Gmail में आया नया ‘Purchases’ टैब, डिलीवरी ट्रैक करना अब और आसान

Gmail का नया Purchases टैब आपके सभी ऑनलाइन ऑर्डर्स को एक जगह ट्रैक करने की सुविधा देता है. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

हैदराबाद: Google ने Gmail यूज़र्स के लिए एक नया अपडेट रोलआउट करना शुरू किया है. इस अपडेट का सबसे बड़ा बदलाव नया Purchases टैब है. इस टैब में आपके सभी डिलीवरी से जुड़े ईमेल्स एक ही जगह पर दिखेंगे. इसका मतलब है कि अब आपको अपने किसी भी ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए अलग-अलग मेल्स को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गूगल यह नया अपडेट मोबाइल और वेब दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध करा रहा है.

जीमेल में आए नए फीचर्स

Gmail ऐप के अंदर इस नए टैब को एक्सेस करना भी काफी आसान है. इसके लिए आपको सिर्फ ऊपर दिए गए सर्च बॉक्स के पास वाले हैम्बर्गर आइकन (तीन लाइन वाला मेन्यू) पर क्लिक करना होगा. उसके बाद साइड मेन्यू में जाना होगा और फिर Purchases टैब को चुनना होगा. यहां पर आपको आपके सभी ऑनलाइन ऑर्डर्स से जुड़े ईमेल्स मिल जाएंगे.

इसके अलावा जीमेल अब आपके उन पैकेजेस को भी हाइलाइट करेगा, जो उसी दिन डिलीवर होने वाले हैं. आज यानी सेम डे डिलीवर होने वाले पैकेजेस आपके जीमेल के अंदर प्राइमरी इनबॉक्स के टॉप पर कार्ड्स के रूप में दिखेंगे. हर कार्ड में आपको “See item” या “Track Package” जैसे ऑप्शन्स मिलेंगे. आप जिन पर क्लिक करेंगे आपको वही डिटेल्स देखने को मिल जाएगी. इन सभी कामों के लिए पहले यूज़र्स को अपने जीमेल में जाकर बहुत सारे मेल्स में से ऑर्डर वाला मेल ढूंढना पड़ता था और फिर उसे खोलकर ट्रैक ऑर्डर आदि को ढूंढकर अपने सामान को ट्रैक करना पड़ता था. अब ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल आसान हो गया है.