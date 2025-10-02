ETV Bharat / technology

World Innovation Summit के लिए तैयार कोयंबटूर, वैश्विक स्टार्टअप का बनेगा केंद्र

विश्व इनोवेशन शिखर सम्मेलन ( फोटो - IANS Photo )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 2, 2025 at 5:18 PM IST 3 Min Read

चेन्नई: तमिलनाडु में कोयंबटूर देश के सबसे बड़े स्टार्टअप और इनोवेशन सम्मेलनों में से एक की मेजबानी के लिए तैयार है, क्योंकि विश्व इनोवेशन शिखर सम्मेलन 2025 यहां पर 9 और 10 अक्टूबर को CODISSIA व्यापार मेला परिसर में आयोजित किया जाएगा. तमिलनाडु सरकार के StartupTN (TN Startup and Innovation Mission) द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक निवेशकों, नवप्रवर्तकों और व्यावसायिक नेताओं का एक अभूतपूर्व मिश्रण एक साथ आने की उम्मीद है. अधिकारियों के अनुसार, 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप विशेषज्ञ, 30,000 प्रतिभागी और 50 से अधिक प्रमुख तमिलनाडु ब्रांड इस आयोजन का हिस्सा होंगे. इस शिखर सम्मेलन में 150 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, 750 प्रदर्शनी स्टॉल, 75 व्यावसायिक विकास केंद्र, 10 से अधिक यूनिकॉर्न और सूनिकॉर्न कंपनियां, और दुनिया भर के 100 से अधिक निवेशक शामिल होंगे. सरकार इस आयोजन को स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक स्तर पर विस्तार करने, वित्तपोषण प्राप्त करने और प्रमुख उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ नेटवर्क बनाने के एक मंच के रूप में स्थापित कर रही है. शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण 'मास्टर क्लास' कार्यक्रम है, जो महत्वाकांक्षी उद्यमियों और शुरुआती स्टार्टअप्स, दोनों का मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस सत्र में व्यावहारिक ज्ञान और नवीन विचारों को लाभदायक व्यवसायों में बदलने की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी.