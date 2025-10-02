ETV Bharat / technology

World Innovation Summit के लिए तैयार कोयंबटूर, वैश्विक स्टार्टअप का बनेगा केंद्र

कोयंबटूर देश के सबसे बड़े स्टार्टअप और इनोवेशन सम्मेलनों में से एक की मेजबानी करने वाला है.

World Innovation Summit
विश्व इनोवेशन शिखर सम्मेलन (फोटो - IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2025 at 5:18 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु में कोयंबटूर देश के सबसे बड़े स्टार्टअप और इनोवेशन सम्मेलनों में से एक की मेजबानी के लिए तैयार है, क्योंकि विश्व इनोवेशन शिखर सम्मेलन 2025 यहां पर 9 और 10 अक्टूबर को CODISSIA व्यापार मेला परिसर में आयोजित किया जाएगा.

तमिलनाडु सरकार के StartupTN (TN Startup and Innovation Mission) द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक निवेशकों, नवप्रवर्तकों और व्यावसायिक नेताओं का एक अभूतपूर्व मिश्रण एक साथ आने की उम्मीद है. अधिकारियों के अनुसार, 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप विशेषज्ञ, 30,000 प्रतिभागी और 50 से अधिक प्रमुख तमिलनाडु ब्रांड इस आयोजन का हिस्सा होंगे.

इस शिखर सम्मेलन में 150 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, 750 प्रदर्शनी स्टॉल, 75 व्यावसायिक विकास केंद्र, 10 से अधिक यूनिकॉर्न और सूनिकॉर्न कंपनियां, और दुनिया भर के 100 से अधिक निवेशक शामिल होंगे. सरकार इस आयोजन को स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक स्तर पर विस्तार करने, वित्तपोषण प्राप्त करने और प्रमुख उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ नेटवर्क बनाने के एक मंच के रूप में स्थापित कर रही है.

शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण 'मास्टर क्लास' कार्यक्रम है, जो महत्वाकांक्षी उद्यमियों और शुरुआती स्टार्टअप्स, दोनों का मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस सत्र में व्यावहारिक ज्ञान और नवीन विचारों को लाभदायक व्यवसायों में बदलने की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी.

दो दिनों में, उद्यम निर्माण रणनीति, AI-संचालित प्रबंधन, विचारों को स्थायी उद्यमों में बदलना, गूगल टूल्स का लाभ उठाना, ऑनलाइन व्यापार विकास, व्यापार वृद्धि के लिए WhatsApp का इस्तेमाल करना और डेटा-संचालित निर्णय लेने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 11 सत्र आयोजित किए जाएंगे.

कई वैश्विक तकनीकी दिग्गज और शैक्षणिक संस्थान इस ज्ञान-साझाकरण पहल में योगदान देंगे, जिनमें Google, Meta (WhatsApp की मूल कंपनी), हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ज़ोहो, फ़ोनपे, वेंचर स्टूडियो फ़ोरम, नेटविदाउट रिस्क, गामा और डिज़ाइन थिंकिंग कलेक्टिव्स शामिल हैं. भागीदारी केवल चयन और पूर्व-पंजीकरण द्वारा होगी, और प्रवेश के लिए पास अनिवार्य हैं.

सरकार ने पंजीकृत प्रतिभागियों को दो दिनों के नेटवर्किंग अवसर, चयनित शिक्षण सामग्री और पेशेवर संसाधन किट प्रदान करने की व्यवस्था की है. इसमें भाग लेने के इच्छुक उद्यमी और इनोवेटर्स 'TNGSS' मोबाइल एप्लिकेशन या सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट tngss.startuptn.in के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं.

अधिकारियों ने बताया कि उद्योगों का विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सीटों का आवंटन क्षेत्रवार प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा. तमिलनाडु सरकार इस शिखर सम्मेलन को एक माइलस्टोन मानती है, जो राज्य को वैश्विक इनोवेशन और स्टार्टअप राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने के उसके लक्ष्य को बल मिलेगा.

