ETV Bharat / technology

Exclusive Interview: क्राफ्टन इंडिया ने किए कई बड़े खुलासे, बताया - 2032 Olympics में ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का प्लान

क्राफटन इंडिया में ईस्पोर्ट्स के एसोसिएट डायरेक्टर करण पाठक ने राइजिंग स्टार प्रोगाम से लेकर 2032 ओलंपिक में ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप तक का प्लान बताया. ( फोटो क्रेडिट: ETV Bharat )

देवेश झा की रिपोर्ट

हैदराबाद: BGMI Showdown 2025 यानी BMSD 2025 का ग्रैंड फाइनल्स खत्म हो चुके हैं. बीजीएमआई के इस सबसे बड़े इंडियन टूर्नामेंट में Team ORANGUTAN यानी Team OG ने जीत हासिल की है और ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 में एंट्री भी कर ली है. अब ग्लोबल चैंपियनशिप में टीम ओजी का मुकाबला जापान और कोरिया की टीम से होगा.

तीन दिनों तक चले इस ग्रैंड फाइनल्स में कुल 16 टीम पहुंची थी. सभी टीमों के बीच काफी शानदार मुकाबले देखने को मिले. खासतौर पर Team OG की कड़ी टक्कर K9 Esports और Team Soul से हुई. एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये दोनों, नंबर-2 और नंबर-3 की टीम भी चैंपियन बन सकती थी, लेकिन मिरामार मैप के आखिरी दो मैचों में टीम ओजी ने शानदार कमबैक किया और 147 पॉइंट्स पर अपना सफर खत्म किया. उनके बाद दूसरे नंबर पर K9 Esports 142 पॉइंट्स के साथ रही और तीसरे नंबर Team Soul 134 अंकों के साथ रही.

इन टॉप-3 टीमों को क्रमश: 30 लाख, 15 लाख और 10 लाख रुपये की प्राइज मिली. इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन कराने और अब इंडियन ईस्पोर्ट्स के फ्यूचर रोडमैप के बारे में ईटीवी भारत ने क्राफ्टन इंडिया में ईस्पोर्ट्स के एसोसिएट डायरेक्टर करण पाठक से एक्सक्लूसिव बातचीत की. करण पाठक ने इस सफल टूर्नामेंट्स के साथ-साथ इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन ईस्पोर्ट्स को बढ़ाना से लेकर ओलंपिक 2032 में ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में क्राफ्टन के रोल के बारे में खुलकर बात की. आइए हम आपको हरेक सवाल और उनपर क्राफ्टन इंडिया की ओर दिए गए जवाब बताते हैं.

क्राफ्टन इंडिया की ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत

सवाल: BGMI और BMSD जैसे टूर्नामेंट्स ने भारत के Esports इकोसिस्टम को वर्ल्ड मैप पर ला दिया है. ऐसे में Krafton India का लॉन्ग-टर्म विज़न क्या है ताकि भारतीय टीमें ग्लोबल लेवल पर और आगे बढ़ सकें?

जवाब: लॉन्ग-टर्म विज़न के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा. हमारा विज़न हमेशा से इन खिलाड़ियों को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाने का रहा है, जहां वो खेल पाएं और अच्छा परफॉर्म कर पाएं, जो हो भी चुका है. EWC में टीम जा चुकी है और अब ग्लोबल चैंपियनशिप में जा रही है. हम एक टाइम पर एक चीज़ को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. हम किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा लोड नहीं दे रहे हैं. हम ऐसा भी नहीं सोच रहे हैं कि हम ही सबकुछ कर रहे हैं. ऐसा नहीं है, हमारे कंप्टीशन में गरेना है, जो फ्री फायर मैक्स के साथ भारत में काफी अच्छा कर काम कर रही है. मुझे भारत की ई-स्पोर्ट्स कम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा फील होता है कि यह आने वाले टाइम में काफी आगे बढ़ेगा.

सवाल: ग्लोबल टूर्नामेंट्स में भारतीय टीमों का लगातार अच्छा प्रदर्शन लाना अभी भी एक चुनौती है. Krafton इस गैप को कैसे ब्रिज करने की प्लानिंग कर रहा है? क्या इसके लिए कोचिंग, एनालिटिक्स या ट्रेनिंग सपोर्ट पर काम हो रहा है?

जवाब: इसकी शुरुआत BMIC Battlegrounds Mobile International Cup) जैसे टूर्नामेंट से होगी, जहां प्लेयर्स को इंटरनेशनल टीम्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा. इंटरनेशनल टीम्स और हमारी टीम्स के बीच में परफॉर्मेंस गैप है, निरंतरता नहीं है लेकिन गन पावर है, जिससे उनके लिए काफी सारी चीजें आसान हो जाती है. हालांकि, उन्हें रोटेशन्स सीखना पड़ेगा. उन्होंने आगे बताया, जब मेटा चेंज हुआ, तब भी इंडियन टीम्स तैयार नहीं थी.

उन्होंने आगे बताया, "हमारे प्लेयर्स एडेप्टिबिलिटी काफी बढ़िया कर लेते हैं और जितना मैं हमारे कोचेस और एनालिस्ट्स को जानते हूं, वो इस काम पर पूरी मेहनत करते हैं कि हमारे प्लेयर्स को इंटरनेशनल प्लेयर्स की स्ट्रेटजी का पता चल सके. क्राफ्टन इंडिया में ई-स्पोर्ट्स के एसोसिएट डायरेक्टर ने आगे टीम आर्यन का जिक्र करते हुए बताया कि, जब टीम आर्यन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए गई थी, तब हमारे पास उन्हें सपोर्ट करने के लिए बहुत शानदार कोच और एनालिस्ट थे, जो हमारे प्लेयर्स को इंटरनेशनल टीम की रणनीतियों के बारे में समझाते थे."

सवाल: BGMI अब भारत का फ्लैगशिप Esports टाइटल बन चुका है. आने वाले 2–3 सालों में Krafton के रोडमैप में कौन-कौन से नए टूर्नामेंट्स या लीग्स देखने को मिल सकते हैं?

जवाब: हमने इस साल फ्रेंचाइज़ली करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हो नहीं पाया. लेकिन हम हमेशा नए इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं, ताकि नए प्लेयर्स को मौका मिल सके. इसके अलावा हम पुराने, प्रोफेशनल और स्टेबलिश प्लेयर्स को भी नए मौके दिलाते रहेंगे. तो हमारे पास फ्यूचर के लिए कुछ नए प्लान्स हैं, लेकिन उसका पता आपको 2 नवंबर को चलेगा.

आपको बता दें कि 2 नवंबर को ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 खत्म होगा. जिसकी शुरुआत 31 अक्टूबर, 2025 से दिल्ली एनसीआर में स्थित यशोभूमि में होगी. उस ग्लोबल चैंपियनशिप टूर्नामेंट में बीजीएमआई शोडाउन की चैंपियन टीम ओजी का सामना जापान और कोरिया की टीम्स के साथ होगा. ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 का समापन 2 नवंबर को होगा और उसी दिन क्राफ्टन भारत में ई-स्पोर्ट्स का फ्यूचर प्लान और रोडमैप का ऐलान करेगा.