बेंगलुरु: ISRO ने इस साल 29 जनवरी को NVS-02 उपग्रह लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य पुराने IRNSS-1E की जगह लेना और NavIC समूह को बढ़ाना था. हालांकि, ऑक्सीडाइज़र प्रवाह के लिए जिम्मेदार पायरो वाल्व में खराबी के कारण, उपग्रह भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा (GTO) में फंस गया और अपनी इच्छित स्थिति तक नहीं पहुंच सका. इस घटना ने ISRO के लॉन्च मिशनों के लिए एक दुर्लभ झटका दिया. ईटीवी भारत प्रतिनिधि अनुभा जैन के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, पूर्व ISRO अध्यक्ष ए. एस. किरण कुमार ने इस असफलता के बारे में बात की और NavIC प्रणाली पर प्रकाश डाला, जिसमें इसकी वर्तमान स्थिति, महत्व, उपयोग के मामले और बहुत कुछ शामिल है. ध्यान देने योग्य बात यह है कि साल 2015 से 2018 तक ISRO के अध्यक्ष के रूप में किरण कुमार के कार्यकाल के दौरान, भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS), जिसे लोकप्रिय रूप से NavIC के रूप में जाना जाता है, इसके विकास और रोलआउट में महत्वपूर्ण प्रगति और तेजी देखी गई. NavIC उपग्रह समूह की वर्तमान स्थिति और भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं पर हाल ही में लगे झटके के व्यापक प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर, कुमार ने कहा कि सिस्टम का इष्टतम उपयोग करने के लिए प्रयास चल रहे हैं - जरूरी नहीं कि 24 घंटे के लिए, लेकिन इसे रोजाना कुछ घंटों के लिए सक्रिय रूप से उपयोग किया जाएगा. कुमार ने कहा कि यह हमारी समझ में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देगा, खासकर तब जब हम विभिन्न स्थानों पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. NVS-02 का 29टी शेकर सिस्टम पर कंपन परीक्षण चल रहा है (फोटो - ISRO) कुमार ने कहा कि "हालांकि यह प्रणाली शुरू में अपने मूल उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकी, फिर भी यह कम से कम अगले दस वर्षों तक परिचालन में सहायता करने में सक्षम है, भले ही यह केवल अंशकालिक हो. इस क्षेत्र में कार्य सक्रिय रूप से प्रगति पर है. पूर्ण समूहन को पूरा करने की स्पष्ट आवश्यकता है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगला खंड, NVS-03 और NVS-04, जल्द ही लॉन्च किया जाएगा." जब उनसे पूछा गया कि NavIC, GPS से किस तरह अलग है और क्या इसे स्मार्टफोन पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कुमार ने जवाब दिया कि आज भी, कई मोबाइल डिवाइस NavIC का उपयोग करने के लिए सुसज्जित हैं. भारत ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि भविष्य के मोबाइल फोन में NavIC सिग्नल का समर्थन होना चाहिए. मौजूदा समय में, NavIC का उपयोग करने में सक्षम डिवाइस पहले से ही बाजार में उपलब्ध हैं.

कुमार ने कहा, "जब तक कोई व्यक्ति भारत में है या इसकी सीमाओं से 1,500 किलोमीटर की दूरी तक है, तब तक उनके मोबाइल डिवाइस NavIC सेवाओं तक पहुंच और उनका उपयोग कर सकते हैं. इससे यह सुनिश्चित होता है कि देश और उसके आसपास के उपयोगकर्ता इस स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली से लाभान्वित हो सकें." राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्र नेविगेशन के लिए, विशेष रूप से भू-राजनीतिक तनावों के दौरान, NavIC कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में बात करते हुए, कुमार ने जवाब दिया कि NavIC की आवश्यकता इस मौलिक सिद्धांत से उत्पन्न होती है कि नेविगेशन सिस्टम अंतरिक्ष में संदर्भ बिंदुओं पर निर्भर करते हैं, जो जमीन-आधारित रिसीवरों को उनकी स्थिति निर्धारित करने की अनुमति देते हैं. पूर्व इसरो प्रमुख ए. एस. किरण कुमार (फोटो - ETV Bharat) कुमार ने कहा कि "NavIC भारत को एक स्वतंत्र पोजिशनिंग सिस्टम प्रदान करता है, जो विदेशी नेटवर्क पर निर्भर नहीं करता है. NavIC का प्राथमिक महत्व यह सुनिश्चित करने में निहित है कि भारत के पास अपनी स्वायत्त नेविगेशन क्षमता है. सिस्टम का उपयोग और कार्यान्वयन कैसे किया जाता है, यह सहायक बुनियादी ढांचे और चल रहे विकास के व्यापक सेट पर निर्भर करता है. यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, खासकर रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से." इस सवाल के जवाब में कि क्या NavIC का इस्तेमाल क्षेत्रीय कूटनीति के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया है, खासकर SAARC देशों के साथ, और भारत इसका अधिक प्रभावी ढंग से कैसे लाभ उठा सकता है, कुमार ने बताया कि "जब हम 'क्षेत्रीय' का उल्लेख करते हैं, तो हमारा मतलब भारत की सीमाओं से परे 1,500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र से है. इस क्षेत्र के भीतर, NavIC क्षमता से लैस कोई भी रिसीवर GPS जैसी पोजिशनिंग सेवाएं प्रदान कर सकता है. कुमार ने आगे कहा कि "NavIC कई लाभ प्रदान करता है - सबसे खास बात यह है कि इसमें भूस्थिर उपग्रहों का उपयोग किया जाता है, जो अन्य उपग्रह प्रणालियों के विपरीत निरंतर 24/7 कवरेज सुनिश्चित करता है, जहां उपग्रह समय-समय पर सीमा के अंदर और बाहर आते-जाते रहते हैं. इस डिज़ाइन के परिणामस्वरूप क्षेत्र के भीतर अधिक सटीकता मिलती है." उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा समय में, कई कंपनियां विभिन्न अनुप्रयोगों में NavIC की क्षमता का पता लगा रही हैं - न केवल मोबाइल उपकरणों में बल्कि समुद्री नेविगेशन जैसे क्षेत्रों में भी. उदाहरण के लिए, मछुआरे NavIC का उपयोग न केवल अपने स्थान का पता लगाने के लिए करते हैं, बल्कि इसके मैसेजिंग फीचर की बदौलत मछली पकड़ने के स्थान के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भी करते हैं. यह मोबाइल जैसे वीडियो कंपास पर जानकारी प्रदर्शित कर सकता है, मछली पकड़ने के क्षेत्रों को इंगित कर सकता है और मौसम संबंधी अलर्ट भेज सकता है. इसके अलावा, NavIC स्थलीय नेविगेशन, पावर ग्रिड सिंक्रोनाइज़ेशन, टाइमिंग सेवाओं और बहुत कुछ में अनुप्रयोगों का समर्थन करता है - जो इसकी व्यापक और बढ़ती उपयोगिता को दर्शाता है. यह भी पढ़ें: 'Samudrajivah' टेक्नोलॉजी बना रहा है NIOT, जानें इसका फायदा और समुद्रयान मिशन का कनेक्शन