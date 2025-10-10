IMC 2025: DoT ने “डिजिटल कम्युनिकेशन” थीम लॉन्च की, Bharat 6G अलायंस की शुरुआत
भारतीय टेलीकॉम विभाग ने IMC 2025 में ESTIC‑2025 के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन थीम लॉन्च की और भारत 6G अलायंस की शुरुआत की.
Published : October 10, 2025 at 10:57 AM IST
हैदराबाद: भारत ने पिछले दो दिनों से एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट चल रहा है. इस इवेंट में भारत के दूरसंचार विभाग (DoT) ने पहली बार 'डिजिटल कम्युनिकेशन थीम लॉन्च किया है. इसके साथ-साथ भारत ने भारत 6G अलायंस (B6GA) की भी शुरुआत की है. यह सिर्फ एक औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि एक मैसेज है कि भारत अब 6G की रेस काफी तेजी से दौड़ना और बाकी दुनिया से आगे बढ़ना चाहता है.
पिछले दस सालों में भारत की डिजिटल यात्रा काफी शानदार रही है. इस दौरान भारत के छोटे-छोटे गांवों और कसबों तक ब्रॉडबैंड, मोबाइल इंटरनेट, डिजिटलीकरण, और अब 5G नेटवर्क को पहुंचाना. भारत के उसी शानदार सफर को एक थीम वीडियो के जरिए पेश किया गया है, जिसमें कनेक्टिविटी से लेकर ग्रोथ कर सफर दिखाया गया.
6G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता भारत
DoT के टेलीकॉम सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने कहा कि “इंडिया को भविष्य को बेबाकी से सोचना चाहिए, इनोवेट करना चाहिए और अगली पीढ़ी को इंस्पायर करना चाहिए.” इस बयानों ने साफ इशारा किया - 6G सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, विकास, सम्मान और आत्मनिर्भरता का रास्ता है.
प्रो. अजय सूद ने कमेंट की कि टेलीकम्यूनिकेशन ही हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. उन्होंने नए स्कीम्स जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड और RDI (Research, Development & Innovation) को इस विजन का इंजन बताया. ये पहलें उद्यमियों, स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को मदद देंगी ताकि इंडिया के नाम से ग्लोबल टेक इनोवेशन हो.
इस इवेंट में कई बड़ी टेक कंपनियों, नए स्टार्टअप्स और टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लोग शामिल थे. उनमें Tejas Networks के CTO कुमार शिवाराजन, Lekha Wireless के रामू श्रीनिवासैया, VVDN Technologies के CEO पुनीत अग्रवाल, C‑DOT (सरकारी रिसर्च संस्था), BSNL (सरकारी टेलीकॉम कंपनी), और देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे IIT Madras और IISc Bangalore के प्रोफेसर्स भी शामिल थे. इन सबका मकसद ये था कि सरकार, इंडस्ट्री और एजुकेशन - तीनों मिलकर 6G और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर साथ काम करें.