हैदराबाद: इन दिनों इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) को लेकर काफी चर्चा चल रही है और यह ईंधन काफी सुर्खियाँ बटोर रहा है. E20 पेट्रोल में पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल का मिश्रण किया जाता है. लेकिन अब इस पेट्रोल ने कई वाहन मालिकों को दुविधा में डाल दिया है.

वाहन मालिक अपने वाहनों की फिटनेस, ईंधन की बचत आदि को लेकर चिंतित हैं. फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो, ऑटोमोटिव उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि E20 पेट्रोल के कारण कारों के प्रकार के आधार पर ईंधन की खपत में दो से पांच प्रतिशत तक की कमी आ सकती है.

समाचार एजेंसी PTI ने बताया कि उसने वाहनों पर E20 ईंधन के प्रभाव को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही बहस के बीच कुछ प्रमुख वाहन निर्माताओं के साथ काम कर रहे कुछ ऑटोमोटिव इंजीनियरों से बात की. उन्होंने कथित तौर पर कहा कि पुराने वाहनों, जो E20 मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उनमें लंबे समय में गैस्केट, ईंधन रबर होज़ और पाइप खराब हो सकते हैं.

इंजीनियरों ने कहा कि हालांकि, ये समस्याएं तुरंत नहीं होंगी. एक विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर बताया. उन्होंने कहा कि "वाहन के प्रकार के आधार पर माइलेज में दो से पांच प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है. यह पूरी तरह से पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल के कम कैलोरी मान के कारण है."

इस महीने की शुरुआत में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने यह स्पष्ट किया था कि E20 के कारण ईंधन दक्षता में भारी कमी आने की आलोचनाएं निराधार हैं. हालांकि, मंत्रालय ने ईंधन दक्षता में प्रतिशत गिरावट का उल्लेख नहीं किया था.

मंत्रालय ने कहा था कि, "E10 पेट्रोल वाहनों में दक्षता में गिरावट (यदि कोई है) मामूली रही है. कुछ निर्माताओं के वाहन 2009 से ही E20 के अनुकूल हैं. ऐसे वाहनों में फ्यूल एफिशिएंसी में किसी भी गिरावट का सवाल ही नहीं उठता."

मंत्रालय ने यह भी कहा कि E20 के लिए तैयार किए गए वाहन बेहतर एक्सलरेशन प्रदान करते हैं, जो शहरी ड्राइविंग परिस्थितियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है. इसके अतिरिक्त, इथेनॉल की उच्च वाष्पीकरण ऊष्मा, अंतर्ग्रहण मैनिफोल्ड तापमान को कम करती है, जिससे वायु-ईंधन मिश्रण घनत्व बढ़ता है और आयतन दक्षता में वृद्धि होती है.

MoPNG ने 4 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि "इथेनॉल, पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा घनत्व में कम होने के कारण, माइलेज में मामूली कमी लाता है, जो E10 के लिए डिज़ाइन किए गए और E20 के लिए कैलिब्रेट किए गए चार पहिया वाहनों के लिए अनुमानित एक-दो प्रतिशत और अन्य में लगभग तीन-छह प्रतिशत है."

वाहनों के इंजनों पर E20 ईंधन के प्रभाव के बारे में बात करते हुए, एक ऑटोमोटिव विशेषज्ञ ने कथित तौर पर कहा कि "इस ईंधन के इस्तेमाल से E20 के अनुकूल वाहनों के इंजनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामग्री इसके लिए तैयार की गई है. हालांकि, E20 के अनुकूल न होने वाले वाहनों में, लंबे समय में गैसकेट और ईंधन रबर होज़ और पाइप का क्षरण हो सकता है, लेकिन तुरंत नहीं."