ध्रुव राठी ने लॉन्च अपना एआई प्लेटफॉर्म- AI Fiesta, ChatGPT, Gemini, Grok सभी को एक जगह कर पाएंगे यूज़ - DHRUV RATHEE AI PLATFORM

भारत के लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपना AI Tool लॉन्च किया है, जिसमें यूज़र्स 6 AI Tools को एकसाथ यूज़ कर सकते हैं.

Users who purchase an AI Fiesta subscription will receive a free prompt book.
AI Fiesta सब्सक्रिप्शन खरीदने वालों को एक प्रॉम्प्ट बुक फ्री मिलेगी. (फोटो क्रेडिट: YouTube/ Dhruv Rathee)
Published : August 18, 2025 at 8:19 PM IST

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई का इस्तेमाल लगभग हरेक इंडस्ट्री में होने लगा है. भारत से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर चीन तक में एआई कंपनियों ने कई एआई प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किया है, जिनका इस्तेमाल दुनियाभर के देशों के साथ-साथ भारत में भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. इस कारण भारत में एआई के बहुत सारे स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे हैं और इसी क्रम भारत के बेहद लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी अपना पहला और एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है. ध्रुव राठी के इस एआई प्लेटफॉर्म का नाम AI Fiesta है. आइए हम आपको इस एआई प्लेटफॉर्म के फीचर्स, खास बात और सब्सक्रिप्शन प्राइस बताते हैं.

AI Fiesta में यूज़र्स को दुनियाभर के कई बड़े एआई प्लेटफॉर्म्स को एक ही जगह पर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. इस प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स फिलहाल ChatGPT, Gemini, Grok, Claude, Perplexity और DeepSeek का इस्तेमाल एकसाथ कर सकते हैं. यूज़र्स को ध्रुव राठी के इस एक एआई प्लेटफॉर्म यानी AI Fiesta इन 6 एआई प्लेटफॉर्म्स के पेड वर्ज़न्स को एकसाथ यूज़ करने को मिलेगा. यूज़र्स एक साथ किसी भी सवाल को पूछ सकते हैं, जिसके जवाब एकसाथ सभी एआई प्लेटफॉर्म्स पर आ जाएंगे और उसके बाद यूज़र्स को जो जवाब ठीक लगता है, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

ध्रुव राठी ने लॉन्च किया एआई प्लेटफॉर्म

इस एआई प्लेटफॉम को खासतौर पर भारतीय यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें यूज़र्स को सिर्फ एक ही जगह पर ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro, Grok 4, Claude Sonnet 4, DeepSeek और Perplexity Sonar Pro का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है. ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपने इस एआई प्लेटफॉर्म के बारे में एक वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने इसकी पूरी जानकारी दी है. ध्रुव राठी ने बताया कि यह उनका पहला स्टार्टअप है और उनके दिमाग में इसका आइडिया दुनिया भर के बहुत सारे लोकप्रिय एआई प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने में आ रही परेशानी को झेलने के बाद आया.

AI Fiesta will allow users to compare responses of AI tools
AI Fiesta पर कई बड़े एआई प्लेटफॉर्म्स के रिजल्ट्स की तुलना एकसाथ कर सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: YouTube/ Dhruv Rathee)

उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि दुनियाभर में बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हो चुके हैं जैसे- ChatGPT, Gemini, Grok, Claude, Perplexity, DeepSeek आदि. इन सभी एआई प्लेटफॉर्म्स के फ्री और पेड वर्ज़न्स के रिजल्ट्स में काफी अंतर होता है. मुश्किल सवालों और कामों के लिए फ्री वर्ज़न ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, जबकि उसी प्लेटफॉर्म का पेड वर्ज़न मुश्किल से मुश्किल काम और सवालों का शानदार जवाब देता है.

