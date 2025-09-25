ETV Bharat / technology

Android PC: Google जल्द लॉन्च करेगा एंड्रॉयड लैपटॉप, Snapdragon Summit में हुआ ऐलान

Google और Qualcomm की पार्टनरशिप से जल्द लॉन्च होंगे Android लैपटॉप. ( फोटो क्रेडिट: This image was generated using Google AI Studio. )

Published : September 25, 2025

हैदराबाद: अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो आप कई बार ऐसा सोचते होंगे कि काश आपके लैपटॉप में भी मोबाइल जैसा एंड्रॉयड सिस्टम होता तो कितना अच्छा होता.अब ऐसा सच में होने वाला है, क्योंकि गूगल ने ऐलान कर दिया है कि वो अब एंड्रॉइड को मोबाइल से बाहर निकालकर सीधे लैपटॉप और डेस्कटॉप की दुनिया में ले जाने की तैयारी कर रहा है. Snapdragon Summit में Google के डिवाइसेज़ और सर्विसेज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट Rick Osterloh ने Qualcomm CEO Christiano Amon के साथ स्टेज शेयर करते हुए इस प्रोजेक्ट का खुलासा किया. Osterloh ने बताया कि अब तक गूगल ने अलग-अलग डिवाइस के लिए अलग प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं - स्मार्टफोन के लिए Android और PCs के लिए Chrome OS, लेकिन अब दोनों को मिलाकर एक कॉमन टेक्निकल बेस तैयार किया जा रहा है, जो मोबाइल और पीसी दोनों को एक साथ सपोर्ट करेगा. उन्होंने साफ तौर पर कहा, “Android अब हर कंप्यूटिंग कैटेगरी को सर्व करेगा." गूगल लॉन्च करेगा एंड्रॉयड लैपटॉप