ETV Bharat / technology

Google Discover अब दिखाएगा आपके पसंदीदा पब्लिशर और क्रिएटर्स के वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट

Google यूजर्स को अपने पसंदीदा पब्लिशर और क्रिएटर्स का चयन करके अपने डिस्कवर फ़ीड को पर्सनलाइज करने की भी अनुमति दे रहा है.

Google Discover will now show videos and social posts alongside articles
गूगल डिस्कवर अब लेखों के साथ वीडियो और सोशल पोस्ट भी दिखाएगा (फोटो - Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2025 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: टेक दिग्गज Google का Google Discover एक AI-संचालित फीड है. यह यूजर्स की रुचि के आधार पर लेख, वीडियो और अन्य मीडिया जैसी व्यक्तिगत सामग्री दिखाता है. अब इसमें दो नए फीचर्स को शामिल किया जा रहा है, जो यूजर्स के लिए नई सामग्री खोजना आसान बना देंगे.

Google ने क्या दी है जानकारी
एक ब्लॉग पोस्ट में, Google ने घोषणा की है कि Google Discover फ़ीड जल्द ही "नई सामग्री, फ़ॉर्मैट और फीचर्स" दिखाएगा. Google द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अगले कुछ हफ़्तों में, यह सुविधा दुनिया भर के प्रकाशकों और कंटेंट क्रिएटर्स के Instagram, YouTube Shorts और एक्स पोस्ट जैसे और भी तरह के कंटेंट दिखाना शुरू कर देगा.

Google ने बताया कि इसके बाद में और भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा. Google का कहना है कि उसने यह निर्णय तब लिया जब 'लोगों ने हमें बताया कि उन्हें डिस्कवर में वीडियो और सोशल पोस्ट सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री देखने में आनंद आता है.'

You can preview content from publishers and creators in Discover
आप डिस्कवर में प्रकाशकों और रचनाकारों की सामग्री का पूर्वावलोकन कर सकते हैं (फोटो - Google)

Google Discover फीड को कैसे करें पर्सनलाइज
इसके अलावा, यूजर्स अब अपने पसंदीदा प्रकाशकों या रचनाकारों को फ़ॉलो करके अपने Discover फ़ीड को और भी पर्सनलाइज कर सकते हैं, इसके लिए यूजर को ऊपरी दाएं कोने में दिए गए नए 'Follow' बटन का इस्तेमाल करना होगा. यूजर पब्लिशर या सामग्री निर्माता के नाम पर टैप करके उनकी सामग्री के लिए एक स्थान भी देख सकते हैं.

यहां यूजर को उनके सोशल मीडिया और कॉन्टेंट के लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे, और फिर यूजर तय कर सकते हैं कि यूजर को उन्हें फ़ॉलो करना है या नहीं. हालांकि, उपरोक्त फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए यूजर को अपने Google अकाउंट से साइन इन करना होगा.

Google Discover पहले से ही दुनिया भर के लाखों यूजर्स के लिए पर्सनलाइज्ड कंटेंट दिखाता है, लेकिन नए अपडेट से लोगों के लिए अपने पसंदीदा क्रिएटर्स और पब्लिशर से अपडेट प्राप्त करना आसान हो जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते माह, Google ने एक अपडेट जारी किया था, जिससे यूजर्स सर्च रिजल्ट्स के लिए अपने 'पसंदीदा स्रोत' चुन सकते थे.

For All Latest Updates

TAGGED:

GOOGLE DISCOVERVIDEOS IN DISCOVERSOCIAL POSTS IN DISCOVERPERSONALISE GOOGLE DISCOVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.