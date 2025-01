ETV Bharat / technology

Ducati इस साल भारत में लॉन्च करेगी 14 मोटरसाइकिलें, देखें लिस्ट में कौन है शामिल - DUCATI NEW BIKES FOR INDIA IN 2025

Ducati Multistrada V4 ( फोटो - Ducati )

By ETV Bharat Tech Team Published : 1 hours ago

हैदराबाद: इतावली दोपहिया निर्माता कंपनी Ducati ने भारतीय बाजार के लिए साल 2025 की पूरी तैयारी कर ली है और नए उत्पादों के साथ बाजार में होड़ करने को तैयार है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह इस साल भारत में 14 मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी, जिसमें बिल्कुल नए उत्पाद, स्पेशल एडिशन मॉडल और मौजूदा बाइक्स के अपडेटेड वर्जन शामिल हैं. इसके अलावा कंपनी का लक्ष्य प्रमुख शहरों में और अधिक स्टोर खोलकर भारत में अपनी डीलरशिप की पहुंच का विस्तार करना भी है. नई बाइकों में शक्तिशाली Ducati Panigale V4 स्पोर्टबाइक का लेटेस्ट वर्जन शामिल होगा. मौजूदा समय में अपनी सातवीं जनरेशन में, इसे पिछले साल अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए व्यापक बदलाव दिए गए थे और बाइक अंततः 2025 में हमारे देश में लॉन्च की जाएगी. Ducati Panigale के साथ इसका नेकेड वर्जन, Streetfighter V4 की चौथी जनरेशन भी आएगी. इसके अलावा कंपनी अपने नए V2 प्लेटफॉर्म पर आधारित उत्पाद भी बाजार में उतारेगी, जिसमें Multistrada V2, Streetfighter V2 और Panigale V2 शामिल हैं.

इन बाइक्स में DesertX Discovery और दूसरी जनरेशन की Scrambler Dark शामिल होंगी, जबकि एक नई मोटरसाइकिल को भी लॉन्च किया जाएगा. कंपनी द्वारा लॉन्च किए जाने वाले पांच लिमिटेड एडिशन मॉडलों में से तीन पहले ही बिक चुके हैं, जिनमें Bentley के लिए Diavel, Panigale V2 Final Edition और Panigale V4 Tricolore Italia शामिल हैं. इनमें से कंपनी ने Scrambler Rizoma और Panigale V4 Tricolore की बुकिंग शुरू कर दी है. Ducati इन बाइक्स को 2025 की पहली तिमाही से चरणबद्ध तरीके से लॉन्च करना शुरू करेगी. इन मॉडलों की सांकेतिक कीमतें जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह से कंपनी की भारत वेबसाइट पर लाइव होंगी और अंतिम कीमतें उनके लॉन्च के करीब बताई जाएंगी.