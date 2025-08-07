हैदराबाद: Google DeepMind ने अपना एक नया आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम Genie 3 है. यह गूगल के द्वारा लॉन्च की गई एक ए़डवांस एआई टेक्नोलॉजी है. इस नए एआई मॉडल की खास बात है कि यह सिर्फ प्रॉम्प्ट से ही एक इंटरैक्टिव 3डी वर्ल्ड बना सकता है, जिसमें आप कुछ मिनटों तक घूम सकते हैं, चीजों को बदल सकते हैं और नए कैरेक्टर्स या मौसम जैसी चीजों को भी जोड़ सकते हैं. यह बदलाव रियलटाइम में होते हैं.
Genie 3 की खास बातें
Genie 3 की सबसे खास बात इसकी "विजुअल मेमोरी" है. अगर आप किसी चीज को कहीं छोड़ देते हैं और फिर बाद में उसी जगह पर वापस आते हैं, तो आपकी वो चीज उसी जगह पर मिलेगी. यह मॉडल 24 फ्रेम प्रति सेकंड की स्पीड से 720 Pixel रिजॉल्यूशन में 3डी वर्ल्ड बनाता है. इसका मतलब है कि Genie 3 अपने पुराने मॉडल Genie 2 से काफी बेहतर है, क्योंकि Genie 2 में सिर्फ 360 Pixel रिजॉल्यूशन वाली वीडियो बनती थी.
गूगल ने Genie 3 को फिलहाल रिसर्च प्रीव्यू के तौर पर ही लॉन्च किया है. इसका मतलब है कि अभी इस नए एआई मॉडल का इस्तेमाल सिर्फ चुनिंदा रिसर्चर्स और क्रिएटर्स ही कर पाएंगे ताकि उनकी राय से मॉडल को और भी बेहतर बनाया जा सके. हालांकि, बाद में इस एआई मॉडल को आम लोगों के लिए भी लॉन्च कर दिया जाएगा.
What if you could not only watch a generated video, but explore it too? 🌐— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) August 5, 2025
Genie 3 is our groundbreaking world model that creates interactive, playable environments from a single text prompt.
From photorealistic landscapes to fantasy realms, the possibilities are endless. 🧵 pic.twitter.com/P0cwFvf5d2
इसका इस्तेमाल वीडियो गेम्स, ट्रेनिंग सिमुलेशन और एजुकेशन जैसे कई सेक्टर्स में किया जा सकता है. हालांकि, इस नए एआई मॉडल की कुछ लिमिटेशन्स भी हैं. लिहाजा, यह भले ही दुनिया के कई एआई मॉडल्स से बेहतर है, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.
Genie 3 की कमियां
पहली कमी - यह असली दुनिया की चीजों यानी एलिमिटेंस को बिल्कुल सही तरीके से नहीं दिखा सकता है. इसका मतलब है कि अगर आप किसी शहर या इलाके को टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए बनाने की कोशिश करेंगे तो वो जियोग्राफिक्स रूप से सटीक नहीं होगा.
दूसरी कमी - Genie 3 में एजेंट्स यानी वर्चुअल कैरेक्टर्स के एक्शन भी सीमित हैं. टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए आप 3डी वर्ल्ड के माहौल में कई तरह के बदलाव, जैसे बारिश कराना, कोई नया कैरेक्टर जोड़ना या बर्फबारी दिखाना आदि तो कर सकते हैं, लेकिन वो बदलाव खुद एजेंट्स के जरिए नहीं होते हैं.
तीसरी कमी - इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि Genie 3 द्वारा बनाए गए 3डी वर्ल्ड में वर्चुअल कैरेक्टर्स आपस में बातचीज करें तो फिलहाल यह संभव नहीं है, लेकिन इस पर काम चल रहा है, लेकिन वो फीचर अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है.
चौथी कमी - Genie 3 फिलहाल, कुछ ही मिनटों तक 3डी वर्ल्ड में इंटरैक्शन करने की सुविधा देता है.
इसका उपयोग कैसे करें?
जैसा कि हमने आपको बताया कि फिलहाल इसे सिर्फ सीमित रिसर्च प्रीव्यू के लिए पेश किया गया है. इस कारण यह अभी सिर्फ चुनिंदा यूज़र्स के लिए ही उपलब्ध है, ताकि इससे होने वाले संभावित जोखिमों और ऊपयोगों को बेहतर तरीके से समझा जा सके और अगर जरूरी हो तो उसके फीचर्स में बदलाव या किसी कमी को ठीक किया जा सके.
हालांकि, कुछ वक्त के बाद, इसे आम यूज़र्स के लिए भी उपलब्ध करा दिया जाएगा और तब उसे Google DeepMind पर जाकर एक्सेस किया जा सके और सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालकर एक इंटरैक्टिव 3डी वर्ल्ड बनाया जा सकेगा.