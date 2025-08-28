हैदराबाद: भारतीय बाजार में मौजूद कारों में से एक को चुनते हुए अक्सर ग्राहक इंजन के बारे में काफी विचार करते हैं. इंजन कार का का दिल कहा जाता है और इसके चुनाव में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत होती है. भारत में इस समय दो तरह के पेट्रोल इंजन की कारें बेची जा रही हैं, जिनमें टर्बो-पेट्रोल और नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन शामिल हैं.

जहां नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन एक आंतरिक दहन इंजन होता है, जो वायु के अंतर्ग्रहण के लिए पूरी तरह से वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है, वहीं टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन बलपूर्वक प्रेरण का उपयोग करते हैं. लेकिन इनके चुनाव में कई बार ग्राहक दुविधा में पड़ जाते हैं कि कौन सा इंजन ज्यादा बेहतर है. यहां हम इन दोनों के इंजन के बारे विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके अंत में आपको यह पता चल जाएगा कि कौन से इंजन वाली कार आपके लिए सही रहेगी.

नैचुलरी एस्पिरेटेड इंजन

नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) इंजन पारंपरिक प्रकार के इंजन हैं, जो बिना किसी अतिरिक्त सहायता के सीधे वायुमंडल से हवा को अपने कंबशन चेंबर में खींचते हैं. ये इंजन वायु दाब और इंजन द्वारा हवा को कितनी अच्छी तरह ग्रहण किया जा सकता है, इस पर निर्भर करते हैं.

नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की कार्यप्रणाली (फोटो - ETV Bharat)

नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन कार डिज़ाइन में महत्वपूर्ण रहे हैं, जो अपनी त्वरित थ्रॉटल प्रतिक्रिया और सरल मैकेनिकल के लिए जाने जाते हैं. समय के साथ, बेहतर सामग्रियों और डिज़ाइनों ने इन इंजनों को ज्यादा मज़बूत और कुशल बना दिया है, लेकिन फिर भी इनमें हवा की मात्रा के आधार पर लिमिट होती है.

नैचुलरी एस्पिरेटेड इंजन कैसे काम करता है

नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन में, हवा इंजन में स्वाभाविक रूप से प्रवेश करती है. हवा के प्रवेश के लिए इसमें किसी विशेष प्रणाली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो इसे अंदर धकेल सके. इंजन एयर इंटेक के माध्यम से हवा अंदर लेता है. यह ठीक उसी तरह होता है, जैसे कोई व्यक्ति बिना किसी सहायता के गहरी सांसें लेता है.

नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के फायदे

विश्वसनीयता और लंबी उम्र: नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन आमतौर पर ज़्यादा मज़बूत होते हैं, क्योंकि उनका डिज़ाइन काफी सरल होता है. बिना टर्बोचार्जर के, इस इंजन में कम पुर्जे होते हैं, जो कम खराब होते हैं, जिससे इंजन की लाइफ बढ़ जाती है. यह विश्वसनीयता उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है, जो अपने वाहनों को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं.

Kia Carens Clavis (फोटो - Kia India)

डिजाइन और रखरखाव में सरलता: नैचुरली एस्पिरेटेड इंजनों के सरल डिजाइन के चलते इन पर काम करना भी आसान हो जाता है. इसके अलावा, रखरखाव भी आमतौर पर ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है, और इसमें पुर्जों की चिंता कम होती है, जिससे इसकी लागत कम हो जाती है और समय के साथ मरम्मत भी आसान होती है.

लगातार पावर डिलीवरी: नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन सुचारू और स्थिर पावर प्रदान करते हैं. चूंकि इनमें टर्बोचार्जर नहीं होता, इसलिए गैस पेडल दबाने पर कोई देरी नहीं होती, जिससे ड्राइविंग का एक्सपीरिएंस ज़्यादा नियंत्रित होता है. यह उन ड्राइविंग प्रेमियों के लिए आकर्षक होता है, जो इंजन से तुरंत प्रतिक्रिया चाहते हैं.

नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के नुकसान

लिमिटेड पावर आउटपुट: नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) इंजन की पावर मुख्यतः उसके आकार और हवा लेने की क्षमता पर ही निर्भर करती है. ज्यादा पावर उत्पन्न करने के लिए, NA इंजनों को आमतौर पर बड़ा होना पड़ता है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी कम हो सकती है और साथ ही वाहन भी भारी हो जाता है.

नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की कार्यप्रणाली (फोटो - ETV Bharat)

कम फ्यूल एफिशिएंसी: वैसे तो नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन काफी सरल और अक्सर ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, लेकिन आमतौर पर टर्बोचार्ज्ड इंजनों की तुलना में ये इंजन ईंधन की ज्यादा खपत करते हैं, और ऐसा खासकर तब होता है, जब वे दबाव में होते हैं. चूंकि टर्बो इंजन की पावर के बराबर होने के लिए उन्हें बड़ा होना पड़ता है, ऐसी स्थिति में ये इंजन ज़्यादा ईंधन की खपत करते हैं.

ऊंचे स्थानों में परफॉर्मेंस की समस्या: अगर आप पहाड़ी इलाकों के रहने वाले हैं, तो यहां पर ऊंचाई पर चढ़ने के दौरान ये इंजन अपनी पावर खो सकते हैं. जैसे-जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, हवा का दवाब कम होता जाता है, ऐसे में ये इंजन पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पाते, जिससे उनकी पावर और परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है और इसमें गिरावट आती है.

टर्बोचार्ज्ड इंजन

वहीं दूसरी ओर, टर्बोचार्ज्ड इंजन कंबशन चेंबर में अधिक हवा पहुंचाने के लिए टर्बाइन का इस्तेमाल करते हैं. इससे इंजन ज्यादा हवा और ईंधन ग्रहण कर पाता है, जिससे समान आकार के इंजन से अधिक पावर मिलती है. टर्बोचार्ज्ड इंजन प्रचलन 1900 के दशक के शुरू हुआ, और पिछले कुछ सालों में इसमें सुधार हुआ है, जिससे यह अधिक कुशल इंजन हो गया है, देरी कम हुई है, और इंजन अधिक प्रतिक्रियाशील हो गए हैं. आधुनिक टर्बो इंजन पावरफुल और कुशल होते हैं, और कभी-कभी बड़े नैचुरली एस्पिरेटेड इंजनों के बराबर होते हैं.

टर्बोचार्ज्ड इंजन की कार्य प्रणाली (फोटो - ETV Bharat)

टर्बोचार्ज्ड इंजन कैसे काम करता है

नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के विपरीत, टर्बोचार्ज्ड इंजन में अतिरिक्त हवा को अंदर लेने के लिए टर्बोचार्जर का इस्तेमाल करता है. यह टर्बोचार्जर कार के एग्जॉस्ट गैसों से संचालित होता है, जो एक टरबाइन को घुमाते हैं और इंजन में हवा के प्रवाह को बढ़ाते हैं. ज्यादा हवा से ज्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जिससे इंजन अधिक ईंधन जलाता है और अधिक पावर उत्पन्न करता है.

टर्बोचार्ज्ड इंजन के फायदे

बढ़ी हुई पावर उत्पादन और एफिशिएंसी: टर्बोचार्जिंग से बिना बड़े इंजन की ज़रूरत के ही पावर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है. एक छोटा टर्बो इंजन कम ईंधन की खपत करते हुए एक बड़े नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन जितनी ही पावर पैदा कर सकता है, जो इसे उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है, जो पावर और एफिशिएंसी दोनों चाहते हैं.

बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी: एडवांस टर्बोचार्ज्ड इंजन ईंधन-कुशल होने के लिए बनाए जाते हैं, खासकर नियमित ड्राइविंग के दौरान ये बेहतर फ्यूल-एफिशिएंट होते हैं. जब ज़्यादा लोड न हो, तो ये इंजन ईंधन की बचत कर सकते हैं, जो आज की बढ़ती ईंधन लागत और पर्यावरण जागरूकता वाली दुनिया में फ़ायदेमंद है.

कार में इंजन की तस्वीर (फोटो - Getty Images)

इंजन का आकार और वजन हुआ कम: छोटे इंजन से ज़्यादा पावर प्राप्त करने से वाहन ज्यादा कुशल बनते हैं. छोटे और हल्के टर्बो इंजन कारों की हैंडलिंग, उनके वज़न संतुलन को बेहतर बनाते हैं और वाहन के अंदर ज़्यादा जगह भी प्रदान करते हैं.

टर्बोचार्ज्ड इंजन के नुकसान

टर्बो लैग और पावर डिलीवरी: टर्बोचार्ज्ड इंजन में टर्बो लैग नामक एक विलंब होता है, जो चालक द्वारा पावर की जरूरत और टर्बो के चालू होने के बीच का समय होता है. यह विलंब कार के एक्सपीरिएंस को प्रभावित कर सकता है, खासकर जब तेज़ रफ्तार की आवश्यकता हो.

