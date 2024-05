डीपफेक पर नकेल कसने के लिए X का नया अपडेट लांच - X image matching

नई दिल्ली : टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने शनिवार को कहा कि एक्स पर 'इम्प्रूव्ड इमेज मैचिंग' का एक नया अपडेट लॉन्च किया जा रहा है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीपफेक के साथ-साथ शैलोफेक की भी निगरानी करेगा. एक्स ने एक पोस्ट में कहा, "हमने अभी अपडेट जारी किया है, जो किसी भी फर्जी इमेज की निगरानी करेगा." मस्क ने कहा कि इस कदम से डीपफेक (और शैलोफेक) को हराने में मदद मिलेगी.

शैलोफेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- AI की मदद के बिना तैयार की गई फोटोज, वीडियो और वॉयस क्लिप हैं, और व्यापक रूप से उपलब्ध एडिटिंग और सॉफ्टवेयर टूल का इस्तेमाल करते हैं. इमेज पर एक्स नोट्स ऑटोमैटिक तरीके से उन पोस्ट्स पर दिखाई देते हैं, जिनमें इमेज मिलती है.

कंपनी ने कहा, ''इन नोट्स का दर्जनों, सैकड़ों और कभी-कभी हजारों पोस्ट पर मैच होना आम बात है. अब आप सीधे नोट डिटेल्स में देख सकते हैं कि इमेज नोट कितने पोस्ट से मिलते है.'' चुनावी मौसम में, एक्सपर्ट्स ने फर्जी खबरों और डीपफेक के प्रसार के बारे में चेतावनी दी है, जिसका उद्देश्य चुनाव को प्रभावित करना है. इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बोर्ड ने वैश्विक चुनावों को खतरे में डालने वाले डीपफेक से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है. image matching on x , deepfake on x , shallowfakes on x , x new update . Elon Musk