Flipkart Big Billion Days सेल में इन कंपनियों के बाइक और स्कूटर्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट - Discount on Two Wheeler on Flipkart

फ्लिपकार्ट पर दोपहिया वाहनों पर छूट ( फोटो - Hero Motocorp, Bajaj Auto )

हैदराबाद: त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही डिस्काउंट और ऑफर्स का सीजन भी शुरू हो गया है. उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामानों और परिधानों पर डिस्काउंट आम बात हो गई है. इसी क्रम में ई-कॉमर्स साइट Flipkart भी अपनी सालाना 'Flipkart Big Billion Days सेल' शुरू करने वाला है, जिसके तहत विभिन्न उत्पादों पर डिस्काउंट दिया जा रहा है. ई-कॉमर्स वेबसाइट ने दोपहिया वाहनों पर भी डिस्काउंट देने की घोषणा की है. ई-कॉमर्स साइट का दावा है कि उसकी मौजूदगी 700 से ज़्यादा शहरों के 12,000 पिन कोड तक है. फ्लिपकार्ट पर फिलहाल Hero, Bajaj, TVS, Ola, Jawa, Yezdi, Vida, Ather और अन्य प्रमुख ब्रांडों के पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री होती है. इसमें कम्यूटर बाइक, प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक और स्कूटर जैसे पेट्रोल दोपहिया वाहन भी शामिल हैं. इस प्लेटफॉर्म पर कई इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन भी उपलब्ध हैं, जिनमें कम गति वाले मॉडल से लेकर ऐसे मॉडल शामिल हैं, जिनके लिए लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है और हाई-स्पीड विकल्प भी शामिल हैं. फ्लिपकार्ट का कहना है कि इन उत्पादों को रियायती दर पर पेश किया जाएगा, साथ ही फाइनेंस के विकल्प भी प्रदान किए जाएंगे, जिसमें फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 5 प्रतिशत असीमित कैशबैक, अन्य बैंकों से विशेष सौदे और सुपरकॉइन के माध्यम से लॉयल्टी लाभ शामिल हैं.

दोपहिया वाहनों पर पिछले साल मिली थीं ये डील्स

पिछले साल बिग बिलियन डेज़ सेल के दौरान, फ्लिपकार्ट ने कई दोपहिया वाहनों पर छूट की पेशकश की थी. Hero Super Splendor Xtec जिसकी कीमत 81,005 रुपये थी, वह 70,005 रुपये की रियायती कीमत पर उपलब्ध थी. इसी तरह, Hero Xtreme 1,20,806 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत से कम होकर 1,07,806 रुपये पर उपलब्ध थी. इनके अलावा, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर भी डील्स दी गई थीं. Okaya Fast F4 की बिक्री 1,17,990 रुपये में हुई, जबकि इसकी मूल कीमत 1,32,900 रुपये है. इसके अलावा, Ampere Magnus जिसकी खुदरा कीमत 1,04,900 रुपये थी, बीबीडी सेल के दौरान 90,155 रुपये पर पहुंच गई. दोपहिया वाहनों की बढ़ती मांग

Flipkart ने दावा किया है कि अगस्त, 2024 में फ्लिपकार्ट पर दोपहिया वाहनों की मांग पिछले साल की तुलना में 6 गुना बढ़ गई है. कम्यूटर, स्कूटर और प्रीमियम दोपहिया वाहनों, खासकर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, इसकी वृद्धि लगातार बढ़ रही है. फ्लिपकार्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स उपाध्यक्ष जगजीत हारोडे ने बताया कि ई-कॉमर्स साइट का उद्देश्य बेजोड़ सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक ग्राहक, चाहे वह शहरी क्षेत्र में हो या अर्ध-शहरी क्षेत्र में, आसानी से अपने लिए उपयुक्त दोपहिया वाहन ढूंढ और खरीद सके. पढ़ें: त्योहारी सीजन से पहले TVS Ronin का Festive Edition हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत