By ETV Bharat Tech Team Published : Jan 11, 2025, 4:19 PM IST

हैदराबाद: अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित कॉर्नेल विश्वविद्यालय के नेतृत्व वाली एक शोध टीम ने इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से सोना निकालने की एक विधि विकसित की है, फिर प्राप्त कीमती धातु को ग्रीनहाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. खाद्य रसायन और संघटक प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर अलीरेजा अब्बासपुर्रद की प्रयोगशाला में पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ता अमीन ज़ादेहनाज़री के अनुसार, यह विधि प्रत्येक वर्ष फेंक दिए जाने वाले लगभग 50 मिलियन टन ई-कचरे में से कुछ के लिए एक स्थायी उपयोग प्रदान कर सकती है, जिसमें से केवल 20 प्रतिशत का ही पुनर्चक्रण किया जाता है. ज़ेडहनज़ारी ने फेंके गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सर्किट बोर्ड से सोने के आयनों और नैनोकणों को हटाने के लिए विनाइल-लिंक्ड सहसंयोजक कार्बनिक फ्रेमवर्क (VCOF) की एक जोड़ी को संश्लेषित किया. उनके VCOF में से एक ने उपकरणों से 99.9 प्रतिशत सोने, निकेल और तांबे सहित अन्य धातुओं को बहुत कम मात्रा में चुनिंदा रूप से कैप्चर किया. ज़ेडहनज़ारी ने कहा कि "हम सोने से भरे COF का इस्तेमाल करके CO2 को उपयोगी रसायनों में बदल सकते हैं. CO2 को मूल्य-वर्धित पदार्थों में बदलकर, हम न केवल अपशिष्ट निपटान की मांग को कम करते हैं, बल्कि पर्यावरणीय और व्यावहारिक दोनों तरह के लाभ भी प्रदान करते हैं. यह पर्यावरण के लिए एक तरह से फ़ायदेमंद है."

बता दें कि अब्बासपुर्रद संवाददाता लेखक हैं और ज़ादेहनाज़ारी 'रीसाइक्लिंग ई-वेस्ट इनटू गोल्ड-लोडेड कोवेलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कैटेलिस्ट्स फॉर टर्मिनल एल्काइन कार्बोक्सिलेशन' के प्रमुख लेखक हैं, जो नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुआ है. इलेक्ट्रॉनिक कचरा सचमुच सोने की खान

अनुमान है कि एक टन ई-कचरे में उस अयस्क के एक टन से कम से कम 10 गुना ज़्यादा सोना होता है, जिससे सोना निकाला जाता है. और 2030 तक 80 मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरे के अनुमान के साथ, उस कीमती धातु को पुनः प्राप्त करने के तरीके खोजना बहुत ज़रूरी है. ई-कचरे से सोना निकालने के पारंपरिक तरीकों में साइनाइड सहित कठोर रसायनों का इस्तेमाल होता है, जो पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा करते हैं. ज़ेडहनज़ारी की विधि खतरनाक रसायनों के बिना, रासायनिक अवशोषण - सतह पर कणों के आसंजन का उपयोग करके प्राप्त की जाती है. इस अनुसंधान में कॉर्नेल सेंटर फॉर मैटेरियल्स रिसर्च और कॉर्नेल एनएमआर फेसेलिटीज का उपयोग किया गया, दोनों ही राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित हैं.