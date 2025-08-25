ETV Bharat / technology

फ्लिपकार्ट ने अमेज़न प्राइम को टक्कर देने के लिए फ्लिपकार्ट ब्लैक सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च की है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

Flipkart Black Discount offer
अर्ली बर्ड ऑफर के तहत फ्लिपकार्ट ब्लैक के सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट मिल रहा है. (Photo Credit: Flipkart)
Published : August 25, 2025 at 8:05 PM IST

हैदराबाद: फ्लिपकार्ट ने सोमवार को भारत में अपना एक नया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम लॉन्च किया है. इसका नाम फ्लिपकार्ट ब्लैक है. यह अमेज़न प्राइम को टक्कर देने वाला सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है. इसके जरिए फ्लिपकार्ट अपने यूज़र्स को अर्ली सेल एक्सेस, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स और 24x7 priority customer support जैसे कई बेनिफिट्स देगा. हालांकि, फ्लिपकार्ट पहले से भी एक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम्स चलाता है, जिसका नाम Flipkart VIP है. इसके अलावा फ्लिपकार्ट एक लोयलटी प्रोग्राम भी चलाता है, जिसका नाम Flipkart Plus है. इसमें सिल्वर और गोल्ड समेत दो टियर्स होते हैं. हालांकि, अब फ्लिपकार्ट ने अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च किया है, जिसका नाम Flipkart Black है. आइए हम आपको इस प्लान के बारे में बताते हैं.

Flipkart Black की कीमत

  • इस सर्विस की सालाना कीमत 1,499 रुपये है.
  • हालांकि, इस पर लॉन्च ऑफर मिल रहा है, जिसके साथ इसे सिर्फ 990 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसका वैधता एक साल की होगी. हालांकि, यह ऑफर सीमित समय के लिए है.
  • फ्लिपकार्ट के पुराने प्रीमियम प्लान यानी Flipkart VIP की कीमत 799 रुपये है.

SuperCoins का होगा फायदा

फ्लिपकार्ट ब्लैक यूज़ करने वाले ग्राहकों को हरेक ऑर्डर पर 5% SuperCoins कैशबैक मिलेगा, जो अधिकतम 100 रुपये तक का होगा.

इसके जरिए ग्राहक हर महीने 800 SuperCoins कमा सकते हैं.

SuperCoins से हर ऑर्डर पर ₹1,000 तक पर 5% अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा.

1 SuperCoin 1 रुपये के बराबर होता है, यानी 50 SuperCoins से 50 रुपये की छूट मिल सकती है.

YouTube Premium फ्री मिलेगा

इसके अलावा फ्लिपकार्ट ब्लैक सब्सक्रिप्शन खरीदने वाले यूज़र्स को यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी एक साल के लिए मुफ्त मिलेगा. यह इस सब्सक्रिप्शन की सबसे बड़ी खासियत है. इसमें यूज़र्स को एड-फ्री वीडियो, ऑफलाइन डाउनलोड्स और यूट्यूब म्यूज़िक का बेनिफिट्स मिलेंगे. आपको बता दें कि यूट्यूब प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन अलग से 1,490 रुपये में मिलता है. लिहाजा, जिन यूज़र्स को यूट्यूब प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है, उनके लिए फ्लिपकार्ट प्लस का सब्सक्रिप्शन एक फायदे की डील हो सकती है.

कई अन्य फायदे भी मिलेंगे

  • फ्लिपकार्ट ब्लैक के यूज़र्स को Flipkart Black Deals के जरिए प्रीमियम गैजेट्स पर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिल सकते हैं.
  • फ्लिपकार्ट की बड़ी सेल में ब्लैक यूज़र्स को अर्ली एक्सेस के फायदे मिलेंगे.
  • क्लियरट्रिप पर यूज़र्स को फ्लाइट कैंसिलेशन और रिशेड्यूलिंग की सुविधा सिर्फ एक रुपये में मिलेगी. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए एक अच्छा और बड़ा बेनिफिट्स हैं, जो अक्सर फ्लाइट ट्रैवलिंग करते हैं.
  • इसके अलावा फ्लिपकार्ट ब्लैक यूज़र्स को - 24x7 प्राथमिकता के आधार पर कस्टमर सपोर्ट मिलेगा.

अमेज़न प्राइम से होगा मुकाबला

फ्लिपकार्ट ब्लैक की टक्कर सीधे अमेज़न प्राइम से हो सकती है. अमेज़न प्राइम का सालाना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी यूज़र्स को 1,499 रुपये खर्च करने पड़ते हैं. इसमें यूज़र्स को प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन, अर्ली सेल एक्सेस, फास्ट डिलीवरी जैसे ऑप्शन्स मिलते हैं. हालांकि, प्राइम वीडियो का एक नया डिसएडवांटेज है कि अब उसमें भी विज्ञापन आने लगे हैं, जो पहले नहीं आते थे.

