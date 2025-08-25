हैदराबाद: अगर आप यूट्यूब पर वीडियो या शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए काफी काम आ सकती है. कुछ वीडियो क्रिएटर्स ने यूट्यूब पर आरोप लगाया है कि उनके शॉर्ट वीडियोज़ को यूट्यूब अपनी मर्जी से बदल रहा है. यूट्यूब वीडियो क्रिएटर्स की अनुमति लिए बिना ही उनकी शॉर्ट वीडियोज़ में बदलाव कर रहा है. क्रिएटर्स ने शिकायत की है कि उनके फेस पर स्मूदनिंग, बालों को स्लीक दिखाना और कपड़ों की सिलवटें मिटाना जैसे एआई इफेक्ट्स उनकी शॉर्ट वीडियोज़ में डाले गए हैं और इसके बारे में यूट्यूब ने क्रिएटर्स को कोई जानकारी भी नहीं दी है.

क्रिएटर्स के द्वारा लगाए गए आरोपों पर यूट्यूब ने माना है कि कुछ शॉर्ट्स पर ट्रे़डिशनल मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे वीडियो की क्लेरिटी बेहतर की जा रही है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि इसमें किसी भी जनरेटिव एआई या अपस्कैलिंग नहीं किया गया है, ना ही ऐसा कुछ हो रहा है.

क्रिएटर्स की वीडियो बदल रहा यूट्यूब

बीबीसी द्वारा सबसे पहली बार नोटिस किए गए एक वीडियो में YouTuber Rhett Shull ने बताया कि उनका वीडियो यूट्यूब पर इंस्टाग्राम से अलग दिखाई दे रहा था. उन्होंने कहा कि यूट्यूब वाले वीडियो पर ऐसा लग रहा था जैसे “चेहरे पर oil painting effect डाल दिया गया हो.”

एक Reddit पोस्ट में भी यही बात सामने आई. इस पोस्ट में कहा गया है कि शॉर्ट्स को एआई से अपस्केल किया जा रहा है. इस पोस्ट में स्क्रीनशॉट्स के जरिए दिखाया गया है कि वीडियो में कुछ डिटेल्स जोड़े जा रहे हैं और कुछ डिटेल्स को हटाया भी जा रहा है.

यूट्यूब के ए़डिटोरियल हेड Rene Ritchie ने X (पुराना नाम ट्विटर) पर एक पोस्ट लिखा, "हम कुछ शॉर्ट्स पर प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें हमने वीडियो को अनब्लर, डीनॉइज़ और साफ किया जाता है-जैसे कि आजकल के स्मार्टफोन्स करते हैं."

क्रिएटर्स ने क्या बोला

इस मामले के बारे में कई क्रिएटर्स ने कहा कि, यह प्रैक्टिस छलपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण है. क्योंकि यूट्यूब ने उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं दी. शल ने कहा, "मैंने इसकी इज़ाजत नहीं दी है. एक क्रिएटर के तौर पर सबसे जरूरी चीज़ ऑडियंस का भरोसा है- और जब मेरी वीडियो को बिना पूछे बदल दिया जाता है तो दर्शकों का वो भरोसा टूटता है."