ETV Bharat / technology

IMC 2025: DoT ने “डिजिटल कम्युनिकेशन” थीम लॉन्च की, Bharat 6G अलायंस की शुरुआत

IMC 2025 में भारत 6G अलायंस की हुई शुरआत ( फोटो क्रेडिट: IANS )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 10, 2025 at 10:57 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद: भारत ने पिछले दो दिनों से एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट चल रहा है. इस इवेंट में भारत के दूरसंचार विभाग (DoT) ने पहली बार 'डिजिटल कम्युनिकेशन थीम लॉन्च किया है. इसके साथ-साथ भारत ने भारत 6G अलायंस (B6GA) की भी शुरुआत की है. यह सिर्फ एक औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि एक मैसेज है कि भारत अब 6G की रेस काफी तेजी से दौड़ना और बाकी दुनिया से आगे बढ़ना चाहता है. पिछले दस सालों में भारत की डिजिटल यात्रा काफी शानदार रही है. इस दौरान भारत के छोटे-छोटे गांवों और कसबों तक ब्रॉडबैंड, मोबाइल इंटरनेट, डिजिटलीकरण, और अब 5G नेटवर्क को पहुंचाना. भारत के उसी शानदार सफर को एक थीम वीडियो के जरिए पेश किया गया है, जिसमें कनेक्टिविटी से लेकर ग्रोथ कर सफर दिखाया गया. 6G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता भारत