Maruti Alto K10 से लेकर Invicto तक, जानें GST 2.0 के तहत कितनी सस्ती होंगी Maruti की कारें

भारत सरकार द्वारा GST रिफॉर्म के बाद अब Maruti Suzuki की कारें सस्ती हो सकती हैं. जानें कारों की कीमत में कितनी गिरावट होगी.

Maruti Suzuki Alto K10
Maruti Suzuki Alto K10 (फोटो - Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 7, 2025 at 5:20 PM IST

हैदराबाद: इस महीने की शुरुआत में भारत सरकार ने GST 2.0 व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब को रिफॉर्म किया है, जिससे वाहन निर्माता कंपनियां अपने-अपने उत्पादों की कीमतों में कमी की घोषणा करके कम टैक्स लाभ को अपने ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है. Tata Motors, Renault, Mahindra, Toyota, Jawa और Yezdi Motorcycle जैसी प्रमुख वाहन निर्माताओं ने अपने वाहनों की कीमतों में कमी की घोषणा की है.

हालांकि, भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अभी तक अपने पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में कटौती की घोषणा नहीं की है. हालांकि, त्योहारी सीज़न के शुरू होते ही डीलरशिप पर भीड़ बढ़ने लगेगी और 22 सितंबर से लागू होने वाली नई GST दरों के चलते, Maruti Suzuki जल्द ही अपनी कारों की कीमतों में कटौती कर सकती है.

Maruti Suzuki के चेयरमैन आर.सी. भार्गव पहले ही कंपनी के कुछ बेहद लोकप्रिय मॉडलों, जिनमें छोटी कारें भी शामिल हैं, उनकी कीमतों में भारी कटौती के संकेत दे चुके हैं. Maruti Suzuki ने अभी तक अपनी कारों की कीमतों में किसी कटौती की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि कंपनी के मॉडल्स की कीमतों में 35,000 रुपये से 2.25 लाख रुपये के बीच कटौती हो सकती है.

Maruti Suzuki की कीमतों में कितनी हो सकती है कटौती
यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि नए GST स्लैब जल्द ही लागू होने वाले हैं, ऐसे में मारुति सुजुकी के प्रत्येक पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में कितनी कटौती हो सकती है. भारत में किसी भी कार निर्माता कंपनी के मुकाबले Maruti Suzuki सबसे ज़्यादा छोटी कारें बेचती है.

ऐसे में स्वदेशी कार निर्माता की पैसेंजर व्हीकल सीरीज की शुरुआत Maruti Alto K10 से होती है, वहीं इसकी प्रमुख कार Maruti Invicto है. संभावना जताई जा रही है कि Maruti Suzuki Invicto एमपीवी की कीमतों में सबसे ज्यादा 2.25 लाख रुपये की कटौती की जा सकती है, वहीं Maruti Alto K10, S-Presso, Celerio और Wagon-R की कीमतों में भी भारी कटौती की जाएगी.

Maruti Suzuki के एंट्री-लेवल मॉडल, Maruti Alto K10 की कीमत में 40,000 रुपये की कटौती की जा सकती है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत 4.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से घटकर 3.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाएगी. वहीं Maruti Wagon-R, Celerio और S-Presso जैसे मॉडलों की कीमतों में क्रमशः 57,000 रुपये, 50,000 रुपये और 38,000 रुपये की कटौती की जा सकती है.

इसके अलावा, Maruti Suzuki Swift, Dzire, Baleno, और Fronx जैसे कॉम्पैक्ट मॉडलों की कीमतों में क्रमशः 58,000 रुपये, 61,000 रुपये, 60,000 रुपये और 68,000 रुपये तक की कटौती की जा सकती है.

वहीं, यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में, दो लोकप्रिय मॉडल, Maruti Brezza और Ertiga, की कीमतों में क्रमशः 78,000 रुपये और 41,000 रुपये की कटौती हो सकती है. इसके अलावा, Maruti Suzuki XL6 की कीमत में 35,000 रुपये की कटौती हो सकती है, जबकि Maruti Suzuki Gimny 1.14 लाख रुपये सस्ती हो सकती है.

