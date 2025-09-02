हैदराबाद: आजकल इंटरनेट के जरिए आम यूज़र्स का डेटा चोरी होना और उनके प्राइवेसी पर अटैक होना कोई नई बात या मुश्किल काम नहीं है. दुनिया भर के साइबर क्रिमिनल्स हर रोज लोगों के डेटा चुराने, उनके प्राइवेसी पर अटैक करने और फिर उन्हें धोखाधड़ी का शिकार बनाने के लिए नए तरीकों की खोज में लगे रहते हैं. इस कड़ी में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर “Gmail मास सिक्योरिटी वार्निंग” की ख़बर काफी तेजी से वायरल हो रही है.

इस ख़बर के जरिए दुनिया भर के जीमेल यूज़र्स के बीच में यह ख़बर फैलाई गई कि गूगल ने 2.5 बिलियन जीमेल यूज़र्स को चेतावनी दी है कि उनके अकाउंट पर सिक्योरिटी का बड़ा खतरा है. इस ख़बर के फैलने के बाद दुनिया भर के करोड़ों जीमेल यूज़र्स के बीच में डर का माहौल पैदा हो गया था, लेकिन अब गूगल ने आधिकारिक तौर पर इस ख़बर को खारिज किया है.

गूगल ने नहीं जारी की कोई चेतावनी

गूगल ने अपने एक लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट में जीमेल मास सिक्योरिटी वार्निंग वाली ख़बरों को सिरे से खारिज किया और कहा कि यह “एंटायरली फॉल्स” यानी पूरी तरह से गलत है. कंपनी ने कहा है कि ऐसी कोई ब्रांड वॉर्निंग जारी नहीं की गई है. ये सभी दावे गलत हैं, जो बिना किसी कारण के यूज़र्स के बीच में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं.

गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा, "हम अपने सभी यूज़र्स को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जीमेल का सिक्योरिटी सिस्टम काफी मजबूत और भरोसेमंद है. हाल ही में कुछ गलत जानकारियां सामने आई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि हमने सभी जीमेल यूज़र्स के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है. हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह दावा पूरी तरह से गलत है."

गूगल ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, यह बात सही है कि साइबर क्रिमिनल्स फिशिंग अटैक करने के लिए लगातार नए तरीके ढूंढते रहते हैं, ताकि वो यूज़र्स के इनबॉक्स तक पहुंच सके, लेकिन जीमेल की सिक्योरिटी सिस्टम लगातार 99.9% से अधिक फ़िशिंग और मैलवेयर प्रयासों को यूज़र्स तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है.

गूगल ने बताए सिक्योरिटी टिप्स

गूगल ने आगे लिखा कि आज के दौर में जीमेल सिक्योरिटी हर कंपनी, यूज़र और हरेक इंसान के लिए काफी जरूरी है. हम यूज़र्स की सिक्योरिटी को काफी गंभीरता से लेते हैं. हमारी टीम्स इस क्षेत्र में काफी मेहनत करती है, इन्वेस्टमेंट करती है और लगातार नए इनोवेशन्स करती है.

गूगल ने जीमेल मास सिक्योरिटी अलर्ट के दावे को खारिज करते हुए यूज़र्स को अपने गूगल अकाउंट की एक्सट्रा सिक्योरिटी के लिए कुछ टिप्स भी बताए. गूगल ने कहा कि, हम यूज़र्स को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सलाह देते हैं कि वो अपने अकाउंट के लिए पारंपरिक पासवर्ड की जगह Passkeys जैसे सुरक्षित ऑप्शन्स का इस्तेमाल करें. इसके अलावा फिशिंग अटैक को पहचानने और रिपोर्ट करने के लिए कुछ बेहतरीन प्रैक्टिसेज़ को अपनाना भी बेहद ज़रूरी है.