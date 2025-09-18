ETV Bharat / technology

Google Discover अब दिखाएगा आपके पसंदीदा पब्लिशर और क्रिएटर्स के वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट

गूगल डिस्कवर अब लेखों के साथ वीडियो और सोशल पोस्ट भी दिखाएगा ( फोटो - Google )

Published : September 18, 2025

हैदराबाद: टेक दिग्गज Google का Google Discover एक AI-संचालित फीड है. यह यूजर्स की रुचि के आधार पर लेख, वीडियो और अन्य मीडिया जैसी व्यक्तिगत सामग्री दिखाता है. अब इसमें दो नए फीचर्स को शामिल किया जा रहा है, जो यूजर्स के लिए नई सामग्री खोजना आसान बना देंगे. Google ने क्या दी है जानकारी

एक ब्लॉग पोस्ट में, Google ने घोषणा की है कि Google Discover फ़ीड जल्द ही "नई सामग्री, फ़ॉर्मैट और फीचर्स" दिखाएगा. Google द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अगले कुछ हफ़्तों में, यह सुविधा दुनिया भर के प्रकाशकों और कंटेंट क्रिएटर्स के Instagram, YouTube Shorts और एक्स पोस्ट जैसे और भी तरह के कंटेंट दिखाना शुरू कर देगा. Google ने बताया कि इसके बाद में और भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा. Google का कहना है कि उसने यह निर्णय तब लिया जब 'लोगों ने हमें बताया कि उन्हें डिस्कवर में वीडियो और सोशल पोस्ट सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री देखने में आनंद आता है.'