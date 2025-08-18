हैदराबाद: भारत सरकार ने पेट्रोल में E20 ईंधन (20 प्रतिशत इथेनॉल) मिश्रण को लागू कर दिया है, लेकिन इस फैसले ने Yamaha की भारत में और प्रीमियम उत्पाद लॉन्च करने की योजना में देरी कर दी है. एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो नए E20 नियमों के कारण भारत में Yamaha MT-09 सहित बड़ी बाइक मॉडल लॉन्च करने की Yamaha की योजना में देरी हो गई है.

हालांकि Yamaha ने भारत के लिए अपनी बड़ी बाइक लाइन-अप को होमोलोगेट करने की तैयारी पहले ही कर ली थी, लेकिन नए नियमों का मतलब होगा कि भारत में लॉन्च होने वाले किसी भी नए मॉडल को एक बार फिर होमोलोगेट करना होगा.

Yamaha R9

हालांकि Yamaha ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि भारत के लिए किन मॉडलों पर विचार किया जा रहा है. लेकिन माना जा रहा है कि Yamaha अपनी MT-09, R9, MT-07 और R7 जैसे मॉडलों को भारत में लॉन्च कर सकती है. Yamaha India ने कहा कि भारत के लिए होमोलोगेशन पूरा होने के बाद, नए बड़े बाइक मॉडल 2026 की शुरुआत में लॉन्च किए जा सकते हैं.

Yamaha MT-09

फ़िलहाल, ऐसा लग रहा है कि Yamaha MT-09, MT-07 और यामाहा के मिडिलवेट सेगमेंट के अन्य मॉडल भारत में 2026 तक ही लॉन्च किए जाएंगे. भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने के प्रयास के तहत, अप्रैल 2023 से निर्मित सभी नए वाहनों को E20 मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है, और अप्रैल 2025 से इस पर और सख्ती से अमल शुरू हो गया है.

Yamaha R9

Yamaha के प्रीमियम मॉडलों सहित किसी भी नए लॉन्च को E20 नियमों के अनुरूप ढालना होगा. Yamaha की उत्पाद योजनाओं में जापान में निर्मित CBU मॉडल (पूर्ण आयात) भी शामिल होंगे, और इन मॉडलों को भारत में उपलब्ध केवल E20 मिश्रण के साथ पर्याप्त परफॉर्मेंस करने और नियमों को पूरा करने के लिए स्पेसिफिकेशन के अनुसार निर्मित किया जाना होगा.

Yamaha MT-09

Yamaha की मौजूदा प्रीमियम उत्पाद श्रृंखला Euro 6 विनियमों को पूरा करती है, लेकिन भारत में E20 विनियमों को पूरा करने के लिए इसमें और परिवर्तन करने होंगे, जिसके अनुसार भारत में बेचे जाने वाले सभी वाहनों को 2025 से 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित ईंधन के अनुकूल होना आवश्यक है.