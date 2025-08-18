हैदराबाद: भारत में एप्पल कंपनी लगातार अपने पैरों को काफी तेजी से परासती जा रही है. भारत के लोगों ने पिछले कुछ सालों में एप्पल के आईफोन्स को काफी पसंद भी किया है. खासतौर पर iPhone 14, iPhone 15 और iPhone 16 का भारत में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला और अब बारी iPhone 17 की है. एप्पल अपने इस लेटेस्ट और अपकमिंग आईफोन की प्रोडक्शन भारत में शुरू कर चुका है. आईफोन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी Foxconn ने अब बेंगलुरु के पास देवनहल्ली में अपना नया प्लांट शुरू किया है. यह प्लांट चीन के बाहर कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री है और इसे बनाने के लिए कंपनी ने करीब 25,000 करोड़ रुपये यानी 2.8 बिलियन डॉलर की इनवेस्टमेंट की है.

शुरुआत में आई परेशानी

फॉक्सकॉन की इस कंपनी के शुरुआत में चीन के कुछ इंजीनियर अचानक चले गए थे, जिसके कारण आईफोन का प्रोडक्शन कुछ वक्त के लिए रुक गया था. हालांकि, कंपनी ने ताइवान समेत कई जगहों से इंजीनियर्स को भारत बुलाया और इस कमी को पूरा कर लिया. अब बेंगलुरु में स्थित फॉक्सकॉन का प्लांट फिर से iPhone 17 का प्रोडक्शन कर रहा है, जो चेन्नई में स्थित यूनिट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

भारत बनेंगे 6 करोड़ आईफोन

एप्पल ने पिछले कुछ सालों में भारत में आईफोन्स की बढ़ती मांग को देखते हुए आईफोन बनाने की रफ्तार भी बढ़ा दी है. इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कंपनी का लक्ष्य भारत में 60 मिलियन यानी 6 करोड़ आईफोन्स बनाने का है, जबकि पिछले साल कंपनी ने 35-40 मिलियन यूनिट्स यानी 3-4 करोड़ आईफोन यूनिट्स बनाए थे. एप्पल ने भारत में मार्च 2025 तक 22 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.83 लाख करोड़ रुपये के आईफोन्स बनाए, जो पिछले साल की तुलना में 60% ज्यादा है.

अमेरिका में बिके ज्यादा आईफोन्स भारत में बने

अब आप सोच रहे होंगे कि एप्पल भारत में बने आईफोन्स को भारत में ही बेचता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. भारत में बने आईफोन्स भारत के साथ-साथ एप्पल के घरेलू मार्केट यानी अमेरिका में भी बिके हैं. एप्पल के सीईओ टिम कुक का मानना है कि जून 2025 में अमेरिका में बिक्री किए गए ज्यादातर आईफोन्स भारत में ही बने थे. उन्होंने यह जानकारी 31 जुलाई को कंपनी के द्वारा रिलीज़ किए गए फाइनेंसियल रिजल्ट्स के बाद दी है.

भारत में बढ़ी एप्पल की सप्लाई

जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि भारत में एप्पल कंपनी के फोन यानी आईफोन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. 2025 की पहली छमाही में Apple ने भारत में 5.9 मिलियन iPhones बेचे, जो पिछले साल से 21.5% ज्यादा है. इस दौरान सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल iPhone 16 था. इस आंकड़ें में खास बात है कि सिर्फ अप्रैल-जून की तिमाही में ही आईफोन्स की सप्लाई में 20% की बढ़ोतरी आ गई. इसके कारण कंपनी ने 7.5% मार्केट शेयर हासिल किया.