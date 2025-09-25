Android PC: Google जल्द लॉन्च करेगा एंड्रॉयड लैपटॉप, Snapdragon Summit में हुआ ऐलान
Google अब Android को PC और लैपटॉप में लाने की तैयारी कर रहा है. Qualcomm के साथ मिलकर नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा.
Published : September 25, 2025 at 12:34 PM IST
हैदराबाद: अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो आप कई बार ऐसा सोचते होंगे कि काश आपके लैपटॉप में भी मोबाइल जैसा एंड्रॉयड सिस्टम होता तो कितना अच्छा होता.अब ऐसा सच में होने वाला है, क्योंकि गूगल ने ऐलान कर दिया है कि वो अब एंड्रॉइड को मोबाइल से बाहर निकालकर सीधे लैपटॉप और डेस्कटॉप की दुनिया में ले जाने की तैयारी कर रहा है.
Snapdragon Summit में Google के डिवाइसेज़ और सर्विसेज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट Rick Osterloh ने Qualcomm CEO Christiano Amon के साथ स्टेज शेयर करते हुए इस प्रोजेक्ट का खुलासा किया. Osterloh ने बताया कि अब तक गूगल ने अलग-अलग डिवाइस के लिए अलग प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं - स्मार्टफोन के लिए Android और PCs के लिए Chrome OS, लेकिन अब दोनों को मिलाकर एक कॉमन टेक्निकल बेस तैयार किया जा रहा है, जो मोबाइल और पीसी दोनों को एक साथ सपोर्ट करेगा. उन्होंने साफ तौर पर कहा, “Android अब हर कंप्यूटिंग कैटेगरी को सर्व करेगा."
गूगल लॉन्च करेगा एंड्रॉयड लैपटॉप
गूगल के इस प्रोजेक्ट को Qualcomm का सपोर्ट मिल रहा है, जो इस नए Android-PC सिस्टम के लिए प्रोसेसर बनाएगा. Qualcomm के CEO Christiano Amon ने इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटमेंट दिखाई और कहा, “इसका डेमो देखा है और यह एकदम शानदार है. इससे मोबाइल और PC का कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा.”
गूगल पहले भी Chrome OS को Android के साथ मर्ज करने की प्लानिंग में था, और अब ऐसा लग रहा है कि यह विज़न धीरे-धीरे हकीकत बनता जा रहा है. कुछ टाइम पहले ऐसी अफवाह थी कि गूगल पिक्सल-ब्रांडेड लैपटॉप पर काम कर रहा है,लेकिन अब कंपनी ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब मार्केट में एंड्रॉयड लैपटॉप लॉन्च होने वाले हैं.
सबसे दिलचस्प बात ये है कि इन नए Android PCs में Google का Gemini AI मॉडल भी इंटीग्रेट किया जाएगा. इसका मतलब है कि Google Assistant, AI ऐप्स और पूरा डेवलपर इकोसिस्टम अब लैपटॉप में भी मिलेगा, जिससे यूज़र्स को एंड्रॉयड फोन और लैपटॉप में कोई अंतर नहीं लगेगा.