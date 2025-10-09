स्पेस में जाने के लिए तैयार हो रहा ह्यूमनॉइड रोबोट, CTTC भुवनेश्वर ने बनाए सिर, हाथ और आधा शरीर
ISRO गगनयान अंतरिक्ष मिशन पर 'व्योममित्र' नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा. इसे बनाने में दो साल का शोध और चार महीने लगे.
Published : October 9, 2025 at 11:36 AM IST
हैदराबाद: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) इस साल दिसंबर तक गगनयान अंतरिक्ष मिशन के तहत एक मानवरहित अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करेगा. इसमें 'व्योममित्र' नामक एक मानवरूपी रोबोट होगा, जिसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा.
भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र (CTTC) ने इस रोबोट का सिर, दो भुजाएं और आधा शरीर तैयार कर लिया है. गौरतलब है कि इस संस्थान ने पहले चंद्रयान अंतरिक्ष मिशन के लिए पुर्जे बनाए थे और मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन (DFSM) पहल में भी योगदान दिया था.
आज तक, ISRO ने अपने दम पर किसी भी मानव को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है. गगनयान अंतरिक्ष मिशन के प्रक्षेपण के साथ, इस अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य मानव को अंतरिक्ष में ले जाने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना है.
इसके लिए, ISRO तीन मानवरहित प्रायोगिक अंतरिक्ष उड़ानें संचालित करेगा. पहले चरण में, वह मानवरूपी रोबोट व्योममित्र का प्रक्षेपण करेगा. इन प्रायोगिक अंतरिक्ष मिशनों के सफल होने के बाद, ISRO चार अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन पर आगे बढ़ेगा.
गगनयान अंतरिक्ष मिशन में CTTC की भूमिका
CTTC भुवनेश्वर ने गगनयान अंतरिक्ष मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसने इस वर्ष व्योममित्र का लगभग आधा निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, जिसमें 90 प्रतिशत कार्य पहले ही पूरा हो चुका है.
व्योममित्र की संरचना के बारे में CTTC के महाप्रबंधक एल राजशेखर ने ईटीवी भारत को बताया कि इसके कम्पोनेंट्स को विकसित करने में दो साल का शोध लगा, जिसका निर्माण चार महीने के भीतर सफलतापूर्वक किया गया.
व्योममित्र 3D प्रिंटिंग और आधुनिक सामग्रियों का उपयोग करता है और अंतरिक्ष के लिए रडार और स्कैनिंग क्षमताओं से लैस है. इसे दो साल तक अंतरिक्ष में रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है. राजशेखर ने बताया कि इस रोबोट की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपये है.
लगभग 200 सदस्य हुए शामिल
CTTC के प्रोडक्शन मैनेजर विजय कुमार की देखरेख में लगभग 200 लोगों ने इस परियोजना को अंजाम दिया. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रोबोट का पूरा तंत्र, जिसमें उसका सिर, दोनों हाथ और आधा शरीर शामिल है, चार महीने में तैयार किया गया. यह रोबोट टाइटेनियम से बना है और इसका वजन 800 ग्राम है. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए संचालित किया जाएगा.
कुमार ने यह भी बताया कि रोबोट ने एक साल पहले काम करना शुरू किया था और व्यापक शोध के बाद, इसे बहुत ही कम समय में पूरा कर लिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस रोबोट का निरीक्षण और परीक्षण किया था.
अंतरिक्ष सफाई में CTTC का योगदान
असफल अंतरिक्ष यान आमतौर पर अंतरिक्ष कचरे के रूप में सदियों तक कक्षा में रहते हैं, जिससे अन्य अंतरिक्ष यानों और खगोलीय पिंडों के लिए संभावित खतरा पैदा होता है. इस समस्या से निपटने के लिए, अंतरिक्ष एजेंसियां ऐसे मलबे को हटाने का काम करती हैं.
CTTC ने एक डॉकिंग सुविधा विकसित की है, जिसका उपयोग ISRO इस मलबे को साफ करने के लिए कर सकता है. इसे 'शिवशक्ति' पर रखा जाएगा, जहां चंद्रयान उतरा था. वहां से, यह अत्याधुनिक मशीन अंतरिक्ष स्टेशन के पास पुराने उपग्रहों से मलबा एकत्र करेगी. राजशेखर ने बताया कि इस प्रणाली का अभी परीक्षण चल रहा है.
सीटीटीसी को केंद्र सरकार का अनुदान
केंद्र सरकार ने CTTC को 53,000 करोड़ रुपये के अनुदान को मंज़ूरी दे दी है. इसका इस्तेमाल विकास, अनुसंधान और नई तकनीकों के लिए किया जाएगा. आने वाले दिनों में, CTTC 30 नए विमान कलपुर्जे बनाने की योजना बना रहा है.