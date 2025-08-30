ETV Bharat / technology

Gemini AI Image ने मचाया धमाल: एआई से बनी तस्वीरें देख कर यकीन नहीं होगा! - GEMINI AI EDITS

गूगल की जेमिनी में आया नया एआई इमेज मॉडल बेहद शानदार फीचर मुहैया करता है. आइए हम आपको इससे बनी कुछ AI Image दिखाते हैं.

Gemini's updated AI image editing tool is available to all
Gemini का अपडेटेड AI इमेज एडिटिंग टूल अब सभी के लिए उपलब्ध (Image Credits: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2025 at 5:21 PM IST

हैदराबाद: गूगल ने हाल ही में अपने जेमिनी ऐप से इमेज ए़डिटिंग फीचर को अपडेट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. Gemini 2.5 Flash Image (कोडनेम: nano banana) एक ऐसा और इतना शानदार टूल है, जो यूज़र्स को सिर्फ टेक्स्ट के ज़रिए तस्वीरों में सीन, कपड़े, बैकग्राउंड और बहुत कुछ बदलने की सुविधा देता है. इसमें मल्टी-टर्न एडिटिंग, फोटो ब्लेंडिंग, कैमरा एंगल्स जैसे एडवांस्ड ऑप्शन भी शामिल हैं. इससे लोग एक ही इमेज को कई स्टाइल्स और मूड में ढाल पा रहे हैं.

इस फीचर के लॉन्च के साथ यूज़र्स ने जेमिनी की इस क्रिएटिव पावर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है. कई यूज़र्स ने इस फीचर का फायदा उठा कर सोशल मीडिया पर इस नए एआई मॉडस से बनाई गई इमेज को शेयर किया है. ये इमेज वाकई में चौंकाने वाले हैं. उदाहरण के तौर पर किसी कैरेक्टर को अलग-अलग लोकेशन में दिखाना, एक ही स्टाइल को कई इमेज में बनाए रखना या फिर दो अलग-अलग तरह की थीम्स को एक ही फ्रेम में मिलाना.

Gemini AI Image ने मचाया तहलका

जेमिनी की इमेज जनरेशन टेक्नोलॉजी में कुछ खास क्षमताओं के लिए काफी लोकप्रिय है, जैसे कि किसी कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट की पहचान को कई एडिट्स के बाद भी बरकरार रखना, अलग-अलग आइडियाज़ को एक ही इमेज में क्रिएटिव तरीके से मिलाना, किसी इमेज के खास हिस्से को बारीकी से एडिट करना, और एक स्टाइल या टेक्सचर को दूसरी तस्वीर पर अप्लाई करना. इसके अलावा, यह टूल रियल-वर्ल्ड लॉजिक का इस्तेमाल करके मुश्किल सीन भी बना सकता है.

यह अंदाजा लगा सकता है कि किसी कहानी का अगला सीन क्या होगा. हालांकि, गूगल ने माना है कि इसमें कुछ कमियां भी हैं. गूगल के मुताबिक इसके स्टाइलाइजेशन, टेक्स्ट रेंडरिंग, कैरेक्टर फीचर्स, सेटिंग्स और एस्पेक्ट रेशियो को लेकर सुधार की ज़रूरत है. अगर कोई यूज़र्स जेमिनी के इस इमेज मॉडल से एकदम शानदार रिजल्ट का आउटपुट पाना चाहता है तो उन्हें अपने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में 6 चीजों की जरूरत होती है. आपको बिल्कुल सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल क्लियर लिखना होगा, साफ-सुथरी कंपोजिशन, तय किए गए एक्शन, रियलिस्टिक लोकेशन, अलग स्टाइल और सटीक एडिटिंग गाइडेंस के बारे में बिल्कुल साफ-साफ प्रॉम्प्ट में लिखना होगा.

सोशल मीडिया पर वायरल अनोखी एआई पिक्चर्स

आइए हम आपको सोशल मीडिया पर यूज़र्स के द्वारा जेमिनी के इस नए इमेज मॉडल से बनाई गई पिक्चर्स शेयर करते हैं, जो वाकई में काफी शानदार हैं:

तस्वीरों में जान डालें:

कल्पना आपकी, क्रिएशन Gemin का:

एक ही इमेज, कई एंगल्स:

फ्री मॉडल लुकबुक शॉट्स:

कई एलिमेंट्स से बना एक सीन:

इंस्टेंट 3D मॉडल्स:

तस्वीरों पर नोट्स जोड़ें:

पुरानी तस्वीरों में जान डालें:

कपड़े बदलें, लुक नया बनाएं:

