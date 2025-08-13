हैदराबाद: Google ने सर्च के लिए एक नया 'पसंदीदा स्रोत' फ़ीचर लॉन्च करने की घोषणा की है, जिससे उपयोगकर्ता अपने न्यूज सर्च एक्सपीरिएंस को निजीकृत कर सकेंगे. भारत और अमेरिका में यूजर अपनी पसंदीदा न्यूज वेबसाइट चुन सकेंगे, जिन्हें फिर टॉप स्टोरीज़ सेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी.

'पसंदीदा स्रोत' फीचर पहले ही शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में व्यापक रूप से उपलब्ध होगी. इस नए फ़ीचर से न केवल सर्च में कभी-कभार आने वाले निम्न-गुणवत्ता वाले न्यूज स्रोतों को हटाने की उम्मीद है, बल्कि यूजर्स को अपनी न्यूज सब्स्क्रिप्शन का पूरा लाभ उठाने या जानकारी खोजते समय Google द्वारा उनके पसंदीदा स्रोतों को प्राथमिकता देने का विकल्प भी मिलेगा.

Google ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि, "जब आप अपने पसंदीदा स्रोतों का चयन करते हैं, तो आपको उनके लेख प्रमुखता से शीर्ष कहानियों में प्रदर्शित होने लगेंगे, जब उन स्रोतों ने आपकी खोज के लिए ताजा और प्रासंगिक सामग्री प्रकाशित की होगी."

'प्रिफर्ड सोर्स' टॉप स्टोरीज में या एक समर्पित स्थान पर दिखाई देंगे (फोटो - Google)

'पसंदीदा स्रोत' का चयन कैसे करें

आप अपने पसंदीदा स्रोतों को केवल तीन आसान चरणों में Google सर्च में जोड़ सकते हैं:

Google पर किसी भी ट्रेंडिंग समाचार विषय को खोजें. टॉप स्टोरीज के ठीक बगल में नए आइकन पर टैप या क्लिक करें. अपने पसंदीदा प्रकाशनों को खोजें और उन्हें अपनी पसंदीदा स्रोतों की लिस्ट में जोड़ें.

आप जितने चाहें उतने स्रोत चुन सकते हैं. चयन अंतिम होने के बाद, आपको टॉप स्टोरीज में या सर्च रिजल्ट पेज पर एक समर्पित 'आपके स्रोतों से' अनुभाग में अपनी पसंदीदा साइटों के ज़्यादा और लगातार परिणाम दिखाई देने लगेंगे.

Google का कहना है कि यूजर अब भी अन्य साइटों की सामग्री देख पाएंगे और किसी भी समय अपने 'पसंदीदा स्रोत' चयनों को प्रबंधित कर सकते हैं. टेक दिग्गज कंपनी अपने शुरुआती लैब्स यूजर्स के साथ इस फीचर का परीक्षण कर रही है और उसने पाया है कि लोग विभिन्न स्रोतों का चयन करने की क्षमता को महत्व देते हैं, और आधे से ज़्यादा यूजर चार या उससे अधिक स्रोतों का चयन करते हैं.

नए फीचर की घोषणा के साथ ही Google ने प्रकाशकों से भी आग्रह किया कि वे अपने फॉलोवर्स और ग्राहकों को Google पर पसंदीदा स्रोत के रूप में अपनी वेबसाइट चुनने के लिए प्रोत्साहित करें.

नया सर्च फ़ीचर Google द्वारा अपने AI सर्च फ़ीचर का बचाव करने के कुछ ही दिनों बाद आया है. Google ने कहा था कि इस बदलाव से वेबसाइट ट्रैफ़िक कम नहीं हो रहा है—हालांकि हालिया रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं. टेक दिग्गज ने कहा कि पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में Google सर्च पर क्लिक की मात्रा 'अपेक्षाकृत स्थिर' रही है, हालांकि कुछ प्रकार की वेबसाइटों पर ज़्यादा क्लिक आ रहे हैं, जबकि अन्य पर कम विज़िट हो रही हैं.