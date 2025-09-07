ETV Bharat / technology

Maruti Alto K10 से लेकर Invicto तक, जानें GST 2.0 के तहत कितनी सस्ती होंगी Maruti की कारें

हैदराबाद: इस महीने की शुरुआत में भारत सरकार ने GST 2.0 व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब को रिफॉर्म किया है, जिससे वाहन निर्माता कंपनियां अपने-अपने उत्पादों की कीमतों में कमी की घोषणा करके कम टैक्स लाभ को अपने ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है. Tata Motors, Renault, Mahindra, Toyota, Jawa और Yezdi Motorcycle जैसी प्रमुख वाहन निर्माताओं ने अपने वाहनों की कीमतों में कमी की घोषणा की है.

हालांकि, भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अभी तक अपने पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में कटौती की घोषणा नहीं की है. हालांकि, त्योहारी सीज़न के शुरू होते ही डीलरशिप पर भीड़ बढ़ने लगेगी और 22 सितंबर से लागू होने वाली नई GST दरों के चलते, Maruti Suzuki जल्द ही अपनी कारों की कीमतों में कटौती कर सकती है.

Maruti Suzuki के चेयरमैन आर.सी. भार्गव पहले ही कंपनी के कुछ बेहद लोकप्रिय मॉडलों, जिनमें छोटी कारें भी शामिल हैं, उनकी कीमतों में भारी कटौती के संकेत दे चुके हैं. Maruti Suzuki ने अभी तक अपनी कारों की कीमतों में किसी कटौती की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि कंपनी के मॉडल्स की कीमतों में 35,000 रुपये से 2.25 लाख रुपये के बीच कटौती हो सकती है.

Maruti Suzuki की कीमतों में कितनी हो सकती है कटौती

यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि नए GST स्लैब जल्द ही लागू होने वाले हैं, ऐसे में मारुति सुजुकी के प्रत्येक पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में कितनी कटौती हो सकती है. भारत में किसी भी कार निर्माता कंपनी के मुकाबले Maruti Suzuki सबसे ज़्यादा छोटी कारें बेचती है.