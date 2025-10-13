GalaxEye: भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट 'Mission Drishti' 2026 में होगा लॉन्च, जानें डिटेल्स
भारत की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप GalaxEye पहली बार मल्टी-सेंसर सैटेलाइट से धरती की रियल टाइम निगरानी शुरू करने जा रही है.
Published : October 13, 2025 at 9:08 PM IST
हैदराबाद: भारत में भी अब प्राइवेट स्पेसटेक स्टार्टअप की चर्चाएं काफी ज्यादा होने लगी है. उन्हीं में से बेंगुलुरु की एक स्पेसटेक स्टार्टअप कंपनी का नाम GalaxEye है. इस कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर ऐलान किया है कि वो 2026 की पहली तिमाही Mission Drishti लॉन्च करेगा, जो दुनिया का पहला मल्टी-सेंसर अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट होगा. यह एक ऐसा इंडियन सैटेलाइट होगा, जो जो आसमान से नीचे ज़मीन तक हर चीज को दिन हो या रात, बारिश हो या तूफ़ान हर तरह के मौसम में देख सकेगा. इसकी सबसे खास बात है कि यह इंडिया का पहला अपना बना हुआ प्राइवेट सैटेलाइट होगा.
इस सैटेलाइट की खास बातें
इस सैटेलाइट का वज़न करीब 160 किलो होगा, जो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेटली-डेवलप्ड सैटेलाइट है. ये सैटेलाइट धरती की 500 किलोमीटर ऊपर से 1.5 मीटर की हाई रेजोल्यूशन इमेज दे सकता है. मतलब इतने डिटेल्ड फोटो कि खेतों में कौन-सी फसल कैसी है, बाड़े के पार क्या हलचल है — सब कुछ पता चल सकता है.
इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें दो पावरफुल टेक्नोलॉजी को एक साथ मिक्स किया गया है — एक है हाई-रेज़ कैमरा और दूसरा है Synthetic Aperture Radar (SAR). SAR एक ऐसी टेक है जो बादलों के आर-पार भी देख सकती है. यानी मौसम चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, सैटेलाइट की नजरें बंद नहीं होंगी.
Mission Drishti का यूज़ सिर्फ डिफेंस या साइंस तक सीमित नहीं रहेगा. इसका डेटा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर, और यहां तक कि फाइनेंस और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स में भी यूज़ होगा.
ISRO के UR Rao Satellite Centre में इसका स्ट्रक्चरल टेस्ट भी पूरा हो चुका है, जिसमें ये साबित हुआ कि ये सैटेलाइट स्पेस के टफ हालात — जैसे वाइब्रेशन, वैक्यूम और टेम्परेचर शिफ्ट — को आसानी से झेल सकता है.
GalaxEye का फ्यूचर प्लान भी बड़ा है. कंपनी 2029 तक ऐसे 8 से 12 सैटेलाइट्स की एक कॉन्स्टेलेशन (satellite network) तैयार करना चाहती है, जिससे पूरी दुनिया की near real-time Earth monitoring मुमकिन हो सके.