ज्यादा जटिल और हाई मेनटेनेंस कॉस्ट: टर्बोचार्ज्ड इंजन में टर्बोचार्जर और इंटरकूलर जैसे ज़्यादा पुर्जे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे ये ज़्यादा जटिल हो जाते हैं. इससे रखरखाव की लागत बढ़ सकती है और समय के साथ विशेष सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है.

कार इंजन की तस्वीर (फोटो - Getty Images)

हाई स्ट्रेस में लंबी उम्र की चिंता

यद्यपि आधुनिक टर्बो इंजन लंबे समय तक चलने के लिए बनाए जाते हैं, फिर भी उनमें उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी और दबाव के कारण समय के साथ उनमें अधिक टूट-फूट हो सकती है, विशेष रूप से यदि उनका रखरखाव ठीक से न किया जाए या उन्हें तनावपूर्ण परिस्थितियों में अधिक इस्तेमाल किया जाए. टर्बोचार्ज्ड इंजन को खरीदने और ठीक करने में ज्यादा लागत आ सकती है, क्योंकि वे ज्यादा जटिल होते हैं.

मुख्य अंतर

नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बोचार्ज्ड इंजन के बीच मुख्य अंतर यह है कि वे किस प्रकार हवा को ग्रहण करते हैं और उसे कम्प्रेस करते हैं. जहां एक ओर, टर्बोचार्ज्ड इंजन में हवा का दबाव बढ़ाने के लिए टर्बोचार्जर का इस्तेमाल किया जाता है, इससे पहले कि वह इंजन में जाए. टर्बोचार्जर के दो भाग होते हैं, जिसमें एक टर्बाइन और एक कंप्रेसर होता है. इसका टर्बाइन इंजन से निकलने वाली गैसों से संचालित होता है और कंप्रेसर से जुड़ा होता है, जो बाहरी हवा को कम्प्रेस करता है.

यह कम्प्रेस्ड हवा इनटेक वाल्व के माध्यम से इंजन के सिलेंडरों में जाती है. हवा अंदर लेने के बाद, वाल्व बंद हो जाता है और पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे वायु-ईंधन मिश्रण कम्प्रेस होता है. जब यह मिश्रण प्रज्वलित होता है, तो एक विस्फोट होता है, जो पिस्टन को नीचे की ओर धकेलता है, जिससे कार्य के लिए एनर्जी उत्पन्न होती है.

Mahindra XUV700 (फोटो - Mahindra Automotive)

वहीं दूसरी ओर, एक नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन सिलेंडरों में हवा पहुंचाने के लिए किसी अतिरिक्त पुर्जे का इस्तेमाल नहीं करता. यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है. इनटेक स्ट्रोक के दौरान, पिस्टन नीचे की ओर गति करता है, जिससे एक वैक्यूम उत्पन्न होता है, जो इनटेक वाल्व के माध्यम से कंबशन चेंबर में हवा को खींचता है.

एक बार जब हवा सिलेंडर के अंदर पहुंच जाती है, तो वाल्व बंद हो जाता है, और पिस्टन ऊपर की ओर रफ्तार करके वायु-ईंधन मिश्रण को कम्प्रेस करता है. इसके बाद प्रज्वलन से एक विस्फोट होता है, जो पिस्टन को नीचे की ओर धकेलता है, जिससे मैकेनिकल कार्य उत्पन्न होता है.

कार इंजन की तस्वीर (फोटो - Getty Images)

दैनिक इस्तेमाल के लिए कौन सा इंजन है सही

तो सवाल यह उठता है कि आपको नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज्ड इंजन में से कौन सा चुनना चाहिए. तो अगर आप सरलता, विश्वसनीयता और सुचारू पावर डिलीवरी को प्राथमिकता देते हैं, तो नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन एक अच्छा विकल्प है. वहीं अगर आप ज़्यादा पावर और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं, तो टर्बोचार्ज्ड इंजन बेहतर हो सकता है, खासकर अगर आप थोड़ी ज़्यादा जटिलता के साथ सहज हैं.

नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन चलाने में आसान और भरोसेमंद होते हैं, जबकि टर्बोचार्ज्ड इंजन छोटे आकार में ज़्यादा पावर और एफिशिएंसी प्रदान करते हैं. आपका फ़ैसला इस बात पर आधारित होना चाहिए कि आपको ड्राइविंग के लिए क्या चाहिए.