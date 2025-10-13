ETV Bharat / technology

GalaxEye: भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट 'Mission Drishti' 2026 में होगा लॉन्च, जानें डिटेल्स

भारत की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप GalaxEye पहली बार मल्टी-सेंसर सैटेलाइट से धरती की रियल टाइम निगरानी शुरू करने जा रही है.

Mission Drisht: It will be India’s first private multi-sensor satellite, capable of capturing clear images in all weather conditions.
Mission Drisht: यह भारत का पहला प्राइवेट मल्टी-सेंसर सैटेलाइट होगा, जो हर मौसम में साफ पिक्चर्स देगा. (फोटो क्रेडिट: GalaxEye)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 9:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत में भी अब प्राइवेट स्पेसटेक स्टार्टअप की चर्चाएं काफी ज्यादा होने लगी है. उन्हीं में से बेंगुलुरु की एक स्पेसटेक स्टार्टअप कंपनी का नाम GalaxEye है. इस कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर ऐलान किया है कि वो 2026 की पहली तिमाही Mission Drishti लॉन्च करेगा, जो दुनिया का पहला मल्टी-सेंसर अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट होगा. यह एक ऐसा इंडियन सैटेलाइट होगा, जो जो आसमान से नीचे ज़मीन तक हर चीज को दिन हो या रात, बारिश हो या तूफ़ान हर तरह के मौसम में देख सकेगा. इसकी सबसे खास बात है कि यह इंडिया का पहला अपना बना हुआ प्राइवेट सैटेलाइट होगा.

इस सैटेलाइट की खास बातें

इस सैटेलाइट का वज़न करीब 160 किलो होगा, जो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेटली-डेवलप्ड सैटेलाइट है. ये सैटेलाइट धरती की 500 किलोमीटर ऊपर से 1.5 मीटर की हाई रेजोल्यूशन इमेज दे सकता है. मतलब इतने डिटेल्ड फोटो कि खेतों में कौन-सी फसल कैसी है, बाड़े के पार क्या हलचल है — सब कुछ पता चल सकता है.

इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें दो पावरफुल टेक्नोलॉजी को एक साथ मिक्स किया गया है — एक है हाई-रेज़ कैमरा और दूसरा है Synthetic Aperture Radar (SAR). SAR एक ऐसी टेक है जो बादलों के आर-पार भी देख सकती है. यानी मौसम चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, सैटेलाइट की नजरें बंद नहीं होंगी.

Mission Drishti का यूज़ सिर्फ डिफेंस या साइंस तक सीमित नहीं रहेगा. इसका डेटा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर, और यहां तक कि फाइनेंस और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स में भी यूज़ होगा.

ISRO के UR Rao Satellite Centre में इसका स्ट्रक्चरल टेस्ट भी पूरा हो चुका है, जिसमें ये साबित हुआ कि ये सैटेलाइट स्पेस के टफ हालात — जैसे वाइब्रेशन, वैक्यूम और टेम्परेचर शिफ्ट — को आसानी से झेल सकता है.

GalaxEye का फ्यूचर प्लान भी बड़ा है. कंपनी 2029 तक ऐसे 8 से 12 सैटेलाइट्स की एक कॉन्स्टेलेशन (satellite network) तैयार करना चाहती है, जिससे पूरी दुनिया की near real-time Earth monitoring मुमकिन हो सके.

यह भी पढ़ें: NASA-ISRO के NISAR सैटेलाइट ने भेजीं धरती की पहली पिक्चर, अब पृथ्वी पर रखेगा बारीक नजर

TAGGED:

GALAXEYE MISSION DRISHTI
INDIA PRIVATE SATELLITE 2026
MULTI SENSOR SATELLITE INDIA
EARTH OBSERVATION SATELLITE INDIA
HIGH RESOLUTION SATELLITE IMAGES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA में सीट शेयरिंग, जन सुराज और JJD ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, महागठबंधन की कोई खबर नहीं

IND vs WI दूसरे टेस्ट का चौथा दिन खत्म, भारत सीरीज क्लीन स्वीप करने से 58 रन दूर

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: 600 करोड़ी क्लब में एंट्री, सैयारा समेत तोड़ा दर्जनों फिल्मों का रिकॉर्ड, अब 'छावा' की बारी

सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट केे साथ खुले, Sensex 82,049 और Nifty 25,175.80 पर हुआ ओपन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.