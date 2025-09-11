गडकरी ने E20 पेट्रोल के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान की निंदा की, बोले - किसानों ने कमाए 45,000 करोड़
नितिन गडकरी ने सरकार के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के खिलाफ 'राजनीति से प्रेरित भुगतान से प्रेरित सोशल मीडिया अभियान' पर पलटवार किया.
Published : September 11, 2025 at 7:07 PM IST|
Updated : September 11, 2025 at 8:01 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को सरकार के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के खिलाफ 'राजनीति से प्रेरित भुगतान से प्रेरित सोशल मीडिया अभियान' पर पलटवार किया, जबकि यह कार्यक्रम वास्तव में किसानों की आय बढ़ाने और देश में प्रदूषण कम करने में सफल रहा है.
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए, गडकरी ने कहा कि सभी परीक्षणों से पुष्टि हुई है कि 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित (E20) पेट्रोल के इस्तेमाल में कोई समस्या नहीं है. मंत्री ने कहा कि गन्ना, मक्का और चावल से इथेनॉल के उत्पादन से इन फसलों की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है.
उन्होंने बताया कि अकेले मक्का के मामले में, किसानों ने 45,000 करोड़ रुपये कमाए हैं, क्योंकि इथेनॉल उत्पादन के लिए इनपुट के रूप में मक्का के उपयोग की अनुमति दिए जाने के बाद इसकी मांग बढ़ी है और इसकी कीमत में भी वृद्धि हुई है.
नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि इथेनॉल-मिश्रण से प्रदूषण में कमी आई है और यह मुद्दा G-20 सम्मेलन में भी उठा था, जिससे पता चलता है कि इस सफलता के प्रति जागरूकता दुनिया भर में फैल गई है. गडकरी ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी E-20 ईंधन की वैधता और सुरक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में E20 मिश्रण के विरुद्ध एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी. याचिका में दावा किया गया था कि भारतीय सड़कों पर चलने वाले अधिकांश वाहन E20 ईंधन के अनुकूल नहीं हैं, जिससे सामग्री के क्षरण, सुरक्षा संबंधी खतरे, माइलेज में कमी और बीमा दावों के अस्वीकार होने का खतरा बढ़ जाता है.
याचिका को खारिज करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के रुख का समर्थन किया और गन्ना किसानों को होने वाले लाभों और E20 कार्यक्रम के परिणामस्वरूप देश के तेल आयात में कमी का हवाला दिया. मंत्री ने उन अध्ययनों का भी उल्लेख किया जिनसे पता चला है कि उच्च प्रदूषण स्तर लोगों की जीवन प्रत्याशा में कमी ला रहा है.
उन्होंने कहा कि "इंजन की क्षति और वारंटी संबंधी समस्याओं को लेकर हाल ही में फैली आशंकाएं झूठी साबित हुई हैं." उन्होंने स्वच्छ ईंधन के लिए सरकार के प्रयासों की पुष्टि करते हुए कहा कि, "सभी परीक्षण एजेंसियों ने पुष्टि की है कि कार्यान्वयन में कोई समस्या नहीं है."
नितिन गडकरी ने ऑटो उद्योग से आग्रह किया कि वे स्क्रैपिंग नीति का लाभ उपभोक्ताओं को नई कारों की खरीद पर छूट देकर दें. उन्होंने कहा कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी और ऑटो निर्माताओं को लाभ होगा क्योंकि बिक्री बढ़ेगी.
उन्होंने जीएसटी में कटौती पर भी प्रकाश डाला, जिससे ऑटोमोबाइल की बिक्री बढ़ेगी और इसे प्रधानमंत्री की ओर से एक उपहार बताया. मंत्री ने कहा कि भारत का ऑटो सेक्टर दुनिया में सातवें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जो देश के मैन्युफेक्चरिंग क्षेत्र की बढ़ती ताकत को दर्शाता है, क्योंकि यह आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है.