Exclusive Interview: क्राफ्टन इंडिया ने किए कई बड़े खुलासे, बताया - 2032 Olympics में ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का प्लान
BGMI Showdown 2025 ग्रैंड फाइनल्स के मौके पर क्राफ्टन इंडिया ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इंडियन ईस्पोर्ट्स के फ्यूचर की जानकारी दी.
Published : October 13, 2025 at 8:10 PM IST
देवेश झा की रिपोर्ट
हैदराबाद: BGMI Showdown 2025 यानी BMSD 2025 का ग्रैंड फाइनल्स खत्म हो चुके हैं. बीजीएमआई के इस सबसे बड़े इंडियन टूर्नामेंट में Team ORANGUTAN यानी Team OG ने जीत हासिल की है और ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 में एंट्री भी कर ली है. अब ग्लोबल चैंपियनशिप में टीम ओजी का मुकाबला जापान और कोरिया की टीम से होगा.
तीन दिनों तक चले इस ग्रैंड फाइनल्स में कुल 16 टीम पहुंची थी. सभी टीमों के बीच काफी शानदार मुकाबले देखने को मिले. खासतौर पर Team OG की कड़ी टक्कर K9 Esports और Team Soul से हुई. एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये दोनों, नंबर-2 और नंबर-3 की टीम भी चैंपियन बन सकती थी, लेकिन मिरामार मैप के आखिरी दो मैचों में टीम ओजी ने शानदार कमबैक किया और 147 पॉइंट्स पर अपना सफर खत्म किया. उनके बाद दूसरे नंबर पर K9 Esports 142 पॉइंट्स के साथ रही और तीसरे नंबर Team Soul 134 अंकों के साथ रही.
इन टॉप-3 टीमों को क्रमश: 30 लाख, 15 लाख और 10 लाख रुपये की प्राइज मिली. इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन कराने और अब इंडियन ईस्पोर्ट्स के फ्यूचर रोडमैप के बारे में ईटीवी भारत ने क्राफ्टन इंडिया में ईस्पोर्ट्स के एसोसिएट डायरेक्टर करण पाठक से एक्सक्लूसिव बातचीत की. करण पाठक ने इस सफल टूर्नामेंट्स के साथ-साथ इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन ईस्पोर्ट्स को बढ़ाना से लेकर ओलंपिक 2032 में ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में क्राफ्टन के रोल के बारे में खुलकर बात की. आइए हम आपको हरेक सवाल और उनपर क्राफ्टन इंडिया की ओर दिए गए जवाब बताते हैं.
क्राफ्टन इंडिया की ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत
सवाल: BGMI और BMSD जैसे टूर्नामेंट्स ने भारत के Esports इकोसिस्टम को वर्ल्ड मैप पर ला दिया है. ऐसे में Krafton India का लॉन्ग-टर्म विज़न क्या है ताकि भारतीय टीमें ग्लोबल लेवल पर और आगे बढ़ सकें?
जवाब: लॉन्ग-टर्म विज़न के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा. हमारा विज़न हमेशा से इन खिलाड़ियों को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाने का रहा है, जहां वो खेल पाएं और अच्छा परफॉर्म कर पाएं, जो हो भी चुका है. EWC में टीम जा चुकी है और अब ग्लोबल चैंपियनशिप में जा रही है. हम एक टाइम पर एक चीज़ को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. हम किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा लोड नहीं दे रहे हैं. हम ऐसा भी नहीं सोच रहे हैं कि हम ही सबकुछ कर रहे हैं. ऐसा नहीं है, हमारे कंप्टीशन में गरेना है, जो फ्री फायर मैक्स के साथ भारत में काफी अच्छा कर काम कर रही है. मुझे भारत की ई-स्पोर्ट्स कम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा फील होता है कि यह आने वाले टाइम में काफी आगे बढ़ेगा.
सवाल: ग्लोबल टूर्नामेंट्स में भारतीय टीमों का लगातार अच्छा प्रदर्शन लाना अभी भी एक चुनौती है. Krafton इस गैप को कैसे ब्रिज करने की प्लानिंग कर रहा है? क्या इसके लिए कोचिंग, एनालिटिक्स या ट्रेनिंग सपोर्ट पर काम हो रहा है?
