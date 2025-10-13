ETV Bharat / technology

GalaxEye: भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट 'Mission Drishti' 2026 में होगा लॉन्च, जानें डिटेल्स

Mission Drisht: यह भारत का पहला प्राइवेट मल्टी-सेंसर सैटेलाइट होगा, जो हर मौसम में साफ पिक्चर्स देगा. ( फोटो क्रेडिट: GalaxEye )

हैदराबाद: भारत में भी अब प्राइवेट स्पेसटेक स्टार्टअप की चर्चाएं काफी ज्यादा होने लगी है. उन्हीं में से बेंगुलुरु की एक स्पेसटेक स्टार्टअप कंपनी का नाम GalaxEye है. इस कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर ऐलान किया है कि वो 2026 की पहली तिमाही Mission Drishti लॉन्च करेगा, जो दुनिया का पहला मल्टी-सेंसर अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट होगा. यह एक ऐसा इंडियन सैटेलाइट होगा, जो जो आसमान से नीचे ज़मीन तक हर चीज को दिन हो या रात, बारिश हो या तूफ़ान हर तरह के मौसम में देख सकेगा. इसकी सबसे खास बात है कि यह इंडिया का पहला अपना बना हुआ प्राइवेट सैटेलाइट होगा.

इस सैटेलाइट की खास बातें

इस सैटेलाइट का वज़न करीब 160 किलो होगा, जो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेटली-डेवलप्ड सैटेलाइट है. ये सैटेलाइट धरती की 500 किलोमीटर ऊपर से 1.5 मीटर की हाई रेजोल्यूशन इमेज दे सकता है. मतलब इतने डिटेल्ड फोटो कि खेतों में कौन-सी फसल कैसी है, बाड़े के पार क्या हलचल है — सब कुछ पता चल सकता है.

इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें दो पावरफुल टेक्नोलॉजी को एक साथ मिक्स किया गया है — एक है हाई-रेज़ कैमरा और दूसरा है Synthetic Aperture Radar (SAR). SAR एक ऐसी टेक है जो बादलों के आर-पार भी देख सकती है. यानी मौसम चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, सैटेलाइट की नजरें बंद नहीं होंगी.