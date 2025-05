ETV Bharat / technology

Dell ने भारत में लॉन्च किए तीन नए लैपटॉप, QHD+ डिस्प्ले, 22 घंटे बैटरी और कई AI Features से लैस - AI POWERED LAPTOPS

Published : May 16, 2025 at 8:56 PM IST

By ETV Bharat Tech Team

हैदराबाद: भारत की सबसे लोकप्रिय लैपटॉप कंपनियों में से एक डेल ने भारत में तीन नए लैपटॉप लॉन्च किए हैं. आइए हम आपको इन नए लैपटॉप्स के तमाम स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में बताते हैं. इन लैपटॉप के नाम Dell 14 Plus, 14 Plus 2-in-1 और 16 Plus हैं. इन लैपटॉप्स में इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 के प्रोसेसर को फिट किया गया है. ये बिल्ट-इन एआई इंजन और इंटेल आर्क ग्राफिक्स कार्ड के साथ आता है.

कंपनी का कहना है कि ये लैपटॉप डेली वर्क के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें वीडियो एडिटिंग जैसा कंटेंट क्रिएशन और Recall और Cocreator जैसे एआई फीचर्स दिए गए हैं. ये लैपटॉप्स CPU, GPU, और NPU को मिलाकर कुल 48 TOPS ऑफर करता है. आइए हम आपको एक-एक तीनों लैपटॉप के फीचर्स और फिर उनकी कीमत के बारे में बताते हैं.

नए लैपटॉप्स के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स