जवाब: इसकी शुरुआत BMIC Battlegrounds Mobile International Cup) जैसे टूर्नामेंट से होगी, जहां प्लेयर्स को इंटरनेशनल टीम्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा. इंटरनेशनल टीम्स और हमारी टीम्स के बीच में परफॉर्मेंस गैप है, निरंतरता नहीं है लेकिन गन पावर है, जिससे उनके लिए काफी सारी चीजें आसान हो जाती है. हालांकि, उन्हें रोटेशन्स सीखना पड़ेगा. उन्होंने आगे बताया, जब मेटा चेंज हुआ, तब भी इंडियन टीम्स तैयार नहीं थी.
उन्होंने आगे बताया, "हमारे प्लेयर्स एडेप्टिबिलिटी काफी बढ़िया कर लेते हैं और जितना मैं हमारे कोचेस और एनालिस्ट्स को जानते हूं, वो इस काम पर पूरी मेहनत करते हैं कि हमारे प्लेयर्स को इंटरनेशनल प्लेयर्स की स्ट्रेटजी का पता चल सके. क्राफ्टन इंडिया में ई-स्पोर्ट्स के एसोसिएट डायरेक्टर ने आगे टीम आर्यन का जिक्र करते हुए बताया कि, जब टीम आर्यन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए गई थी, तब हमारे पास उन्हें सपोर्ट करने के लिए बहुत शानदार कोच और एनालिस्ट थे, जो हमारे प्लेयर्स को इंटरनेशनल टीम की रणनीतियों के बारे में समझाते थे."
सवाल: BGMI अब भारत का फ्लैगशिप Esports टाइटल बन चुका है. आने वाले 2–3 सालों में Krafton के रोडमैप में कौन-कौन से नए टूर्नामेंट्स या लीग्स देखने को मिल सकते हैं?
जवाब: हमने इस साल फ्रेंचाइज़ली करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हो नहीं पाया. लेकिन हम हमेशा नए इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं, ताकि नए प्लेयर्स को मौका मिल सके. इसके अलावा हम पुराने, प्रोफेशनल और स्टेबलिश प्लेयर्स को भी नए मौके दिलाते रहेंगे. तो हमारे पास फ्यूचर के लिए कुछ नए प्लान्स हैं, लेकिन उसका पता आपको 2 नवंबर को चलेगा.
आपको बता दें कि 2 नवंबर को ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 खत्म होगा. जिसकी शुरुआत 31 अक्टूबर, 2025 से दिल्ली एनसीआर में स्थित यशोभूमि में होगी. उस ग्लोबल चैंपियनशिप टूर्नामेंट में बीजीएमआई शोडाउन की चैंपियन टीम ओजी का सामना जापान और कोरिया की टीम्स के साथ होगा. ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 का समापन 2 नवंबर को होगा और उसी दिन क्राफ्टन भारत में ई-स्पोर्ट्स का फ्यूचर प्लान और रोडमैप का ऐलान करेगा.
क्राफ्टन इंडिया ने बताई राइजिंग स्टार प्रोग्राम की डिटेल्स
सवाल: क्या Krafton India ग्रासरूट लेवल यानी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में टैलेंट डेवलपमेंट के लिए कोई स्ट्रक्चर्ड Esports प्रोग्राम लाने की तैयारी कर रहा है?
जवाब: स्कूल-लेवल पर तो नहीं, लेकिन हमने राइजिंग स्टार नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है. इस प्रोग्राम में हमने दस टैलेंट्स को उठाया है. BGMI खेलने के लिए प्लेयर की उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए. राइजिंग स्टार प्रोग्राम से हमने कुछ टैलेंट्स को उठाया है. इस प्रोग्राम का उद्देश्य उन्हें ई-स्पोर्ट्स एथलिट्स के तौर पर ट्रेन्ड करना है. इसके साथ-साथ अगर उन प्लेयर्स कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या एक्स आदि है तो हम उन्हें ग्रो करेंगे और उनकी लोकप्रियता को बढ़ाएंगे.
उन्होंने आगे बताया, "राइजिंग स्टार प्लान्स के जरिए उठाए गए प्लेयर्स में तीन प्लेयर्स इस टूर्नामेंट (BMSD 2025) में थे, जिनमें से अब सौमराज (Saumraj) बचे हैं. सौमराज भी राइजिंग स्टार बना, लेकिन उनका चैनल बढ़ा नहीं है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टोरीज़ लगाकर हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और हमसे कहा कि मुझे आगे बढ़ने का एक मौका चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं. हम उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले वक्त इस में इस राइजिंग स्टार प्रोग्राम को काफी बढ़ा और बेहतर बनाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा नए प्लेयर्स को ग्लोबल लेवल तक पहुंचने का मौका मिल सके."
