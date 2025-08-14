हैदराबाद: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) 15 अगस्त से राजमार्गों पर आवागमन में एक बड़ा सुधार करने जा रहा है. होने जा रहा है. गौरतलब है कि NHAI स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त से एनुअल फास्टैग पास की सुविधा शुरू करने जा रहा है.

यह नया एनुअल पास राजमार्गों पर बार-बार यात्रा को आसान और कम खर्चीला बनाने के लिए पेश किया गया है. इस योजना के तहत, निजी कारों, जीप और वैन के मालिक 3,000 रुपये की एकमुश्त राशि चुका कर एनुअल पास को खरीद सकते हैं. यह पास 200 टोल लेन-देन या एक पूरे साल की यात्रा, जो भी पहले हो, को कवर करेगा.

फास्टैग एनुअल पास क्या है?

फास्टैग एनुअल पास निजी कारों, जीप और वैन को निर्दिष्ट नेशनल हाईवे (NH) और नेशनल एक्सप्रेसवे (NE) टोल प्लाजा के माध्यम से मुफ्त पहुंच प्रदान करता है, जो एक साल या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले हो, तक के लिए वैध है.

एक बार 2025-26 आधार वर्ष के लिए 3,000 रुपये का भुगतान सुनिश्चित हो जाने पर, पास आमतौर पर दो घंटे के भीतर रजिस्टर्ड फास्टैग पर यह प्लान एक्टिव हो जाएगा.

एनुअल फास्टैग पास कहां मान्य है?

एनुअल फास्टैग पास केवल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य है. उदाहरण के लिए यह पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई-नासिक, मुंबई-सूरत और मुंबई-रत्नागिरी मार्ग जैसे मार्गों के लिए मान्य है.

राज्य राजमार्गों या नगरपालिका सड़कों पर टोल के लिए, स्टैंडर्ड फीस लागू होने के साथ, फास्टैग सामान्य रूप से काम करता रहेगा. कुछ राज्य-प्रबंधित राजमार्गों में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे, अटल सेतु, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे जैसे मार्गों पर एनुअल फास्टैग पास से सामान्य शुल्क काटा जाएगा.

यदि आपके पास पहले से ही पास है तो क्या करना होगा?

अगर आपके पास पहले से ही फास्टैग है, तो आपको नया फास्टैग खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनुअल पास को मौजूदा फास्टैग से ही जोड़ा जा सकता है, हालांकि इसके लिए आपको कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा, जैसे कि विंडशील्ड पर फास्टैग स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए और वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए.

एनुअल फास्टैग पास ऑनलाइन कैसे खरीदें?

अगर आप एक एनुअल फास्टैग पास खरीदना चाहते हैं, तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI/MoRTH की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और FASTag आईडी जैसी जानकारी का उपयोग करके लॉग इन करें. UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से 3,000 रुपये का भुगतान करें. भुगतान सफल होने पर, वार्षिक पास आपके मौजूदा FASTag से जुड़ जाएगा और आपको नया खरीदने की जरूरत नहीं होगी. 15 अगस्त को, जब पास सक्रिय हो जाएगा, आपको एक SMS पुष्टिकरण प्राप्त होगा.

क्या हैं लिमिटेशन?

15 अगस्त से, जब भी आपका वाहन NHAI या MoRTH द्वारा प्रबंधित किसी FASTag-सक्षम टोल प्लाज़ा से गुज़रेगा, आपके FASTag एनुअल पास बैलेंस से एक ट्रिप की राशि काट ली जाएगी.

नॉन-ट्रांसफरेबल और नॉन-रिफंडेबल: यह पास किसी विशिष्ट वाहन से जुड़ा होगा, और इसे हस्तांतरित या वापस नहीं किया जा सकता.

सीमित कवरेज: यह केवल NHAI और MoRTH के अंतर्गत निर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य है, राज्य राजमार्गों पर यह काम नहीं करेगा.

ऑटो-रिन्यूवल नहीं: एक बार पास समाप्त हो जाने पर, यूजर्स को पास को रीन्यू करने के लिए मैन्युअल रूप से पुनः आवेदन करना होगा.

एक बार जब आप 200 यात्राएं पूरी कर लेते हैं या एक वर्ष की वैधता तक पहुंच जाते हैं, तो आपका फास्टैग ऑटोमेटिक रूप से नियमित भुगतान-प्रति-उपयोग प्रणाली पर वापस आ जाएगा.