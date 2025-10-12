भूल जाओ Google Map, इस्तेमाल करो देशी नेविगेशन ऐप Mappls, जानें क्या हैं फीचर्स
MapMyIndia ने भारतीय नेविगेशन ऐप Mappls को लॉन्च किया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका समर्थन किया है.
Published : October 12, 2025 at 5:17 PM IST
नई दिल्ली: MapMyIndia ने भारत में विकसित नेविगेशन ऐप Mappls को लॉन्च किया है. इस ऐप के जरिए वॉइस-गाइडेड डायरेक्शन, रीयल-टाइम ट्रैफ़िक अपडेट और हाइपर-लोकल सर्च जैसे फीचर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है. Google Maps के एक मज़बूत स्वदेशी विकल्प के रूप में देश भर में ध्यान आकर्षित कर रहा है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और इसे भारतीय यूजर्स को ज़रूर आज़माने की सलाह दी है. उनका यह समर्थन Arattai और Zoho जैसे स्वदेशी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लिए बढ़ते सरकारी समर्थन को दर्शाता है, जो भारत के डिजिटल आत्मनिर्भरता के प्रयास को और मज़बूत करता है.
Google Maps का एक इंडियन ऑप्शन
MapMyIndia द्वारा निर्मित Mappls, ज्यादा लोकललाइज्ड, सुरक्षित और यूजर्स-फ्रेंडली मानचित्रण एक्सपीरिएंस का वादा करता है. यह एक थ्री-डायमेंश्नल जंक्शन व्यू प्रदान करता है, जो यूजर्स को बिना किसी भ्रम के ओवरब्रिज और अंडरपास पर नेविगेट करने में मदद करता है - एक ऐसी समस्या जिसका सामना अक्सर Google Maps उपयोगकर्ता करते हैं.
इस ऐप का 3D जंक्शन व्यू यह सुनिश्चित करता है कि यूजर्स रियल वर्ल्ड की सड़क संरचनाओं को देख सकें, जिससे दुर्घटनाओं या गलत दिशा-निर्देशों को रोकने में मदद मिलती है. यह अन्य नेविगेशन प्रणालियों द्वारा लोगों को गुमराह किए जाने की कई रिपोर्टों के बाद आया है, जिनमें उत्तर प्रदेश में 2024 में हुई एक दुखद घटना भी शामिल है, जहां एक निर्माणाधीन पुल की ओर निर्देशित किए जाने के बाद तीन लोगों की जान चली गई थी.
MapMyIndia ने अश्विनी वैष्णव का किया धन्यवाद
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा Mappls को इस्तेमाल करने की सलाह देने के बाद डिजिटल मैपिंग कंपनी MapMyIndia ने अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया. बता दें कि एक यात्रा के दौरान वैष्णव ने Mappls ऐप का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसे लेकर कंपनी ने उनकी प्रशंसा की है.
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, कंपनी ने कहा कि, "हमें वाकई गर्व है कि आपने @mappls ऐप का इस्तेमाल किया, जो MapmyIndia मैप्स द्वारा संचालित वाहनों में पहले से इंस्टॉल आता है, और जंक्शन व्यू जैसे फीचर्स की सराहना की, जिसे भारत में ड्राइविंग को सुरक्षित, सुगम और स्मार्ट बनाने के लिए बनाया गया है."
MapMyIndia ने यह भी कहा कि रेलवे अनुप्रयोगों में अपनी मैपिंग और नेविगेशन तकनीक को इंटीग्रेट करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ सहयोग करना एक विशेषाधिकार होगा, जो भारत के निर्बाध और बुद्धिमान डिजिटल बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण का समर्थन करेगा.
कंपनी ने बताया कि 35 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड वाला Mappls ऐप, स्वदेशी इनोवेशन में भारतीयों के भरोसे और गर्व को दर्शाता है. इससे पहले, वैष्णव ने अपनी कार में 'मैपल्स' ऐप का परीक्षण किया था और लोगों को विदेशी नेविगेशन टूल्स के स्वदेशी विकल्प को आज़माने के लिए प्रोत्साहित किया था.