सवाल: आज के दौर में प्लेयर्स सिर्फ गेम नहीं खेल रहे, बल्कि इसे एक करियर के रूप में अपना रहे हैं. ऐसे में Krafton उनके लिए लॉन्ग-टर्म करियर स्टेबिलिटी और प्लेयर वेलफेयर के लिए कौन-कौन सी इनिशिएटिव्स पर काम कर रहा है?
जवाब: आप ईस्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बेहतर करने के बारे में, 2 नवंबर को काफी कुछ नया सुनेंगे. क्राफ्टन हमेशा प्लेयर्स को सुनने के लिए तैयार है और यहां टीम्स का भी पूरा ख्याल रखा जाता है. इसके बारे में बहुत सारी नई घोषणनाएं की जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको 2 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा.
BGMI में AI का यूज़ होगा?
सवाल: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग इंडस्ट्री में तेजी से क्रांति ला रही है. ऐसे में Krafton का Esports इकोसिस्टम में AI का इस्तेमाल करने का मौजूदा या भविष्य का प्लान क्या है?
जवाब: क्राफ्टन की डेवलपमेंट टीम नई चीजों को टेस्ट कर रही है. मैं टेक एक्सपर्ट नहीं हूं, जो मैं यह कह पाऊं कि हम भविष्य में ईस्पोर्ट्स में एआई का यूज़ कर पाएंगे या नहीं, लेकिन टेस्टिंग्स चल रही है. हालांकि, हम डे-टू-डे लाइफ में प्रजेंटेशन्स से लेकर सॉफ्ट स्किल्स और गेम्स का विश्लेषण करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके अलावा करण ने एआई टेक्नोलॉजी की मदद से वर्चुअल कोच आदि के फ्यूचर के बारे में बताया, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है. मैं व्यक्तिगत तौर पर ट्रेडिशनल कोच को ज्यादा वैल्यू करता हूं, क्योंकि ह्यूमन इंटरैक्शन काफी ज्यादा होता है.
उन्होंने साफ तौर पर कहा, "ईस्पोर्ट्स में क्राफ्टन एआई का इस्तेमाल 100% करेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल कब, कैसे और किस तरीके से होगा, उसकी जानकारी के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा."
सवाल: भारतीय सरकार ने अब Esports को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है. Krafton India इस डेवलपमेंट को नेशनल लेवल पर ग्रोथ के लिए कैसे इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है?
जवाब: सबसे पहले, मैं इसके लिए हमारी सरकार को धन्यवाद करता हूं. भारत सरकार के द्वारा ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक रूप से मान्यता देने पर इंडियन ई-स्पोर्ट्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है. पहले पैरेंट्स ऐसा सोच भी नहीं पाते थे कि हमारा लड़का गेम खेलकर भी करियर बना सकता है, लेकिन आज गांव-गांव के लोगों को भी पता है कि गेमिंग में करियर बनाने के लिए सरकार भी तैयार है. आगे जाकर गेमिंग इंडस्ट्री काफी बड़ी होने वाली है. इसमें करियर के बहुत सारे ऑप्शन्स आने वाले हैं, ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी.
उन्होंने आगे बताया, BGMI Showdown 2025 टूर्नामेंट का सफल आयोजन करने के पीछे करीब 300 लोगों की टीम काम कर रही है, जिसमें काम करने वालों की औसतन उम्र 30-32 साल है. ऐसे में आने वाले वक्त में इंडियन ईस्पोर्ट्स इंडस्ट्री में प्लेयर्स के अलावा भी कई अन्य क्षेत्रों के लोग भी काम करेंगे.
सवाल: अगर आपको एक लाइन में बताना हो — तो Krafton India का 2030 विज़न भारतीय Esports के लिए क्या है?
जवाब: हमने 2032 तक विज़न तैयार किया है. हमने ऐलान किया था कि, हमारे पास ओलंपिक्स के लिए ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप (eSports World Cup 2032) की बिड्स है. यह हमारे लिए एक बड़ी जीत है और हम इंडियन ईस्पोर्ट्स के इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए जितना और जो भी हो सकेगा, वो करेंगे.