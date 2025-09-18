ETV Bharat / technology

Global NCAP ने 2-स्टार या उससे अधिक सुरक्षा रेटिंग के लिए ESC को किया अनिवार्य

कार में ESC का फीचर ( फोटो - Getty Images )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 18, 2025 at 7:22 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (GNCAP) ने अपने क्रैश-टेस्टिंग प्रोटोकॉल को अपडेट कर दिया है. ये नए अपडेट अगस्त 2025 से प्रभावी हो चुके हैं. इन नए प्रोटोकॉल में ESC फिटमेंट के लिए एक सख्त नियम शामिल किया गया है, जो साल 2029 तक प्रभावी रहेगा. बता दें कि Global NCAP ने हाल ही में Maruti Suzuki Victoris का क्रैश-टेस्ट किया है, ऐसे में नए Global NCAP प्रोटोकॉल के तहत रेटिंग पाने वाली यह पहली भारत निर्मित कार थी. बता दें कि अब तक, किसी भी कार के लिए 3-स्टार या उससे ज़्यादा रेटिंग प्राप्त करने के लिए ESC का होना जरूरी था. इसके अलावा, कारों में ESC लगाना एक टू-स्टेप प्रक्रिया थी - वाहन के सबसे ज़्यादा बिकने वाले संस्करण में स्टैंडर्ड तौर पर या अन्य संस्करणों में समान संख्या में. Gobal NCAP ने कार निर्माताओं को परीक्षण परिणाम प्रकाशन के दो सालों के अंदर सभी संस्करणों में ESC को स्टैंडर्ड बनाने की भी आवश्यकता बताई थी.