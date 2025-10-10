ETV Bharat / technology

IMC 2025: DoT ने “डिजिटल कम्युनिकेशन” थीम लॉन्च की, Bharat 6G अलायंस की शुरुआत

भारतीय टेलीकॉम विभाग ने IMC 2025 में ESTIC‑2025 के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन थीम लॉन्च की और भारत 6G अलायंस की शुरुआत की.

India launched the 6G Alliance at IMC 2025.
IMC 2025 में भारत 6G अलायंस की हुई शुरआत (फोटो क्रेडिट: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत ने पिछले दो दिनों से एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट चल रहा है. इस इवेंट में भारत के दूरसंचार विभाग (DoT) ने पहली बार 'डिजिटल कम्युनिकेशन थीम लॉन्च किया है. इसके साथ-साथ भारत ने भारत 6G अलायंस (B6GA) की भी शुरुआत की है. यह सिर्फ एक औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि एक मैसेज है कि भारत अब 6G की रेस काफी तेजी से दौड़ना और बाकी दुनिया से आगे बढ़ना चाहता है.

पिछले दस सालों में भारत की डिजिटल यात्रा काफी शानदार रही है. इस दौरान भारत के छोटे-छोटे गांवों और कसबों तक ब्रॉडबैंड, मोबाइल इंटरनेट, डिजिटलीकरण, और अब 5G नेटवर्क को पहुंचाना. भारत के उसी शानदार सफर को एक थीम वीडियो के जरिए पेश किया गया है, जिसमें कनेक्टिविटी से लेकर ग्रोथ कर सफर दिखाया गया.

6G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता भारत

DoT के टेलीकॉम सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने कहा कि “इंडिया को भविष्य को बेबाकी से सोचना चाहिए, इनोवेट करना चाहिए और अगली पीढ़ी को इंस्पायर करना चाहिए.” इस बयानों ने साफ इशारा किया - 6G सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, विकास, सम्मान और आत्मनिर्भरता का रास्ता है.

प्रो. अजय सूद ने कमेंट की कि टेलीकम्यूनिकेशन ही हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. उन्होंने नए स्कीम्स जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड और RDI (Research, Development & Innovation) को इस विजन का इंजन बताया. ये पहलें उद्यमियों, स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को मदद देंगी ताकि इंडिया के नाम से ग्लोबल टेक इनोवेशन हो.

इस इवेंट में कई बड़ी टेक कंपनियों, नए स्टार्टअप्स और टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लोग शामिल थे. उनमें Tejas Networks के CTO कुमार शिवाराजन, Lekha Wireless के रामू श्रीनिवासैया, VVDN Technologies के CEO पुनीत अग्रवाल, C‑DOT (सरकारी रिसर्च संस्था), BSNL (सरकारी टेलीकॉम कंपनी), और देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे IIT Madras और IISc Bangalore के प्रोफेसर्स भी शामिल थे. इन सबका मकसद ये था कि सरकार, इंडस्ट्री और एजुकेशन - तीनों मिलकर 6G और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर साथ काम करें.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA 6G ALLIANCE LAUNCHDIGITAL COMMUNICATION THEMEIMC 2025 HIGHLIGHTSDOT 6G ROADMAP INDIAFUTURE OF TELECOM IN INDIA 6G

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.