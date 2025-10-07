ETV Bharat / technology

4 से 6 महीनों में पेट्रोल वाहनों जितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत: नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नई दिल्ली में भारत मंडपम में 20वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के सदस्यों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए ( फोटो - PTI )

Published : October 7, 2025

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें चार से छह महीनों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर हो जाएंगी, जो स्वच्छ परिवहन की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. गडकरी ने 20वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में बोलते हुए, भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों तरह के कदमों के महत्व पर ज़ोर दिया. गडकरी ने बताया कि भारत ईंधन आयात पर सालाना 22 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है. उन्होंने कहा कि, "अगले 4-6 महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत पेट्रोल वाहनों की लागत के बराबर हो जाएगी." उन्होंने आगे कहा कि जब वह परिवहन मंत्री बने थे, तब भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र 14 लाख करोड़ रुपये का था, और अब यह बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये का हो गया है. नितिन गडकरी ने कहा कि उद्योग के लिए उनका विज़न अब हकीकत बनने लगा है. उन्होंने कहा कि, "हमारा लक्ष्य पांच साल के अंदर भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है." उल्लेखनीय है कि अमेरिका में ऑटो उद्योग का मूल्य 78 लाख करोड़ रुपये है, इसके बाद चीन का स्थान है, जहां इसका मूल्य लगभग 47 लाख करोड़ रुपये है, तथा भारत वर्तमान में 22 लाख करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है.