Google AI Mode अब हिंदी, तमिल, मराठी समेत इन भाषाओं में देगा स्मार्ट जवाब, Search Live भी हुआ लॉन्च

गूगल सर्च एआई मोड का सपोर्ट अब 35 भाषाओं में किया जा रहा है ( फोटो क्रेडिट: Google )

हैदराबाद: अब गूगल से बात करना और किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करना, जवाब पाना काफी आसान हो गया है. गूगल ने कुछ महीनों पहले गूगल सर्च एआई मोड लॉन्च किया था. गूगल सर्च का एआई मोड एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गूगल सर्च में पूछे गए सवाल का स्मार्ट जवाब देता है. शुरुआत में, गूगल ने इसे सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही लॉन्च किया था. उसके बाद इसे हिंदी में लॉन्च किया गया और अब उसे दुनियाभर की 40 अन्य भाषाओं में भी पेश कर दिया गया है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

गूगल के लेटेस्ट ब्लॉग रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल सर्च एआई मोड को 40 नए देशों और 35 नई भाषाओं में भी रोलआउट किया जा रहा है. इन नए देशों को मिलाकर, अब गूगल सर्च एआई मोड 200 से भी ज्यादा देशों और टेरिटरीज़ में पहुंच चुका है. भारत के लिए भी यह अपडेट काफी खास है.

7 भारतीय भाषाओं में मिला सपोर्ट

भारतीय यूज़र्स के लिए गूगल सर्च का एआई मोड सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही नहीं बल्कि 7 नई भारतीय भाषाओं में काम करेगा, जिनमें बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उर्दू शामिल हैं. इसका मतलब है कि अब आप चाहें महाराष्ट्र से हो या पश्चिम बंगाल से, केरला से हो या कर्नाटक से, तमिननाडु से हो या तेलंगाना से, आप अपनी भाषा में भी गूगल सर्च एआई मोड यूज़ कर सकेंगे.