Global NCAP ने 2-स्टार या उससे अधिक सुरक्षा रेटिंग के लिए ESC को किया अनिवार्य
Global NCAP ने अपने क्रैश-टेस्टिंग प्रोटोकॉल को अपडेट कर दिया है. इन नए प्रोटोकॉल में ESC फिटमेंट के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं.
Published : September 18, 2025 at 7:22 PM IST
हैदराबाद: ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (GNCAP) ने अपने क्रैश-टेस्टिंग प्रोटोकॉल को अपडेट कर दिया है. ये नए अपडेट अगस्त 2025 से प्रभावी हो चुके हैं. इन नए प्रोटोकॉल में ESC फिटमेंट के लिए एक सख्त नियम शामिल किया गया है, जो साल 2029 तक प्रभावी रहेगा.
बता दें कि Global NCAP ने हाल ही में Maruti Suzuki Victoris का क्रैश-टेस्ट किया है, ऐसे में नए Global NCAP प्रोटोकॉल के तहत रेटिंग पाने वाली यह पहली भारत निर्मित कार थी. बता दें कि अब तक, किसी भी कार के लिए 3-स्टार या उससे ज़्यादा रेटिंग प्राप्त करने के लिए ESC का होना जरूरी था.
इसके अलावा, कारों में ESC लगाना एक टू-स्टेप प्रक्रिया थी - वाहन के सबसे ज़्यादा बिकने वाले संस्करण में स्टैंडर्ड तौर पर या अन्य संस्करणों में समान संख्या में. Gobal NCAP ने कार निर्माताओं को परीक्षण परिणाम प्रकाशन के दो सालों के अंदर सभी संस्करणों में ESC को स्टैंडर्ड बनाने की भी आवश्यकता बताई थी.
इसी अवधि में, इसे एक 'स्टैंडअलोन' विकल्प के रूप में भी पेश किया जाना चाहिए और किसी अन्य सुविधा के साथ संयोजित नहीं किया जाना चाहिए. अब, परीक्षण किए गए मॉडल के सभी वेरिएंट में ESC को स्टैंडर्ड तौर पर फिट किया जाना चाहिए, जिसके बिना कार को स्वतः ही 1-स्टार रेटिंग दी जाएगी.
इसके अलावा, साइड-इम्पैक्ट हेड प्रोटेक्शन वाहन के सभी वेरिएंट में एक स्टैंडर्ड फिटमेंट किया जाएगा. इसके अलावा, साइड-हेड प्रोटेक्शन सिस्टम के बिना, पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी, और किसी वाहन को अधिकतम 2-स्टार ही मिल सकते हैं.
इसके अलावा, 2-स्टार से ज्यादा रेटिंग के लिए कार के सभी वेरिएंट को UN R127 या GTR9 स्टैंडर्ड के अनुसार पैदल यात्री सुरक्षा मानदंडों का पालन भी करना होगा. ये लेटेस्ट अपडेट Global NCAP के परीक्षण प्रोटोकॉल पर आधारित हैं, जिन्हें आखिरी बार जुलाई 2022 में अपडेट किया गया था.