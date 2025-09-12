iPhone 16 से लेकर Samsung Galaxy तक, Flipkart और Amazon फेस्टिवल सेल में मिलेंगी बेस्ट डील्स
अगर आप iPhone 16 Pro Max, Galaxy S24 Ultra और Google Pixel 10 Pro जैसे फोन खरीदना चाहते हैं, तो फेस्टिवल सेल अच्छा मौका होगा.
Published : September 12, 2025 at 2:19 PM IST
हैदराबाद: भारत में फेस्टिवल सेल की शुरुआत होने वाली है. हर साल त्यौहारों का सीज़न आते ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स सेल का ऐलान भी कर देते हैं. इस साल फेस्टिवल सेल की शुरुआत 23 सितंबर से हो रही है. भारत के दो बड़े ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने 23 सितंबर 2025 से फेस्टिवल सेल का ऐलान किया है. फ्लिपकार्ट कि Big Billion Days Sale और अमेज़न की Great Indian Festival Sale की शुरुआत 23 सितंबर से होने वाली है. इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर यूज़र्स को iPhone 16 समेत कई कंपनियों के फोन्स और अन्य सामानों पर भी भरपूर डिस्काउंट और अन्य ऑफर्स मिलने वाले हैं. आइए हम आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले कुछ बेस्ट डील्स (Best Deals) के बारे में बताते हैं.
Flipkart Festival Sale की बेस्ट डील्स
फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज़ सेल की शुरुआत 23 सितंबर से होगी. इस सेल के दौरान अगर आप Axis Bank या ICICI Bank कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा Flipkart Axis Bank Credit Card के जरिए पेमेंट करने पर 5% कैशबैक मिलेगा. फ्लिपकार्ट ने इस सेल में स्मार्टफोन्स पर मिलने वाली टॉप डील्स की लिस्ट में Moto G96 5G, Oppo K13x 5G, CMF Phone 2 Pro, Vivo T4 Pro, Motorola Edge 60 Fusion, Realme P4 Pro 5G, Samsung Galaxy S24 5G और Poco M7 Plus 5G फोन्स शामिल हैं.
इस सेल में कई स्मार्टफोन्स पर शानदार ऑफर्स मिलेंगे. फ्लिपकार्ट पेज के मुताबिक, इस अपकमिंग सेल में यूज़र्स Samsung Galaxy S24 FE को 35,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा कंपनी सैमसंग के कई अन्य ब्रांड्स जैसे - Oppo, Realme, Vivo, Motorola, Poco, Nothing और Google Pixel के स्मार्टफोन्स पर भी जबरदस्त डिस्काउंट्स मिलेंगे.
फ्लिपकार्ट पर अपकमिंग फेस्टिवल सेल में Google Pixel 9 को 34,999 रुपये, Google Pixel 9 Pro XL को 84,999 रुपये, Google Pixel 9 Pro Fold को 99,999 रुपये, Google Pixel 10 को 67,999 रुपये, Google Pixel 10 Pro XL को 1,09,999 रुपये और Google Pixel 10 Pro को 67,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.
फ्लिपकार्ट सेल में Apple के iPhone 17 Series पर भी डिस्काउंट ऑफर्स दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक फ्लिपकार्ट के ऐप या वेबसाइट में iPhone 17 Series की ऑफर डिटेल्स को अपडेट नहीं किया गया है. हालांकि, iPhone 17 सीरीज के लॉन्च होने के बाद पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16 सीरीज के फोन्स की कीमत में भारी कटौती हुई है. इसके साथ-साथ फ्लिपकार्ट पर आईफोन 16 सीरीज पर शानदार डिस्काउंट ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं. फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के मुताबिक 23 सितंबर से शुरू होने वाले बिग बिलियन डेज़ सेल में आप नीचे बताई गई कीमत पर आईफोन 16 सीरीज के फोन्स खरीद सकते हैं.
- iPhone 16 को सिर्फ 51,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं.
- iPhone 16 Pro को सिर्फ 69,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं.
- iPhone 16 Pro Max को आप सिर्फ 89,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं.
हालांकि, इन कीमतों पर कई बैंक ऑफर्स जुड़े हुए हैं, जिनकी डिटेल्स आप फ्लिपकार्ट से चेक कर सकते हैं. गौरतलब है कि आईफोन 17 सीरीज के लॉन्च के बाद से एप्पल ने iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max और iPhone 15 को भी एप्पल की आधिकारिक वेबसाइट और स्टोर से हटा दिया है. इसका मतलब है कि एप्पल स्टोर और वेबसाइट से आप iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन फ्लिपकार्ट जैसे थर्ड पार्टी स्टोर से आप इन्हें खरीद सकते हैं. ऐसे में अगर आप आईफोन 16 के प्रो मॉडल्स को खरीदना चाहते हैं तो आने वाला फेस्टिवल सेल आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है.
Amazon Festival Sale की डिटेल्स
अमेज़न ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर फेस्टिवल सेल का ऐलान 23 सितंबर से ही किया है. इस सेल के दौरान अगर आप SBI Card से पेमेंट करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा आपको ईएमआई के भी कई ऑप्शन्स मिलेंगे. अमेज़न पर भी फेस्टिवल सेल के दौरान कई कंपनियों के स्मार्टफोन्स पर शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट्स मिलेंगे. अमेज़न पर डिस्काउंट के अलावा कूपन ऑफर और एक्सचेंज ऑफर्स के बेनिफिट्स भी मिलेंगे.
इस सेल में आप सैमसंग, OnePlus, Lava, Honor, Realme, Poco और iQOO जैसी कंपनियों के स्मार्टफोन्स को डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं. अमेज़न ने अपने प्लेटफॉर्म पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के लिए एक बैनर बनाया है, जिसके मुताबिक Samsung Galaxy S24 Ultra पर यूज़र्स को इस साल की सबसे बड़ी डील मिलेगी. इसके अलावा Samsung Galaxy S25 Ultra , Samsung Galaxy Z Fold6 5G, Samsung Galaxy A56 5G और Samsung Galaxy A36 5G समेत सैमसंग के मिडरेंज और बजट स्मार्टफोन्स पर भी शानदार डिस्काउंट मिलेंगे.
अमेज़न सेल में OnePlus 13R, iQOO Neo 10R, Redmi A4, Realme Narzo 80 Lite 5G, Samsung Galaxy M36 5G, OnePlus Nord CE 5, iQOO Z10R 5G, Redmi 13 Prime, OnePlus 13s, Vivo X200 FE 5G, Vivo X200 5G, Tecno Phantom V Fold 2, Motorola Razr 60 Ultra, Realme GT 7 Pro, Xiaomi 15, Oppo Reno 14 Pro 5G, Vivo V50 5G, Realme GT 7, Vivo V50 5G Elite, OnePlus Nord CE5 समेत अलग-अलग प्राइस रेंज के कई स्मार्टफोन्स पर शानदार डिस्काउंट्स मिलेंगे.
अमेज़न ने अभी तक इन स्मार्टफोन्स पर मिलने वाले डिस्काउंट का पूरा खुलासा नहीं किया है. कंपनी 17 सितंबर से अलग-अलग कंपनियों के फोन्स पर मिलने वाले डिस्काउंट्स का खुलासा करेगी. इन सभी के अलावा अमेज़न पर एप्पल के iPhone 15 पर भी जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर मिलने वाला है. हालांकि, अमेज़न के फेस्टिवल सेल पेज में अभी तक iPhone 15 के अलावा किसी भी आईफोन पर डिस्काउंट मिलने की जानकारी नहीं दी गई है.