AI Fiesta के खास फीचर्स

AI Fiesta में यूज़र्स किसी भी सवाल को डालेंगे तो उस सवाल का जवाब स्क्रीन पर मौजूद 6 एआई प्लेटफॉर्म्स में एकसाथ आएगा. यूज़र्स को जिस प्लेटफॉर्म का जवाब ज्यादा अच्छा लगता है, वो उसी प्लेटफॉर्म को चुनकर आगे की चैट जारी रख सकते हैं.

इसके अलावा यूज़र्स इस प्लेटफॉर्म पर एकसाथ इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं. हालांकि, फिलहाल सिर्फ चैटजीपीटी और जेमिनी के जरिए ही एकसाथ इमेज जनरेट कराया जा सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी एकसाथ इमेज जनरेट कराने वाला फीचर आ सकता है.

इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म में अगर आप किसी सवाल को गलत तरीके से, गलत स्पेलिंग्स के साथ या एकदम ही उलट-पुलट तरीके से भी लिखेंगे तो यह आपके सवाल को समझकर उनकी स्पेलिंग्स ठीक करके सवालों के जवाब हर एआई प्लेटफॉर्म्स से बनाकर दे देगा.

इस प्लेटफॉम एक खास फीचर है कि जिसके जरिए आप अपने किसी सवाल को बेहतर तरीके से यानी उस सवाल का एक बेहतर प्रॉम्प्ट बनवा सकते हैं ताकि आपका सर्च रिजल्ट्स काफी अच्छा निकलकर आए.

इस प्लेटफॉर्म की कीमत

ध्रुव राठी ने अपने इस एआई प्लेटफॉर्म की कीमत पर खासतौर पर गौर दिया. उन्होंने कहा, "चैटजीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स के पेड वर्ज़न की औसतन कीमत 20 डॉलर (1700 रुपये) प्रति महीना होती है. इस हिसाब से ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro, Perplexity Sonar Pro, Claude Sonnet 4 और Grok 4 के पेड सब्सक्रिप्शन को खरीदने के लिए यूज़र्स को 110 डॉलर (9,610 रुपये) खर्च करने पड़ते हैं. लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म्स को एक जगह यानी AI Fiesta पर यूज़ करने के लिए यूज़र्स को सिर्फ 999 रुपये प्रति महीना खर्च करना पड़ेगा. वहीं, इसके एनुअली सब्सक्रिप्शन की कीमत 9,999 रुपये प्रति साल है."

AI Fiesta Plans
AI Fiesta के सब्सक्रिप्शन प्लान्स (फोटो क्रेडिट: YouTube/ Dhruv Rathee)

इस एआई टूल के मंंथली प्लान के साथ यूज़र्स को हर महीने 4 लाख टोकन मिलते हैं, जो सारे AI मॉडल्स के लिए शेयर होते हैं. आम यूजर्स के लिए ठीक है, पर ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को कम पड़ सकता है. यह सभी लोकप्रिय वेब ब्राउज़र और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. हालांकि, एप्पल यूज़र्स के लिए इसे ऐप स्टोर पर जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा. AI Fiesta के सब्सक्रिप्शन को अभी खरीदने वाले यूज़र्स को एक लॉन्च ऑफर भी मिलेगा, जिसमें उन्हें एक प्रॉम्प्ट बुक दी जाएगी. इस प्रॉम्प्ट बुक में अलग-अलग सेक्टर्स से जुड़े 3000 से भी ज्यादा प्रॉम्प्ट है और इस बुक की कीमत 5000 रुपये है. यह बुक AI Fiesta खरीदने वाले यूज़र्स को लॉन्च ऑफर के रूप में फ्री दी जाएगी. हालांकि, यह एक सीमित ऑफर है.

हालांकि, ध्रुव राठी के इस एआई प्लेटफॉर्म को चेक करने के लिए कोई फ्री ट्रायल की व्यवस्था नहीं है. आपको इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 999 रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे. इसके अलावा अभी तक कोई रिफंड पॉलिसी की व्यवस्था भी नहीं है.

