एलन मस्क के Grokipedia का बीटा वर्जन 2 महीने में होगा लॉन्च, Wikipedia से मुकाबला

नई दिल्ली: Tesla और SpaceX के सीईओ एलन मस्क ने रविवार को बताया कि डेटा प्लेटफॉर्म Wikipedia के xAI-निर्मित प्रतियोगी Grokipedia का प्रारंभिक बीटा वर्जन दो सप्ताह में लॉन्च होगा. एलन मस्क ने X यूजर @amXFreeze के एक पोस्ट को रीट्वीट किया, जिसमें Grokipedia को 'मानव और AI के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सटीक ज्ञान स्रोत कहा गया है, जिसके उपयोग पर कोई सीमा नहीं है.' ट्वीट में लिखा गया है कि, "Gork, Wikipedia पेज जैसे स्रोतों को देखने के लिए भारी मात्रा में अनुमान गणना का उपयोग कर रहा है और पूछ रहा है: क्या सच है, आंशिक रूप से सच है, गलत है, या गायब है?" पोस्ट में कहा गया है कि "यह Wikipedia जैसे स्रोतों का विश्लेषण करेगा, झूठ को चिह्नित करेगा, अर्धसत्य को सही करेगा और अपनी प्रविष्टियों में छूटे हुए संदर्भों को जोड़ेगा. यह सच्चा ज्ञान स्रोत इसलिए होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से सत्य के लिए और सत्य तक पहुंचने के लिए बनाया गया है... बिना किसी पूर्वाग्रह या छिपे एजेंडे के. एलन कभी भी कोई काम आधे-अधूरे तरीके से नहीं करते, बल्कि सीधे पूरी तरह से काम करते हैं."