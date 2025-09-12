ETV Bharat / technology

iPhone 16 से लेकर Samsung Galaxy तक, Flipkart और Amazon फेस्टिवल सेल में मिलेंगी बेस्ट डील्स

फ्लिपकार्ट पर iPhone 16 Pro को सिर्फ 69,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. ( फोटो क्रेडिट: Apple )

Published : September 12, 2025 at 2:19 PM IST

हैदराबाद: भारत में फेस्टिवल सेल की शुरुआत होने वाली है. हर साल त्यौहारों का सीज़न आते ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स सेल का ऐलान भी कर देते हैं. इस साल फेस्टिवल सेल की शुरुआत 23 सितंबर से हो रही है. भारत के दो बड़े ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने 23 सितंबर 2025 से फेस्टिवल सेल का ऐलान किया है. फ्लिपकार्ट कि Big Billion Days Sale और अमेज़न की Great Indian Festival Sale की शुरुआत 23 सितंबर से होने वाली है. इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर यूज़र्स को iPhone 16 समेत कई कंपनियों के फोन्स और अन्य सामानों पर भी भरपूर डिस्काउंट और अन्य ऑफर्स मिलने वाले हैं. आइए हम आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले कुछ बेस्ट डील्स (Best Deals) के बारे में बताते हैं. Flipkart Festival Sale की बेस्ट डील्स फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज़ सेल की शुरुआत 23 सितंबर से होगी. इस सेल के दौरान अगर आप Axis Bank या ICICI Bank कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा Flipkart Axis Bank Credit Card के जरिए पेमेंट करने पर 5% कैशबैक मिलेगा. फ्लिपकार्ट ने इस सेल में स्मार्टफोन्स पर मिलने वाली टॉप डील्स की लिस्ट में Moto G96 5G, Oppo K13x 5G, CMF Phone 2 Pro, Vivo T4 Pro, Motorola Edge 60 Fusion, Realme P4 Pro 5G, Samsung Galaxy S24 5G और Poco M7 Plus 5G फोन्स शामिल हैं. इस सेल में कई स्मार्टफोन्स पर शानदार ऑफर्स मिलेंगे. फ्लिपकार्ट पेज के मुताबिक, इस अपकमिंग सेल में यूज़र्स Samsung Galaxy S24 FE को 35,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा कंपनी सैमसंग के कई अन्य ब्रांड्स जैसे - Oppo, Realme, Vivo, Motorola, Poco, Nothing और Google Pixel के स्मार्टफोन्स पर भी जबरदस्त डिस्काउंट्स मिलेंगे. फ्लिपकार्ट पर अपकमिंग फेस्टिवल सेल में Google Pixel 9 को 34,999 रुपये, Google Pixel 9 Pro XL को 84,999 रुपये, Google Pixel 9 Pro Fold को 99,999 रुपये, Google Pixel 10 को 67,999 रुपये, Google Pixel 10 Pro XL को 1,09,999 रुपये और Google Pixel 10 Pro को 67,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. फ्लिपकार्ट सेल में Apple के iPhone 17 Series पर भी डिस्काउंट ऑफर्स दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक फ्लिपकार्ट के ऐप या वेबसाइट में iPhone 17 Series की ऑफर डिटेल्स को अपडेट नहीं किया गया है. हालांकि, iPhone 17 सीरीज के लॉन्च होने के बाद पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16 सीरीज के फोन्स की कीमत में भारी कटौती हुई है. इसके साथ-साथ फ्लिपकार्ट पर आईफोन 16 सीरीज पर शानदार डिस्काउंट ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं. फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के मुताबिक 23 सितंबर से शुरू होने वाले बिग बिलियन डेज़ सेल में आप नीचे बताई गई कीमत पर आईफोन 16 सीरीज के फोन्स खरीद सकते हैं.