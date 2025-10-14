ETV Bharat / technology

FY2026 की पहली छमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में Tata रही अव्वल, Mahindra की बिक्री बढ़ी

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भारत में बढ़ रही है. वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में यह बिक्री पिछले साल के मुकाबले दोगुनी रही.

Tata Harrier EV
Tata Harrier EV (फोटो - Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2025 at 10:41 AM IST

हैदराबाद: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है. भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार ने रिकॉर्ड अर्धवार्षिक बढ़ोतरी दर्ज की है. वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2025) में इलेक्ट्रिक वाहनों की रीटेल बिक्री साल-दर-साल 108 प्रतिशत बढ़कर 91,076 यूनिट्स तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान बिक्री 43,847 यूनिट्स की थी.

जानकारी के अनुसार यह सेगमेंट इस वित्त वर्ष 2025 के पूरे साल के कुल 1,08,609 यूनिट्स का लगभग 84 प्रतिशत पहले ही हासिल कर चुका है, जो त्योहारी सीजन में भी मांग जारी रहने का संकेत देता है.

सितंबर 2025 में इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल
इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 18,369 यूनिट्स के साथ चरम पर पहुंच गई. हालांकि, सितंबर में बिक्री 14 प्रतिशत घटकर 15,771 यूनिट्स ही रह गई, जो कि हाल ही में ICE/हाइब्रिड पर GST में की गई कटौती से जुड़ी मंदी है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ कीमतों का अंतर कम हो गया है.

वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री
महीनावित्त वर्ष 2026 की बिक्री (यूनिट्स)वित्त वर्ष 2025 की बिक्री (यूनिट्स)बिक्री में अंतर का प्रतिशत
अप्रैल13,3777,71373
मई13,2827,95367
जून14,0077,27193
जुलाई16,2707,978104
अगस्त18,3696,764172
सितंबर15,7716,168156
कुल बिक्री91,07643,847108

नए मॉडलों द्वारा अंतर्निहित मांग को समर्थन मिलने के साथ, यह सेगमेंट एक मज़बूत वर्ष के लिए आगे बढ़ रहा है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च 2026 तक लगभग 1,75,000 यूनिट्स की कुल बिक्री हो सकती है.

Tata Motors के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री
Tata अप्रैल-सितंबर 2025 में 34,586 यूनिट्स की बिक्री के साथ सबसे आगे बनी हुई है, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 28,216 यूनिट्स की तुलना में साल-दर-साल 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है. कंपनी के पोर्टफोलियो में Tata Punch EV, Nexon EV, Curvv EV, Harrier EV, Tiago EV और Tigor EV जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हैं. बीती जुलाई में Harrier EV के लॉन्च होने के बाद से मासिक बिक्री में वृद्धि हुई है.

MG Motor के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री
JSW MG Motor India ने वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में 26,640 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही के 8,329 वाहनों से 220 प्रतिशत ज्यादा है. MG Windsor EV और कंपनी के बैटरी-एज़-ए-सर्विस विकल्प ने इस बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इससे कंपनी की बाजार हिस्सेदारी पिछले साल के लगभग 19 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 29 प्रतिशत हो गई. कंपंनी के पास MG Comet और ZS EV भी मौजद हैं.

Mahindra के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री
इस साल की शुरुआत में Mahindra ने अपनी BE 6 और XEV 9e को इकलौती XUV400 के साथ शामिल किया था. इनकी लॉन्च के साथ ही कंपनी की बिक्री में तेजी आई, जिससे वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही तक इसके रीटेल परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है. अप्रैल और सितंबर 2025 के बीच, कंपनी ने कुल 19,436 ई-एसयूवी की बिक्री की. एक साल पहले यह आंकड़ा 3,078 यूनिट्स का था, यानी इस साल 531 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

Hyundai के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री
Hyundai Motor India इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की लिस्ट में चौथे स्थान पर है, जिसने वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कुल 3,558 यूनिट्स की बिक्री की, जो एक साल पहले Hyundai Ioniq 5 की 387 यूनिट्स के निम्न आधार से 819 प्रतिशत की वृद्धि है. जनवरी के मध्य में कंपनी ने Creta Electric की लॉन्च ने कंपनी को अर्ध-वार्षिक इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री के मामले में BYD से आगे कर दिया है.

BYD के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री
BYD India ने वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में 2,935 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, जो पिछले साल की तुलना में 123 प्रतिशत ज्यादा है. कंपनी की इस बिक्री में BYD Atto 3, Seal, eMax 7 और Sealion 7 लाइन-अप का योगदान रहा. यह उस बाज़ार में अपनी 3 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए हुए है, जहां पिछले एक साल में खुदरा बिक्री दोगुनी हो गई है.

Kia के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री
वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कंपनी ने 1,141 यूनिट्स की बिक्री के साथ Kia, 16 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं में सातवें स्थान पर पहुंच गई है, जो एक साल पहले की 117 यूनिट्स की तुलना में 875 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है. भारत में निर्मित Kia Carens Clavis EV के चलते कंपनी की बिक्री ने उछाल पकड़ी. इस कार के अगस्त में 463 यूनिट्स और सितंबर में 563 यूनिट्स की बिक्री हुई है.

