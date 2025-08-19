ETV Bharat / technology

अब सभी यूज़र्स के लिए फ्री हुआ Elon Musk का AI टूल Grok Imagine, जानें कैसे मुफ्त में बनेगी AI Video

एलन मस्क ने Grok Imagine को ग्लोबली यानी सभी यूज़र्स के लिए फ्री कर दिया है, जिससे यूज़र्स फ्री में एआई वीडियो बना सकते हैं.

Grok Imagine has launched recently.
Grok Imagine को हाल ही में लॉन्च किया गया था. (Image Credit: X/@cb_doge and X/@olivia300B)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2025 at 5:30 PM IST

हैदराबाद: एलन मस्क की एआई कंपनी xAI ने कुछ हफ्ते पहले ही Grok Imagine रोल आउट किया था. यह एक नया एआई इमेज एंड वीडियो जनरेशन टूल है. इसी महीने की शुरुआत में लॉन्च हुए इस सर्विस को कंपनी ने SuperGrok और Premium+ X सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध कराया था. इसका मतलब है कि यह यूज़र्स के लिए फ्री में उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब एलन मस्क ने अपना मूड बदल लिया है. अब उन्होंने अपने इस एआई इमेड एंड वीडियो जनरेशन टूल यानी Grok Imagine को सभी यूज़र्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है.

सभी के लिए फ्री हुआ Grok Imagine

एलन मस्क ने घोषणा की है कि xAI के द्वारा बनाया गया नया मल्टीमॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल Grok Imagine सीमित समय के लिए बिना किसी सब्सक्रिप्शन के सभी को इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है. इस एआई टूल के जरिए यूज़र्स टेक्स्ट-टू-इमेज और इमेज-टू-वीडियो दोनों तरह फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर कुछ यूज़र्स का मानना है कि यह अभी तक का सबसे तेज एआई वीडियो जनरेशन टूल है. हालांकि, हमने इस टूल की स्पीड खुद चेक नहीं की है.

जैसा कि हमने आपको बताया कि Grok Imagine को शुरुआत में सिर्फ SuperGrok और Premium+ X सब्सक्राइबर्स के लिए iOS ऐप पर ही उपलब्ध कराया गया था, और फिर बाद में इसे एंड्रॉयड ऐप पर भी लॉन्च कर दिया गया. अब कंपनी ने इस एआई टूल को कुछ वक्त के लिए दुनिया भर के सभी यूज़र्स के लिए फ्री कर दिया है.

इस एआई टूल में यूज़र्स खुद की इमेज भी जनरेट कर सकते हैं और चाहें तो ग्रोक के द्वारा जनरेट की गई इमेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इस टूल की खास बात है कि इसके जरिए यूज़र्स 15 सेकंड तक की वीडियो जनरेट कर सकते हैं, जिसमें बेस ऑडियो भी शामिल होता है. वहीं, Google के एआई टूल Gemini 2.5 Pro में मिलने वाली एआई वीडियो जनरेटिंग टूल Veo 3 से अधिकतम 8 सेकंड की वीडियो ही जनरेट की जा सकती है. इस मामले में यूज़र्स Grok Imagine को पसंद कर सकते हैं.

“Spicy” मोड और कंटेंट को लेकर विवाद

आपको बता दें कि शुरुआत में एलन मस्क के Grok Imagine ने अपने एक खास “Spicy” जनरेशन मोड के कारण काफी सुर्खियां बटौरी थीं. इस मोड में यूज़र्स एडल्ट टॉपिक पर बेस्ड वीडियो कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं. इस मोड का इस्तेमाल करके कुछ यूज़र्स ने कुछ ऐसे आपत्तिजनक एआई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिससे एलन मस्क की इस सर्विस पर कई सवाल खड़े हो गए. हालांकि, फिलहाल Grok Imagine के फ्री वर्ज़न में Custom, Normal, Fun और Spicy जैसे मोड्स उपलब्ध नहीं हैं.

