया था, जो Tensor A1 और Gemini बिल्ट-इन के साथ सबसे एडवांस बड्स हैं. अब कंपनी ने इसे लेटेस्ट Google Pixel 10 फोन के सपोर्ट के साथ, एक नए Moonstone कलर में उपलब्ध हैं. इतना ही नहीं, अगले महीने आने वाला सॉफ़्टवेयर अपडेट, Pixel Buds Pro 2 को और बेहतर फीचर्स प्रदान करेगा.

Google Pixel Buds Pro 2 (फोटो - Google)

इसमें मिलने वाला अडैप्टिव ऑडियो बड्स को परिवेश के अनुसार समझदारी से एडजस्ट करता है, ताकि यूजर अपने म्यूजिक या पॉडकास्ट का आनंद लेते हुए भी सचेत रह सकें. साथ ही, इसमें लाउड नॉइज़ प्रोटेक्शन अचानक तेज़ आवाज़ आने पर आपकी सुनने की क्षमता की रक्षा करता है.

इसके अलावा, इसमें Gemini Live के साथ और भी कई फीचर्स दिए गए हैं, यहां तक कि शोरगुल वाले माहौल में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉल के लिए यूजर बिना हाथ लगाए भी आने वाली कॉल को रिसीव कर पाएंगे या किसी मैसेज का जवाब देने से मना कर पाएंगे. इसके लिए यूजर को सिर्फ सिर हिलाना होगा.

Google Pixel Buds 2a

Google Pixel Buds 2a (फोटो - Google)

Pixel Buds 2 Pro के अलावा, कंपनी ने नया Google Pixel Buds 2a को भी पेश किया गया है, जो कंपनी के Pixel Buds परिवार का सबसे नया प्रोडक्ट है. ये A-सीरीज़ के लेटेस्ट बड्स आरामदायक और हल्के डिज़ाइन के साथ आते हैं और कंपनी की A-सीरीज़ में एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन देने वाले पहले बड्स हैं. Tensor A1 द्वारा संचालित और Google AI से उन्नत, ये बड्स अविश्वसनीय मूल्य पर प्रभावशाली साउंड और Gemini की अतिरिक्त उपयोगिता प्रदान करते हैं.

Google Qi2 Pixelsnap एक्सेसरीज

स्टैंड के साथ Pixelsnap चार्जर (फोटो - Google)

इन उत्पादों के अलावा कंपनी कुछ एक्सेसरीज भी पेश की हैं. इन एक्सेसरीज में Pixelsnap चार्जर, स्टैंड के साथ Pixelsnap चार्जर, Pixelsnap रिंग स्टैंड, Pixelsnap फोन कवर और Pixel Flex डुअल पोर्ट 67W USB-C फास्ट चार्जर पेश किए गए हैं.