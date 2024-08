ETV Bharat / technology

क्या इस गैजेट के इस्तेमाल से आपका डॉग बात कर सकता है? शोध में हुआ खुलासा - Dogs Can Talk to You

By ETV Bharat Tech Team Published : 16 hours ago

साउंड बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं डॉग ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: कुत्ते को इंसानों का सबसे वफादार जानवर माना जाता है और वह इंसानों का दोस्त भी होता है. सोशल मीडिया पर आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे, जिसमें कुत्ते साउंडबोर्ड की बटन दबाकर इंसानों से बात करते हैं और अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं. इस साउंडबोर्ड ने पाललू जानवरों की दुनिया में तहलका मचा दिया और इंटरनेट पर न जाने कितने वीडियो सामने आते रहते हैं. लेकिन इन वीडियोज को देखकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या कुत्ते सच में साउंडबोर्ड के माध्यम से संवाद करते हैं, या फिर सिर्फ अपने मालिक के संकेतों पर प्रतिक्रिया देते हैं? अब इस बात का खुलासा एक स्टडी में किया गया है. यह शोध कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो और अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं ने एक साथ किया है, जिसे PLOS ONE में प्रकाशित किया गया है. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो ने की शोध (फोटो - Getty Images) इस नए अध्ययन से पता चलता है कि साउंडबोर्ड बटन से प्रशिक्षित कुत्ते वास्तव में विशिष्ट शब्दों को समझ सकते हैं, और संदर्भ के अनुसार उचित प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं. यूसी सैन डिएगो में संज्ञानात्मक विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और तुलनात्मक अनुभूति प्रयोगशाला के प्रमुख फेडेरिको रोसानो के नेतृत्व में, यह बटन-प्रशिक्षित पालतू जानवरों पर दुनिया की सबसे बड़ी अनुदैर्ध्य परियोजना से उभरने वाला पहला अनुभवजन्य अध्ययन है. रोसानो, जो लोकप्रिय नई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री 'इनसाइड द माइंड ऑफ़ ए डॉग' में भी शामिल हैं, इस बात पर ज़ोर देते हैं कि यह शोध उनकी प्रयोगशाला द्वारा अंतर-प्रजाति संचार की चल रही जांच में सिर्फ़ एक कदम है.

शोध में 30 घरों के डॉग्स को शामिल किया गया (फोटो - Getty Images) शोध के क्या हैं मुख्य निष्कर्ष: अध्ययन से पता चलता है कि साउंडबोर्ड का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित कुत्ते 'खेलो' और 'बाहर' जैसे शब्दों पर उचित रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, भले ही वे शब्द उनके मालिकों द्वारा बोले गए हों या बटन दबाने से ट्रिगर हुए हों, साथ ही साउंडबोर्ड का बटन मालिक या किसी असंबंधित व्यक्ति द्वारा दबाए गए हों. इससे पता चलता है कि कुत्ते केवल अपने मालिकों की शारीरिक भाषा या उपस्थिति को पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि वास्तव में शब्दों को संसाधित कर रहे हैं. रोसानो ने कहा कि "यह अध्ययन इस बारे में सार्वजनिक संदेह को संबोधित करता है कि क्या कुत्ते वास्तव में समझते हैं कि बटन का क्या मतलब है. हमारे निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि कुत्तों के लिए शब्द मायने रखते हैं, और वे केवल संबंधित संकेतों के बजाय शब्दों पर ही प्रतिक्रिया करते हैं." साउंड बोर्ड के माध्यम से शब्दों को समझते हैं डॉग्स (फोटो - Getty Images) शोध में शामिल किए गए 30 कुत्ते: शोध में दो पूरक प्रयोग शामिल थे. पहला प्रयोग व्यक्तिगत रूप से किया गया, जिसमें शोधकर्ताओं ने देश भर में 30 कुत्तों के घरों का दौरा किया और साउंडबोर्ड बटनों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का परीक्षण किया. दूसरे प्रयोग में नागरिक विज्ञान का उपयोग किया गया, जहां 29 कुत्ते के मालिकों ने दूरस्थ मार्गदर्शन के तहत घर पर ही परीक्षण किए. अध्ययन की कार्यप्रणाली को पारदर्शिता और दोहराव सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से पूर्व-पंजीकृत किया गया था. यह पूर्व-पंजीकरण, जो सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध है, किसी भी डेटा को एकत्र करने से पहले अध्ययन की परिकल्पनाओं, डेटा संग्रह विधियों, चर और विश्लेषण योजनाओं को रेखांकित करता है. बचपन से ही देनी होती है लंबी ट्रेनिंग (फोटो - Getty Images) रोसानो ने बताया कि यह प्रक्रिया जवाबदेही को बढ़ाती है, परिणामों को चुनने के जोखिम को कम करती है, और वैज्ञानिक कठोरता को बढ़ाने और पूर्वाग्रह या धोखाधड़ी की संभावना को कम करने के लिए संज्ञानात्मक विज्ञान और मनोविज्ञान में बढ़ते आंदोलन के साथ संरेखित होती है. रोसानो ने कहा कि "हम इस अध्ययन में अभी केवल सतही स्तर पर ही काम कर रहे हैं. भविष्य के अध्ययनों में यह पता लगाया जाएगा कि कुत्ते इन बटनों का सक्रिय रूप से किस तरह से उपयोग करते हैं, जिसमें बटन दबाने के क्रम के पीछे का अर्थ और व्यवस्थितता शामिल है. हमारा शोध जानवरों का उनके घरेलू वातावरण में अध्ययन करने के महत्व को रेखांकित करता है, जिससे उनकी क्षमताओं के बारे में अधिक पारिस्थितिक रूप से वैध समझ मिलती है." पढ़ें: प्यार के लिए आपके दिमाग की कौन सी बत्ती जलती है? वैज्ञानिकों ने एक शोध में किया खुलासा