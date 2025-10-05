एलन मस्क के Grokipedia का बीटा वर्जन 2 महीने में होगा लॉन्च, Wikipedia से मुकाबला
एलन मस्क ने बताया कि डेटा प्लेटफॉर्म Wikipedia के xAI-निर्मित प्रतियोगी Grokipedia का प्रारंभिक बीटा वर्जन दो सप्ताह में लॉन्च होगा.
Published : October 5, 2025 at 5:20 PM IST
नई दिल्ली: Tesla और SpaceX के सीईओ एलन मस्क ने रविवार को बताया कि डेटा प्लेटफॉर्म Wikipedia के xAI-निर्मित प्रतियोगी Grokipedia का प्रारंभिक बीटा वर्जन दो सप्ताह में लॉन्च होगा.
एलन मस्क ने X यूजर @amXFreeze के एक पोस्ट को रीट्वीट किया, जिसमें Grokipedia को 'मानव और AI के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सटीक ज्ञान स्रोत कहा गया है, जिसके उपयोग पर कोई सीमा नहीं है.'
ट्वीट में लिखा गया है कि, "Gork, Wikipedia पेज जैसे स्रोतों को देखने के लिए भारी मात्रा में अनुमान गणना का उपयोग कर रहा है और पूछ रहा है: क्या सच है, आंशिक रूप से सच है, गलत है, या गायब है?"
पोस्ट में कहा गया है कि "यह Wikipedia जैसे स्रोतों का विश्लेषण करेगा, झूठ को चिह्नित करेगा, अर्धसत्य को सही करेगा और अपनी प्रविष्टियों में छूटे हुए संदर्भों को जोड़ेगा. यह सच्चा ज्ञान स्रोत इसलिए होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से सत्य के लिए और सत्य तक पहुंचने के लिए बनाया गया है... बिना किसी पूर्वाग्रह या छिपे एजेंडे के. एलन कभी भी कोई काम आधे-अधूरे तरीके से नहीं करते, बल्कि सीधे पूरी तरह से काम करते हैं."
एलन मस्क ने Wikipedia के वित्तपोषण और संपादकीय दृष्टिकोण की लगातार आलोचना की है. 'सच्चाई तक पहुँचने' के लिए AI का इस्तेमाल करने के उनके प्रस्ताव पर X पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं. कुछ यूजर्स ने एक नए प्रतियोगी का समर्थन किया है, जबकि अन्य ने चेतावनी दी है कि Grok का प्रशिक्षण डेटा नए पूर्वाग्रहों को जन्म दे सकता है.
उन्होंने अपनी पिछली घोषणाओं में कहा था कि Grokipedia का उद्देश्य 'Wikipedia की तुलना में एक बड़ा सुधार' और ब्रह्मांड को समझने के xAI के लक्ष्य की दिशा में एक कदम है. गौरतलब है कि एलन मस्क 2 अक्टूबर को 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए, उनके बाद दूसरे स्थान पर ओरेकल के लैरी एलिसन हैं.
एलन मस्क के AI स्टार्टअप xAI का मूल्यांकन 75 बिलियन डॉलर (जुलाई तक) था. xAI ने धन जुटाने के बाद 200 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा था, हालांकि एलन मस्क ने कहा कि कंपनी उस समय पूंजी नहीं जुटा रही थी.