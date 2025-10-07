4 से 6 महीनों में पेट्रोल वाहनों जितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत: नितिन गडकरी
एक शिखर सम्मेलन में नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 4-6 महीनों में EVs की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी.
Published : October 7, 2025 at 9:56 AM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें चार से छह महीनों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर हो जाएंगी, जो स्वच्छ परिवहन की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.
गडकरी ने 20वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में बोलते हुए, भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों तरह के कदमों के महत्व पर ज़ोर दिया. गडकरी ने बताया कि भारत ईंधन आयात पर सालाना 22 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है.
उन्होंने कहा कि, "अगले 4-6 महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत पेट्रोल वाहनों की लागत के बराबर हो जाएगी." उन्होंने आगे कहा कि जब वह परिवहन मंत्री बने थे, तब भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र 14 लाख करोड़ रुपये का था, और अब यह बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये का हो गया है.
नितिन गडकरी ने कहा कि उद्योग के लिए उनका विज़न अब हकीकत बनने लगा है. उन्होंने कहा कि, "हमारा लक्ष्य पांच साल के अंदर भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है."
उल्लेखनीय है कि अमेरिका में ऑटो उद्योग का मूल्य 78 लाख करोड़ रुपये है, इसके बाद चीन का स्थान है, जहां इसका मूल्य लगभग 47 लाख करोड़ रुपये है, तथा भारत वर्तमान में 22 लाख करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है.
इथेनॉल उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा: गडकरी
हरित ईंधन के लाभों पर प्रकाश डालते हुए, नितिन गडकरी ने बताया कि किसानों ने मक्के से इथेनॉल का उत्पादन करके 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई की है. यह कदम न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, बल्कि आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने में भी योगदान देता है. उन्होंने कहा कि, "इथेनॉल उत्पादन से किसानों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है और हमारी ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हुई है."
ईवी बुनियादी ढांचे के लिए नीतिगत समर्थन
गडकरी की यह टिप्पणी केंद्र सरकार द्वारा 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग स्टेशनों के लिए सब्सिडी की घोषणा के तुरंत बाद आई है. इस पहल में सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों और राजमार्गों पर स्थापित स्टेशन शामिल होंगे. इन सभी का उद्देश्य विद्युतीकरण की गति को तेज़ करना और देश के स्वच्छ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है.
शिक्षा, इनोवेशन, भविष्य का विकास
गडकरी ने औद्योगिक संदर्भ में शिक्षा, अनुसंधान और इनोवेशन के महत्व का उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि भारत में दुनिया में सबसे अधिक युवा और कुशल इंजीनियर हैं, जो एक प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है.
सामूहिक कार्रवाई का हवाला देते हुए, उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के सभी हितधारकों से "अपशिष्ट से धन और ज्ञान से धन" के नारे के तहत कार्य करने और आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण विकसित करने का आह्वान किया.