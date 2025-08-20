ETV Bharat / technology

Google Docs में एक नया एआई फीचर है, जो किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑडियो फॉर्म में बदल देगा, जिसे आप पढ़ने के साथ-साथ सुन सकेंगे.

Google Docs now lets you listen to your documents with customizable AI voices and playback speeds.
Google Docs अब AI की मदद से दस्तावेज़ों को कस्टमाइज़ेबल आवाज़ और स्पीड में सुनने की सुविधा देता है. (फोटो क्रेडिट: Google Workspace)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 12:27 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: अगर आप गूगल वर्कस्पेस और गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए गूगल ने एक नया और बेहद कमाल का फीचर लॉन्च किया है. दरअसल, गूगल डॉक्स में अब यूज़र्स किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़ने के साथ-साथ उसका ऑडियो वर्ज़न सुन भी पाएंगे. गूगल डॉक्स में आया यह नया एआई फीचर जेमिनी की मदद से आपके किसी भी डॉक्यूमेंट का ऑडियो वर्ज़न तैयार कर देगा. इससे आपको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने के बजाय सुनने का भी ऑप्शन मिलेगा.

यह फीचर उन लोगों के लिए काफी काम आ सकता हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन उन्हें उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता. ऐसे में अब वो कोई और काम करते हुए गूगल डॉक्यूमेंट्स का ऑडियो वर्ज़न भी सुन पाएंगे.

Google Docs में आया AI Feature

गूगल वर्कस्पेस के मुताबिक, इस नए एआई फीचर की मदद से आप गूगल डॉक्यूमेंट्स को बेहतर, साफ और नेचुरल आवाज़ में सुन सकते हैं. यह फीचर उन यूज़र्स को भी काफी पसंद आने वाला है, जो किसी भी चीज को पढ़ने के बजाय सुनना पसंद करता है. इसके अलावा अगर कोई इंसान कोई डॉक्यूमेंट लिख रहा है और उसमें हुई गलतियों को पकड़ना चाहता है तो वो भी इस फीचर का फायदा उठा सकता है.

गूगल डॉक्यूमेंट के इस फीचर में यूज़र्स को अपनी पसंद की आवाज़ में डॉक्यूमेंट सुनने की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा यूज़र्स को प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन भी मिलेगा. यूज़र्स अपनी पसंदीदा प्लेबैक स्पीड के साथ भी डॉक्यूमेंट्स को सुन सकते हैं.

How to convert docs to audio
गूगल डॉक्स को ऑडियो में बदलने का तरीका (फोटो क्रेडिट: Google Workspace)

रीडर्स और राइटर्स दोनों के लिए फायदेमंद

इस फीचर को दो तरहों से इस्तेमाल किया जा सकता है. आप इस फीचर को बतौर रीडर यानी पाठक और बतौर राइटर यानी लेखक के भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए हम आपको दोनों तरीके बताते हैं:

रीडर्स के लिए - Tools > Audio मेनू में जाकर “Listen to this tab” ऑप्शन चुनें. उसके बाद आपके किसी भी टैब का कंटेंट तुरंत ऑडियो फॉर्म में बदल जाएगा, जिसे आप सुन सकते हैं.

राइटर्स के लिए - Insert > Audio buttons मेनू से डॉक्यूमेंट में एक प्ले बटन पर क्लिक करना होगा. इससे राइटर्स एक क्लिक उस टैब के कंटेंट को सुन पाएंगे. राइटर्स इस बटन का लेबल, कलर और साइज भी बदल सकते हैं.

किसे मिलेगा यह फीचर?

फिलहाल, गूगल ने इस फीचर को सिर्फ डेस्कटॉप के लिए और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराया है. यह उन यूज़र्स के लिए है, जो Google Workspace के निम्नलिखित प्लान्स का उपयोग कर रहे हैं:

उपलब्धता
Business Standard और Plus
Enterprise Standard और Plus
Gemini Education / Premium Add-on वाले ग्राहक
Google AI Pro और Ultra

रोलआउट की टाइमलाइन

  • Rapid Release डोमेन: 18 अगस्त 2025 से शुरू होकर 1-3 दिनों में रोलआउट पूरा होगा
  • Scheduled Release डोमेन: 25 अगस्त 2025 से शुरू होकर 1-3 दिनों में रोलआउट पूरा होगा

इस फीचर को यूज़ करना शुरू कैसे करें?

एडमिन्स: बतौर एडमिन Google Workspace ऐप्स में Gemini का उपयोग करने के लिए स्मार्ट फीचर्स और पर्सनलाइज़ेशन ऑन करना होगा. इस सेटिंग को Admin Console में जाकर पूरा किया जा सकता है.

एंड यूज़र्स: बतौर एंड यूज़र्स आपको Google Help Center पर जाकर इस फीचर के बारे में डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: आज लॉन्च होगी Google Pixel 10 Series, जानें कब और कैसे देखें 'Made by Google' इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग

