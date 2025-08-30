हैदराबाद: गूगल ने हाल ही में अपने जेमिनी ऐप से इमेज ए़डिटिंग फीचर को अपडेट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. Gemini 2.5 Flash Image (कोडनेम: nano banana) एक ऐसा और इतना शानदार टूल है, जो यूज़र्स को सिर्फ टेक्स्ट के ज़रिए तस्वीरों में सीन, कपड़े, बैकग्राउंड और बहुत कुछ बदलने की सुविधा देता है. इसमें मल्टी-टर्न एडिटिंग, फोटो ब्लेंडिंग, कैमरा एंगल्स जैसे एडवांस्ड ऑप्शन भी शामिल हैं. इससे लोग एक ही इमेज को कई स्टाइल्स और मूड में ढाल पा रहे हैं.
इस फीचर के लॉन्च के साथ यूज़र्स ने जेमिनी की इस क्रिएटिव पावर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है. कई यूज़र्स ने इस फीचर का फायदा उठा कर सोशल मीडिया पर इस नए एआई मॉडस से बनाई गई इमेज को शेयर किया है. ये इमेज वाकई में चौंकाने वाले हैं. उदाहरण के तौर पर किसी कैरेक्टर को अलग-अलग लोकेशन में दिखाना, एक ही स्टाइल को कई इमेज में बनाए रखना या फिर दो अलग-अलग तरह की थीम्स को एक ही फ्रेम में मिलाना.
Gemini AI Image ने मचाया तहलका
जेमिनी की इमेज जनरेशन टेक्नोलॉजी में कुछ खास क्षमताओं के लिए काफी लोकप्रिय है, जैसे कि किसी कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट की पहचान को कई एडिट्स के बाद भी बरकरार रखना, अलग-अलग आइडियाज़ को एक ही इमेज में क्रिएटिव तरीके से मिलाना, किसी इमेज के खास हिस्से को बारीकी से एडिट करना, और एक स्टाइल या टेक्सचर को दूसरी तस्वीर पर अप्लाई करना. इसके अलावा, यह टूल रियल-वर्ल्ड लॉजिक का इस्तेमाल करके मुश्किल सीन भी बना सकता है.
Image generation with Gemini just got a bananas upgrade and is the new state-of-the-art image generation and editing model. 🤯— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) August 26, 2025
From photorealistic masterpieces to mind-bending fantasy worlds, you can now natively produce, edit and refine visuals with new levels of reasoning,… pic.twitter.com/hYwA6l4QyY
यह अंदाजा लगा सकता है कि किसी कहानी का अगला सीन क्या होगा. हालांकि, गूगल ने माना है कि इसमें कुछ कमियां भी हैं. गूगल के मुताबिक इसके स्टाइलाइजेशन, टेक्स्ट रेंडरिंग, कैरेक्टर फीचर्स, सेटिंग्स और एस्पेक्ट रेशियो को लेकर सुधार की ज़रूरत है. अगर कोई यूज़र्स जेमिनी के इस इमेज मॉडल से एकदम शानदार रिजल्ट का आउटपुट पाना चाहता है तो उन्हें अपने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में 6 चीजों की जरूरत होती है. आपको बिल्कुल सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल क्लियर लिखना होगा, साफ-सुथरी कंपोजिशन, तय किए गए एक्शन, रियलिस्टिक लोकेशन, अलग स्टाइल और सटीक एडिटिंग गाइडेंस के बारे में बिल्कुल साफ-साफ प्रॉम्प्ट में लिखना होगा.
सोशल मीडिया पर वायरल अनोखी एआई पिक्चर्स
आइए हम आपको सोशल मीडिया पर यूज़र्स के द्वारा जेमिनी के इस नए इमेज मॉडल से बनाई गई पिक्चर्स शेयर करते हैं, जो वाकई में काफी शानदार हैं:
तस्वीरों में जान डालें:
Gemini reimagining Pashupati Seal as a real scene. pic.twitter.com/gLPAtTLWMs— Aditya Madanapalle (@electricfoo) August 29, 2025
कल्पना आपकी, क्रिएशन Gemin का:
Announcing Gemini 2.5 Flash Image! (Nano Banana) from @GoogleDeepMind. This model brings you state of the art image generation! Here's 7m of demos.— Addy Osmani (@addyosmani) August 26, 2025
Today marks a leap forward in AI-powered image creativity with the launch of stronger native image generation and editing in Gemini… pic.twitter.com/mySnJdVwue
एक ही इमेज, कई एंगल्स:
You can just freeze time with nano-banana (aka Gemini Flash Image 2.5)! pic.twitter.com/MjcvosUG6D— Umesh (@umesh_ai) August 28, 2025
फ्री मॉडल लुकबुक शॉट्स:
You don’t need to spend $1,000s on photographers, studios, or models.— Eyad (@eyad_khrais) August 27, 2025
These 3 on-model lookbook shots were generated with Gemini 2.5 Flash (aka nano-banana). Images in <5 seconds. The cost is CENTS per render, not dollars. 100% character/brand consistency across campaigns. Looks… pic.twitter.com/CBJTHlXFnN
कई एलिमेंट्स से बना एक सीन:
I think I'm the first person to generate more than 8 items into a single image using Google Gemini Flash Image (Nano Banana). I have even exceeded the 8 upload limit on Freepik. How did I do this? Create a collage with everything and label each item on the image. When you upload… pic.twitter.com/3OvLd0HXnx— Travis Davids (@MrDavids1) August 27, 2025
New record? 13 images merged into a single image using Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana). This collage method is absolutely BANANAS! I'm actually amazed that it can do this however I feel like I'm reaching it's limit now but even at 13 elements it's still managing to obtain… pic.twitter.com/SOUjLVCedb— Travis Davids (@MrDavids1) August 27, 2025
इंस्टेंट 3D मॉडल्स:
Gm 🍌— AmirMušić (@AmirMushich) August 28, 2025
Google Gemini is getting serious
You can take ANY photo, insert a prompt and get a 3D image of any object…
👉 Prompt:
Make an isometric model of the [object] only
Try it now and share your results with me please 👇 pic.twitter.com/bujUhKpNNL
Take photos,— Linus Ekenstam (@LinusEkenstam) August 26, 2025
Get the object represented
plug into Image to 3D model with added context. wow.
you can do this to, just upload a photo to Gemini and ask it for a 3D represented object in clay or gray. pic.twitter.com/vb3jlrkv6y
तस्वीरों पर नोट्स जोड़ें:
Since nano banana has gemini's world knowledge, you can just upload screenshots of the real world and ask it to annotate stuff for you.— Bilawal Sidhu (@bilawalsidhu) August 27, 2025
" you are a location-based ar experience generator. highlight [point of interest] in this image and annotate relevant information about it." pic.twitter.com/iLbCzPeyzr
पुरानी तस्वीरों में जान डालें:
Enhanced an old picture of my grand parents with Gemini. Just look at the difference.— Teja Karlapudi (@teja2495) August 27, 2025
Before After pic.twitter.com/ykSCBXbm8e
कपड़े बदलें, लुक नया बनाएं:
This used to be impossible.— Linus Ekenstam (@LinusEkenstam) August 26, 2025
Not with the new image gen model from Gemini. pic.twitter.com/wkwq7S1fb0
🚨 Google just dropped Nano Banana inside Gemini… and it’s WILD 🍌— Shruti (@heyshrutimishra) August 26, 2025
SPOILER: it makes Photoshop look ancient.
People are already calling it the best AI photo editor in the world.
Here’s why everyone’s freaking out (with wild examples + how to use it): 👇 pic.twitter.com/41GSOx538P