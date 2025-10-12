ETV Bharat / technology

भूल जाओ Google Map, इस्तेमाल करो देशी नेविगेशन ऐप Mappls, जानें क्या हैं फीचर्स

Published : October 12, 2025 at 5:17 PM IST

नई दिल्ली: MapMyIndia ने भारत में विकसित नेविगेशन ऐप Mappls को लॉन्च किया है. इस ऐप के जरिए वॉइस-गाइडेड डायरेक्शन, रीयल-टाइम ट्रैफ़िक अपडेट और हाइपर-लोकल सर्च जैसे फीचर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है. Google Maps के एक मज़बूत स्वदेशी विकल्प के रूप में देश भर में ध्यान आकर्षित कर रहा है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और इसे भारतीय यूजर्स को ज़रूर आज़माने की सलाह दी है. उनका यह समर्थन Arattai और Zoho जैसे स्वदेशी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लिए बढ़ते सरकारी समर्थन को दर्शाता है, जो भारत के डिजिटल आत्मनिर्भरता के प्रयास को और मज़बूत करता है. Google Maps का एक इंडियन ऑप्शन

MapMyIndia द्वारा निर्मित Mappls, ज्यादा लोकललाइज्ड, सुरक्षित और यूजर्स-फ्रेंडली मानचित्रण एक्सपीरिएंस का वादा करता है. यह एक थ्री-डायमेंश्नल जंक्शन व्यू प्रदान करता है, जो यूजर्स को बिना किसी भ्रम के ओवरब्रिज और अंडरपास पर नेविगेट करने में मदद करता है - एक ऐसी समस्या जिसका सामना अक्सर Google Maps उपयोगकर्ता करते हैं. इस ऐप का 3D जंक्शन व्यू यह सुनिश्चित करता है कि यूजर्स रियल वर्ल्ड की सड़क संरचनाओं को देख सकें, जिससे दुर्घटनाओं या गलत दिशा-निर्देशों को रोकने में मदद मिलती है. यह अन्य नेविगेशन प्रणालियों द्वारा लोगों को गुमराह किए जाने की कई रिपोर्टों के बाद आया है, जिनमें उत्तर प्रदेश में 2024 में हुई एक दुखद घटना भी शामिल है, जहां एक निर्माणाधीन पुल की ओर निर्देशित किए जाने के बाद तीन लोगों की जान चली गई थी.